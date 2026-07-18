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En 2007, durante un examen de optometría, la artista y diseñadora industrial Mónica Savdié pensó que las letras que bailaban sobre la tabla optométrica podían convertirse en un poema de amor, contado con esa misma gráfica. Esta idea rondó en su cabeza durante varios meses, hasta que, viendo las noticias del conflicto armado, decidió llamar la atención sobre el dolor que éste ha causado y contribuir a la construcción de memoria.

“Empecé a preguntarle a la gente si leyó, si escuchó lo que estaba pasando y la mayoría me dijo: ‘Ni me cuente, que no quiero ver ni saber’ y lo escuché tanto, ‘no quiero ver’, que se me iluminó el bombillo, así nació Examen de Visión 20/20”.

En palabras de la artista, para llegar aquí fueron necesarios muchos años de denuncias sobre las masacres, las minas antipersonal y los falsos positivos. “Ahí arrancó una cosa que ya nunca acabó. Entonces, no es que yo eligiera la obra, es como un sentido de conciencia, donde me pregunté ¿cómo es posible que la gente no quiera ver?, sobre todo en las ciudades, donde la gente vivía bien y negaba el conflicto armado. En el territorio, no queda opción”.

El Examen de Visión retrata, en frases, el conflicto.

En esa línea, Savdié desarrolló una investigación por todo el país, en la que recolectó testimonios en territorio e iba construyendo la obra en tiempo real; así, cuando expuso en el Museo Nacional en 2023-2024, incluía material de distintos lugares del país, lo que sumó diversidad en las representaciones del conflicto.

Han pasado casi 20 años desde ese examen de visión y la obra de Savdié evolucionó y se mezcló con otras narrativas hasta llegar a “Hilo Conductor” una exposición que visibiliza el horror de la guerra y crea memoria a través del arte y que se exhibe hasta el 3 de octubre en el Archivo General de la Nación.

La muestra, organizada por el Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH), por medio de la Dirección del Museo de la Memoria de Colombia consiste en un recorrido visual, literario y performático para reflexionar sobre la indolencia, el dolor y lo que ha representado el conflicto armado.

El Río de Sangre se integra a esta exposición.

“Como novedad, fusiona Examen de Visión 20/20 con un performance relacionado con el estallido social que hice en 2022 en la plaza de Bolívar. De la franja roja del examen de visión, se desprendió una tela roja que representa la sangre y fue creciendo de 4 a 7, a 11, a 19 metros, a medida que crecía el descontento por el estallido y crucé la plaza con la tela”. Para este cruce, la artista llevaba un atuendo diseñado con los colores de la bandera de Colombia, que hoy también forma parte de “Hilo Conductor”.

“Hilo Conductor” mezcla la literatura con una cartografía del conflicto y termina en un río de sangre. “Comienza por el párrafo de “Cien Años de Soledad” que habla del hilo de sangre que se desprende de la muerte de José Arcadio y recorre todo Macondo hasta llegar donde Úrsula. El hilo se conecta con Examen de Visión y, luego, se transforma en la tela, que simboliza un río de sangre. Todo está conectado a través de la sangre, pero de una manera muy estética”, afirma la artista.

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Examen de Visión 20/20 conecta las tres obras y funciona como un catalizador conceptual que confronta al asistente.

En cuanto a la recepción que ha tenido por parte del público, la artista asegura que las víctimas del conflicto son las que sienten con más vehemencia lo que transmite la obra, pero que el público finalmente conecta. “He calculado de que cada 30 personas una se detiene y lee. La persona se mete en la obra y la interioriza y cuando entiende, hace clic”.

Esta obra ha estado expuesta en la Cámara de Comercio de Bogotá, en Bellas Artes de Cafam, en el Museo del Atlántico, en la Universidad del Norte, entre otras locaciones y también incluye un ejercicio pedagógico en el que la gente escribe su propio examen de visión con la pregunta ¿cómo quieres ver a Colombia? “Tengo más de 500 testimonios escritos por estudiantes, empresarios, docentes, sobre esto. La obra toca la fibra de las personas y les permite tener una voz”.

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Una trayectoria dedicada a descifrar la realidad social

Mónica Savdié es reconocida por su trayectoria híbrida entre el diseño industrial, las artes plásticas y la investigación periodística y ha dedicado años de exploración artística a cuestionar la forma en que los colombianos han observado las atrocidades en el país.

Su obra analiza críticamente los relatos construidos por los medios de comunicación, las memorias de las poblaciones afectadas y las narrativas de otros creadores.

Con antecedentes en exposiciones como “Jugada maestra”, “Visión en jaque”, “Cero miopía” o “La partida”, Savdié consolida en “Hilo conductor” una madurez artística donde el rigor de la crónica de prensa y la metáfora visual se unen para evitar que las tragedias nacionales caigan en el olvido.

La exposición está abierta a la ciudadanía, las organizaciones de víctimas, la academia y los medios de comunicación. Lugar: Archivo General de la Nación, Cra. 6 # 6C-91 (entrada por la calle 6C). Abierta de lunes a viernes: de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, entrada libre.