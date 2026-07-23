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La más reciente brújula de los mejores bares en Europa apunta hacia lugares donde una ciudad se cuenta a través de sus sabores, sus ingredientes y las historias que ocurren detrás de la barra. Durante siglos, estos espacios han sido puntos de encuentro y expresión cultural: algunos conservan tradiciones locales, mientras otros exploran nuevas técnicas donde distintas cocinas y culturas encuentran una forma de mezclarse. Esa transformación de la coctelería es la que reconoce Europe’s 50 Best Bars 2026, el nuevo ranking creado por el equipo detrás de The World’s 50 Best Bars, que por primera vez reúne a las mejores barras del viejo continente.

El listado fue anunciado el 30 de junio en Ámsterdam y se construyó con los votos de más de 300 expertos de la industria, entre bartenders, periodistas especializados y profesionales de las bebidas. La primera edición del ranking dejó a Atenas como una de las grandes protagonistas, con dos bares dentro del top cinco, mientras Barcelona, Oslo y París muestran distintas formas en las que Europa está transformando la experiencia alrededor de la coctelería.

1. Line, en Atenas, lidera el ranking de los mejores bares en Europa

Fuera del circuito habitual de bares atenienses, en el distrito de Kato Petralona, Line funciona en una antigua galería transformada en un espacio donde la fermentación ocupa el centro de la experiencia. Elegido como el mejor bar de Europa en 2026, el proyecto nació del equipo detrás de The Clumsies y reúne restaurante, enoteca, cervecería, café y barra de cócteles bajo una sola propuesta.

Con una filosofía orientada al origen y la elaboración artesanal en casa, vinos, cervezas, vinagres, jarabes y panes conviven en un ecosistema de desperdicio mínimo donde la cocina y la coctelería de Line dialogan sin cesar. Esta premisa cobra vida en propuestas como el Leftover Spritz —elaborado con excedentes de destilados, rosa, tomate, cardamomo y flor de saúco— o el Punch, una mezcla de ron, suero de leche, partes de frutas tropicales, mantequilla tostada, hierbas y especias.

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En sintonía con su respeto por los procesos, el bar presenta Why-Ins, una línea de vinos elaborados con frutas distintas a la uva tradicional. Esta propuesta sintetiza el espíritu experimental del lugar, abarcando desde recetas de perfil clásico —como su versión con miel de flores de Creta— hasta combinaciones audaces que exploran con granada, rosa y nuez.

2. The Bar in Front of the Bar, en Atenas

Reconocido por ser una oda refrescante a la cultura griega del al fresco, The Bar in Front of the Bar nació de una circunstancia inesperada que terminó transformando una esquina de Atenas en uno de los puntos más singulares de su escena de coctelería. Con el cierre temporal del bar original en 2021, la venta de destilados encontró un nuevo punto: una venta. Dicho suceso, popularizado por la calidad de sus cócteles y la atmósfera callejera, conquistó al público hasta convertir ese nuevo punto de venta en una propuesta permanente.

The Bar in Front of the Bar, en Atenas, segundo puesto de Europe’s 50 Best Bars 2026, combina un bar interior con una propuesta al aire libre. Crédito: The Bar in Front of the Bar (@the.bar.in.front.of.the.bar)

Sin embargo, la historia va mucho más allá de la simple anécdota. Hoy, el bar fusiona dos mundos: por un lado, un interior de estilo speakeasy volcado al confort y a la coctelería de alta gama, con ingredientes locales trabajados en alianza con agricultores de la zona. En este ambiente destaca C.R.E.A.M., una creación que juega con frío y calor al combinar tsipouro (destilado griego a base de orujo de uva), mastiha, hierbas locales y un toque de chocolate blanco con coco.

Por otro lado, su célebre ventana materializa esta dualidad desde la espontaneidad. Allí, el bar propone una carta de cócteles dinámica que cambia a diario para aprovechar los excedentes e insumos de la barra principal. Un espacio donde los visitantes se acomodan a su ritmo —sentados, de pie o en la misma calle— rodeados por un entorno urbano de carteles y frases en constante evolución.

