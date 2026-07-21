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Caminar por las calles de Honda, que tuvo su auge como uno de los principales puertos sobre la ribera del Magdalena, es toda una experiencia, sobre todo si se tiene en cuenta su temperatura de 28 grados a la sombra, con sensación térmica de 40 grados. Con ese calor, no hay nada mejor que llegar al mercado y tomarse el «mejor salpicón de Honda», eso sí, con buen hielo.

Y lo de mejor no lo decimos porque sí, en la plaza se encuentra el salpicón ganador del concurso al Mejor Salpicón de Honda, organizado por la alcaldía municipal, y quien está detrás del plato victorioso es Luz Helena Rojas. Ella, su esposo John Ferney Bolívar y sus hijos llevan tres décadas al frente de un puesto de frutas en la plaza de mercado de esa ciudad tolimense.

Luz Helena Rojas (der.), recibió de manos del alcalde de Honda, Juan Enrique Rondón, el reconocimiento al mejor salpicón 2026, gracias a su trabajo de tres décadas en la icónica plaza de mercado de la ciudad.

La receta, según Luz Helena, la aprendió de la señora Rosita Barragán, una institución en la plaza de Honda, quien dedicó su vida a entrenar a varias personas en el arte de mezclar las frutas tropicales para volverlas una gloriosa bebida. “Mi salpicón lleva una base de jugo de naranja o de mandarina, según la que esté en cosecha y le picamos piña, banano y papaya. Otra alternativa es licuar jugo de naranja con un trozo de papaya y dos bananos y se los pongo al recipiente para que le dé espesura”, afirma.

Pero ese es sólo el comienzo. “Luego se agregan uvas, manzana, melón, mango picadito y con eso le vamos dando el sabor. Hay personas a las que le gusta con azúcar, pero es mejor sin azúcar. A la gente también le gusta con helado o leche condensada”.

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El de Luz Helena es el puesto número cinco, de los ocho que se dedican a comercializar salpicón, ensaladas, limonadas, agua de coco fría y demás jugos en la plaza. Para garantizar la frescura, John se va de correría a comprar frutas por los patios de las casas y por las fincas cercanas, lo cual, sumado al amor, “es el secreto para lograr los mejores sabores”, afirma Luz Helena.

Volver a la plaza por el mejor salpicón de Honda

La plaza municipal de mercado de Honda es una de las construcciones más emblemáticas de la ciudad: concentra ventas de frutas, granos, artesanías e invita a vivir una experiencia gastronómica con sus envueltos, lechona, bizcochos, arepas, tamales y otros platos típicos de la zona. Vale la pena recorrerla, ya que es bien de interés cultural desde 1996, durante dos siglos fue el convento de San Bartolomé y su más reciente restauración fue entregada en 2024.

Sin embargo, la expansión del comercio por la ciudad hace que las personas no la visiten con tanta frecuencia como antes, según Luz Helena, una hondana de pura cepa, nacida en el barrio Pueblo Nuevo, cercano al emblemático Puente Navarro, que pasa sobre el río Quebrada Seca. “Honda es muy rico, todos los colombianos deberíamos conocer primero nuestro país”.

La emblemática Plaza de Mercado de Honda, antiguo convento de San Bartolomé y el epicentro de los sabores locales.

No obstante, la preferencia por lo natural atrae cada vez a más personas al puesto número cinco de la plaza, pues la pandemia fue un punto de quiebre que motivó a los consumidores a preferir los jugos naturales sobre las bebidas envasadas. “Eso nos permitió mejorar nuestro estilo de vida: saber que lo natural es lo mejor. Ahora somos más conscientes de amar la naturaleza, de respirar mejor y de preferir las frutas sobre otros alimentos”, asegura la experta en salpicones.

La ciudad de los puentes

Además de los salpicones de Luz Helena y de la plaza de mercado, Honda también es un centro histórico patrimonial con muchos lugares por descubrir. “Tiene el río Magalena, una subienda espectacular que el que pueda pescar, el río no le dice que no. Sus calles son emblemáticas y espero que puedan venir el 14 y 15 de agosto a La Magdalena Fest, un evento bien bonito”. Este encuentro reúne a las personas en torno a la gastronomía, la música y las tradiciones hondanas.

Honda enamora con su arquitectura colonial, sus más de 40 puentes y eventos imperdibles como La Magdalena Fest. Crédito: Juan Ruiz.

Además, en Honda los turistas pueden encontrarse con más de 40 puentes, que conectan la ciudad sobre los ríos Magdalena, Gualí, Guarinó y Quebrada Seca. El Puente Navarro, uno de los más importantes, fue construido a finales del Siglo XIX por la San Francisco Bridge Company, con calles empedradas y con una arquitectura colonial que refleja su pasado comercial.

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El puesto de Luz Helena, junto con los otros siete que alimentan el estómago y el espíritu en la plaza de mercado de Honda recibirán a los visitantes con los brazos abiertos y con infinidad de frutas frescas. Considere visitar este destino, pase por el mercado y refrésquese luego de dar un recorrido cargado de historia por la ciudad.