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«Un dry martini», pidió James Bond en Casino Royale. Sin embargo, no quería cualquier martini: tres medidas de ginebra Gordon’s, una de vodka y media de Kina Lillet, agitadas hasta quedar heladas y servidas en una copa de champaña con una fina rodaja de limón. La receta apareció en la novela de Ian Fleming, publicada en 1953, y terminó convirtiéndose en el Vesper Martini, el cóctel que el agente bautizó en honor a Vesper Lynd, la mujer que lo acompañaba en aquella misión.

Pocas decisiones generan tanta expectativa alrededor de James Bond como la elección del actor que interpretará al agente secreto. Y esta semana, después de mucha especulación, se dio por fin a conocer que será Robert Pattinson, de 40 años, quien asumirá el papel en un nuevo ciclo cinematográfico que comenzará bajo la dirección del cineasta canadiense Denis Villeneuve. Si bien el rol del espía más conocido del mundo cambia de actor, las visitas a la barra no serán ajenas a Pattinson, quien ahora tendrá que encontrar su propio lugar entre las preferencias de un personaje que también construyó su identidad a través de lo que bebe.

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El Vesper Martini tiene un lugar asegurado en la historia de 007, pero la coctelería ofrece diversas preparaciones con historias que atraviesan bares, naciones e incluso disputas; es decir, bebidas que, por todo lo anterior, deberían contar con un espacio en la barra del nuevo James Bond.

Bikaner

Bautizada como Bikaner, igual que una ciudad del estado de Rajastán, en el noroeste de India, esta preparación lleva algunos sabores de esa región a la coctelería londinense. Combina kumquat, aamchoor —mango verde deshidratado y molido, utilizado como condimento en la cocina india— y pimienta con whisky, coñac y suero de leche. Su propuesta también dialoga con una Londres marcada por las migraciones y por la presencia de comunidades del sur de Asia, cuya influencia ha dejado huella en la gastronomía, los comercios y la vida cultural de la capital británica.

Dicha mezcla de referencias también encaja con el universo de James Bond, un agente británico cuyas misiones lo han llevado a recorrer distintas culturas y tradiciones. Para el personaje que interpretará Pattinson, el Bikaner sería una alternativa al Martini que conserva el gusto por los destilados clásicos, pero incorpora sabores de una India cuya cultura forma parte de la historia contemporánea del Reino Unido.

Negroni

En 1919, en el Caffè Casoni de Florencia, el conde Camillo Negroni habría pedido que le prepararan un Americano más fuerte. El bartender Fosco Scarselli sustituyó la soda por ginebra y cambió la rodaja de limón por una de naranja. Según la historia más difundida, aquella modificación dio origen al Negroni, uno de los cócteles italianos más reconocidos de la coctelería internacional.

El Negroni, con su mezcla de ginebra, vermut y Campari, podría entrar en el repertorio de James Bond como una alternativa de origen italiano al clásico Vesper Martini. Crédito: Shutterstock / Brent Hofacker.

La receta reúne partes iguales de ginebra, vermut y Campari. No obstante, la familia Negroni cuestiona esa versión y atribuye la creación a un militar francés, Pascal Oliver Comte de Negroni, quien habría preparado una bebida con vermut en un club de oficiales en Senegal, en 1857. No hay una historia definitiva sobre su origen, pero sí una combinación que sobrevivió a las disputas: el amargor del Campari, las notas herbales del vermut y el carácter de la ginebra.

En el caso de Bond, el Negroni permite pensar en una elección distinta a la que dejó escrita Ian Fleming. Su mezcla de ginebra, vermut y Campari conserva el protagonismo de los destilados, pero introduce un amargor que cambia el carácter de la copa. Un giro posible para el agente de Pattinson, sin necesidad de desplazar el lugar que el Martini ya ocupa en su historia.