3. Sips, en Barcelona

La entrada española va por cuenta de Sips, consolidado como uno de los bares más influyentes de la nueva generación de la coctelería europea. Inaugurado en 2021, y ocupando el primer lugar en el ranking The World’s Best Bar en 2023, el espacio fue creado por dos referencias de la industria: Simone Caporale, quien estuvo al frente de Artesian cuando fue elegido número uno del mundo durante cuatro años consecutivos, y Marc Álvarez, quien trabajó durante una década junto a los hermanos Adrià en El Bulli.

La propuesta de Sips rompe con la estructura tradicional de una barra. En su espacio principal, Sips Drinkery House, una barra central elimina la distancia entre bartender y visitante, mientras los cócteles llegan como experiencias sensoriales donde convergen precisión técnica, juego visual y creatividad. Entre sus reinterpretaciones destaca un Espresso Martini elaborado con whisky escocés y terminado con una espuma de café, así como el Krypta, servido en un recipiente inspirado en un terrario diseñado para potenciar sus aromas.

Dentro del mismo lugar se encuentra Esencia, un espacio íntimo para 14 personas donde los visitantes recorren una selección de pequeños cócteles o sips. La experiencia, más cercana a una degustación, resume la filosofía del bar: explorar nuevas experiencias desde una coctelería que no pierda la importancia en los detalles.

4. Himkok, en Oslo

Lo que parece una entrada discreta en una calle tranquila del centro de Oslo, Noruega, conduce a Himkok, un espacio donde la coctelería se encuentra con la producción artesanal y la identidad nórdica. Su propuesta reúne una barra de cócteles, un patio con cervezas y sidras locales, y una destilería propia que funciona como el corazón del lugar, donde elaboran aquavit, ginebra y vodka que luego llegan a sus preparaciones.

Himkok significa aguardiente clandestino, o moonshine, en noruego, un nombre que conecta con la identidad del bar y su destilería propia en Oslo. Crédito: Himkok (@himkok.oslo).

Más que una barra, Himkok funciona como un laboratorio creativo. Toda su propuesta ha explorado la relación entre bebidas, diseño y otras disciplinas junto a creadores noruegos, como en Designed by Sipping, un menú desarrollado con Studio Sløyd que convirtió 13 cócteles en piezas inspiradas en objetos funcionales y esculturas. Entre ellos destaca The Fika, una interpretación del tradicional descanso cafetero escandinavo con licor de espresso, whisky, sidra sin alcohol y un toque de whisky escocés.

Con más de una década de historia, el bar también ha construido una identidad alrededor de sus clásicos. Expertos señalan al Birch como un imperdible. Preparado con ginebra Old Tom propia, ulmaria, savia de abedul y una aceituna con queso azul, lleva al corazón del bar como un espacio para porfundizar en la tradición noruega mediante una copa.

5. Bar Nouveau, en París

Desde la capital francesa, donde el pensamiento internacional suele relacionar a la ciudad con el vino, la gastronomía y una tradición marcada por la elegancia, Bar Nouveau propone una nueva lectura de la cultura de la bebida. Inaugurado en 2023 en el barrio de Marais, el proyecto de Rémy Savage junto a los hermanos Sara y Hadrien Moudoulaud y Marc Puzzuoli toma la estética y la filosofía del movimiento Art Nouveau para construir una barra donde diseño, técnica e historia conversan en cada preparación.

Bar Nouveau, en París, Francia, fue elegido entre los mejores bares de Europa en 2026 con una propuesta que traduce la estética del Art Nouveau en una experiencia de coctelería. Crédito: Bar Nouveau (@bar_nouveau_).

Distribuido en dos niveles, Bar Nouveau propone dos lecturas de la coctelería: una más cercana a los métodos anteriores a la industrialización, con cristalería vintage y detalles inspirados en la elegancia parisina, y otra más contemporánea, marcada por la experimentación técnica. Su carta sigue esa misma línea conceptual con pocos cócteles construidos desde el equilibrio, la textura y la precisión, reinterpretando clásicos franceses bajo una mirada actual. Esa claridad conceptual lo convirtió en uno de los nuevos referentes de la ciudad de la luz.

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