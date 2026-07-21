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Existen ocasiones que no suceden dos veces, menos cuando una causa social reúne las manos de quienes están definiendo la gastronomía internacional. Durante casi tres meses, algunas de las cocinas más influyentes del planeta tendrán una segunda casa en Colombia. Chefs que hoy marcan el rumbo del arte culinario contemporáneo dejarán, por unas horas, los restaurantes que los han llevado a lo más alto de la escena global para cocinar juntos en el Davivienda Restaurant Tour 2026; no será un festival ni una sucesión de cenas de autor: serán 17 encuentros concebidos para ocurrir una sola vez.

Del 10 de agosto al 5 de noviembre, el tour gastronómico, organizado por la Fundación Corazón Verde por medio de su plataforma Alimentarte, reunirá a 17 chefs invitados internacionales y a reconocidos cocineros nacionales en un recorrido que llegará a Bogotá, Cartagena, Medellín, Barranquilla y Cali. En cada cocina, habrá una fusión entre los chefs extranjeros y los anfitriones con el fin de presentar un menú exclusivo, pensado únicamente para esa noche. Todo con el fin de recaudar fondos por el bienestar de las familias de policías víctimas de la violencia en Colombia.

Diecisiete chefs internacionales llegan a Colombia

La programación del Davivienda Restaurant Tour reunirá a varias de las figuras que hoy marcan el pulso de la gastronomía mundial. Encabezan la lista el peruano Mitsuharu «Micha» Tsumura, chef de Maido, reconocido como el mejor restaurante del mundo por The World’s 50 Best Restaurants en 2025 y uno de los grandes referentes de la cocina nikkei; los también peruanos James Berckemeyer, experto en conectar la memoria y los sabores del hogar, y Virgilio Martínez, creador de Central y responsable de transformar la manera de entender la alta cocina latinoamericana a partir de la investigación sobre los ecosistemas del país; así como Varun Totlani, chef de Masque, quien es afamado por trazar el nuevo curso de la comida india sumado al prestigio de su cocina, considerada el restaurante más importante del Gorrión Dorado.

La iniciativa gastronómica también contará con la presencia y universo culinario de mexicanos como Kike Casarrubias, quien ha llevado esa cocina a la escena parisina con OXTE; Santiago Moctezuma, convertido en uno de los principales defensores del maíz criollo; así como el talento de los chefs Alfredo Villanueva, Tomás Bermúdez, David Castro y Jonatán Gómez Luna, cocineros que, desde propuestas distintas, han contribuido a ampliar el reconocimiento internacional de la gastronomía mexicana.

Mitsuharu «Micha» Tsumura, chef de Maido, participará en el evento. Su restaurante fue elegido el mejor del mundo por The World’s 50 Best Restaurants 2025 y él ostenta la distinción The Best Chef: 3 Knives. Cortesía: @mitsuharu_maido

Desde otras latitudes, estará la brasileña Manu Buffara, pilar de la cocina de América Latina y cabeza de la cocina sostenible y biodiversa Manu, en Curitiba; además de la fusión italo-brasileña de Luiz Filipe Souza, quien lidera Evvai, restaurante con dos Estrellas Michelin; el luso Pedro Pena Bastos, figura relevante de la nueva cocina europea; Takehiro Ohno, un embajador de la cultura gastronómica japonesa en la región latinoamericana; los argentinos que celebran al producto local Iván Azar y Sebastián Weigandt, ambos con garladón Michelin; y Tomás Treschanski, la joven promesa de Buenos Aires.

(Le puede interesar: Carmine Tangredi, chef de Fortezza en Bogotá, es el primer chef de América Latina en recibir el título de ‘Cavaliere della Cucina Italiana’)

Por parte de los nacioanles, el prestigio tricolor será dado por algunos de los cocineros que han contribuido a posicionar a Colombia en el mapa gastronómico internacional. Desde la cocina de territorio de Leonor Espinosa hasta el referente absoluto de la culinaria colombiana Harry Sasson, pasando por nombres como Álvaro Clavijo, Jaime Rodríguez, Carmen Ángel, Jaime Torregrosa, Jeferson García, Carolina Asmar, José Augusto Pajares, Massimo Vessella, Manuel Mendoza, Vicky Acosta y Renzo Garibaldi, serán los encargados de recibir a los invitados en restaurantes que hoy representan la diversidad y el momento que vive la cocina nacional.

Más allá de un desfile de nombres, el recorrido propone un diálogo entre cocinas. Cada servicio reunirá técnicas, productos y formas de entender el territorio para construir una experiencia distinta, donde el menú será el resultado de la colaboración entre varias miradas gastronómicas.

17 encuentros, 5 ciudades y 1 propósito en el Davivienda Restaurant Tour

Para esta edición, la travesía gastronómica con impacto social abrirá las cenas en Bogotá, contemplando fechas entre el 10 y el 14 de agosto con cenas en Harry Sasson, Leo, La Brasserie, Humo Negro, El Chato, Afluente, Pajares Salinas y Osso. Las cenas, como se ha dicho, constarán de preparaciones ideadas a cuatro manos, con combinaciones como Espinosa y Tsumura, o Torregrosa y Treschanski. No obstante, el tour no completa a la capital del país como único destino, ya que contará con cenas en ciudades como Barranquilla, donde participarán Manuel Cocina y Celia; Medellín, con Carmen, Boro y Selma; Cartagena, con Harry Sasson y Celele; y Cali, con Platillos Voladores. Para adquirir una de las sillas en las distintas veladas, las personas deberán realizar el proceso a través de Atrápalo.

Humo Negro, en Bogotá, debutará este año en el Davivienda Restaurant Tour con una cena junto al chef argentino Tomás Treschanski. Cortesía: @lorenzolinguini

El formato colaborativo del Davivienda Restaurant Tour en distintas regiones del país convierten a cada cena en un escenario donde se encontrarán cocinas, ingredientes y tradiciones provenientes de distintas posiciones del espectro culinario. Dicha iniciativa es el simil indicado para lograr la meta detrás de los encuentros gastronómicos: mejorar de forma integrla la calidad de vida de viudas, huérfanos de la Policía y policías en situación de discapacidad.

Todo recurso recaudad durante esta edición será destinado a los programas de la Fundación Corazón Verde, mediante iniciativas enfocadas en educación, vivienda y acompañamiento psicológico. Las cenas estarán abiertas al público con precios entre 300.000 y 500.000 pesos colombianos por persona. Así, durante casi tres meses, Colombia no solo será el escenario del encuentro entre algunas de las cocinas más influyentes del mundo, sino también de una iniciativa que convierte la alta gastronomía en una forma de transformar vidas