Moscow Mule

Durante la Guerra Fría, la Unión Soviética fue uno de los principales adversarios de James Bond, una rivalidad que marcó buena parte de las misiones del agente en las novelas de Ian Fleming y en las películas de 007. El vodka, asociada al imaginario ruso, también tiene una historia particular en la coctelería estadounidense. El Moscow Mule comenzó a popularizarse alrededor de 1941, cuando John G. Martin, ejecutivo de la compañía Heublein y responsable de los derechos de Smirnoff, buscaba introducir este destilado en un mercado donde todavía era poco conocido.

Por esos mismos años, Jack Morgan, propietario del bar Cock’n’Bull, en Los Ángeles, tenía un excedente de ginger beer que no conseguía vender. La versión más difundida cuenta que ambos decidieron combinar sus productos con jugo de limón y hielo. El bartender Wes Price también reclamó la autoría de la receta y aseguró que la había preparado para aprovechar los ingredientes acumulados en el establecimiento.

La taza de cobre terminó convirtiéndose en una de las señas de identidad de la bebida. En 1947, Martin utilizó una cámara Polaroid Land Camera para fotografiar a los bartenders con una botella de Smirnoff y una taza de cobre; después dejaba una copia en cada bar para mostrar que otros establecimientos ya ofrecían el cóctel. Su nombre alude a la asociación de la vodka con Rusia y al golpe picante que deja el ginger beer. La receta lleva 50 mililitros de vodka, 15 de jugo de limón recién exprimido y 120 de ginger beer, servidos con hielo.

La Paloma

La Paloma lleva tequila, limón, sal y soda de toronja, una combinación habitual en las barras mexicanas, aunque todavía no hay certeza sobre quién la preparó por primera vez. Una de las versiones señala a Don Javier Delgado Corona, propietario de La Capilla, uno de los bares más antiguos de Jalisco. Sin embargo, el propio bartender negó haber inventado la bebida.

Para el James Bond de Robert Pattinson, La Paloma representa una manera de incorporar un toque mexicano a la barra del agente británico. El tequila reposado, acompañado de jugo fresco de toronja, limón, jarabe de agave y agua con gas, ofrece una alternativa cítrica que se aparta de los martinis y las bebidas que han definido hasta ahora sus preferencias.

Sazerac

En Nueva Orleans, la historia del Sazerac comienza antes de que tuviera el nombre con el que se conoce hoy. Un periódico de la ciudad publicó en 1843 una descripción de una bebida preparada con brandy, azúcar, absenta, bitters y hielo. La mezcla todavía no se llamaba Sazerac, pero reunía varios de los ingredientes que aparecerían en las primeras versiones del cóctel.

El Sazerac, uno de los cócteles emblemáticos de Nueva Orleans, podría llevar a James Bond a incorporar una preparación de tradición estadounidense, hecha con whiskey de centeno y absenta, a la barra del agente británico. Crédito: Shutterstock / 5PH.

Durante el siglo XIX, el coñac fue cediendo su lugar al whiskey de centeno, en parte por la crisis de la filoxera, que afectó los viñedos europeos y redujo la producción de brandy. El cambio también reflejó la convivencia de las tradiciones francesas y criollas con las costumbres estadounidenses en Nueva Orleans. Thomas Handy aparece en los relatos sobre esa transformación, aunque los historiadores discuten cuándo comenzó a conocerse oficialmente con el nombre de Sazerac. Algunos registros sitúan esa referencia a finales de la década de 1890. Para James Bond, habituado al Martini, esta preparación de Nueva Orleans ofrece una alternativa con whiskey de centeno y absenta, dos ingredientes que cambian el perfil de sus pedidos habituales.

La preparación actual suele llevar whiskey de centeno, azúcar, bitters de Peychaud y un enjuague de absenta en el vaso, además de una cáscara de limón. La absenta, conocida como Fée Verte o hada verde, puede tener entre 45 y 74 por ciento de alcohol.

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