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Los viajeros LGBTIQ+ de Colombia priorizan los guares con mayor inclusión.
Foto: Shutterstock / 10incheslab
julio 14, 2026
Mundo

8 de cada 10 personas LGBTIQ+ en Colombia priorizan destinos donde predomine la inclusión

Cada vez más personas viajeras de la comunidad diversa en Colombia eligen sus destinos buscando espacios seguros, inclusivos y respetuosos con sus identidades y orientaciones sexuales.
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Para la comunidad LGBTIQ+, elegir un destino implica mucho más que comparar precios o revisar una lista de atractivos. La posibilidad de viajar con la libertad de expresar la propia identidad se ha convertido en un factor decisivo al planear la visita a un próximo destino. De acuerdo con el estudio Travel Proud 2026 de Booking, el 79 por ciento de las personas viajeras diversas en Colombia prioriza destinos donde pueda ser quien es en espacios públicos.

La cifra refleja un cambio en la forma de viajar. Además del presupuesto y la oferta turística, el entorno social y el respeto por los derechos humanos influyen cada vez más en la decisión. De hecho, el 62 por ciento de las personas consultadas afirma que está dispuesto a asumir un mayor costo para visitar destinos reconocidos por su historial progresista en esta materia.

El estudio fue realizado entre febrero y marzo de 2026 con la participación de 13.300 personas mayores de edad de la comunidad LGBTQ+ en 19 mercados. Las personas encuestadas habían realizado al menos un viaje personal en los últimos 12 meses y eran responsables o participaban en la planificación y reserva de viajes.

8 de cada 10 personas lgbtiq+ en colombia priorizan destinos donde predomine la inclusión
Viajar también implica encontrar espacios donde la diversidad sea bienvenida y la experiencia esté marcada por el respeto y la inclusión. Cortesía: Booking / Getty Images.

Fuera del tema de gastos, la situación legal y el nivel de aceptación del territorio también tienen un peso al momento de elegir el próximo destino. Dentro de la población encuestada, el 51 por ciento asegura que no visitaría un país o destino si existen noticias recientes sobre violencia contra personas LGBTIQ+, el 47 por ciento descarta viajar a países con leyes contra esta comunidad y el 46 por ciento evita destinos que recientemente hayan aprobado legislación anti-LGBTIQ+.

(Conozca también: Museo Stonewall: el espacio que resguarda la memoria LGBTIQ+ en Colombia)

Los resultados muestran que la posibilidad de vivir el viaje con autenticidad tiene cada vez más valor. Solo una de cada cuatro personas (el 25 por ciento) afirma que estaría dispuesta a ocultar su identidad en público para conocer un lugar que siempre ha querido visitar.

La inclusión LGBTIQ+ al momento de reservar

El compromiso de los alojamientos con la inclusión también influye al momento de reservar. El 60 por ciento de las personas encuestadas considera que las prácticas sociales y ambientales de un establecimiento son tan importantes como su compromiso con la acogida de personas del colectivo. Además, el 46 por ciento investiga cómo trata ese alojamiento a sus colaboradores LGBTIQ+ antes de reservar.

La confianza también influye en la elección del hospedaje. El 55 por ciento manifiesta sentirse más seguro al reservar en cadenas internacionales, al considerar que cuentan con políticas estandarizadas contra la discriminación. Asimismo, el 33 por ciento evita alojamientos que solo comunican su apoyo durante el Mes del Orgullo, pero no mantienen ese compromiso durante el resto del año.

📸 | por cuarto año consecutivo, la casa de nariño vistió de orgullo en reconocimiento de los derechos, la dignidad y la diversidad de las personas lgbtiq+. Durante el gobierno del presidente
La lucha por los derechos LGBTIQ+ también señala la seguridad por expresarse con libertad en cada lugar. Cortesía: Presidencia de Colombia.

Datos del portal Equaldex, el cual provee índices de igualdad en materia de derechos, leyes y libertades LGBTIQ+ en los países, señalan que los territorios de Noruega, Islandia y Dinamarca presentan las cifras más altas frente al respeto general por las identidades y orientaciones sexuales diversas. En latinoamérica, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile comprenden los destinos del cono sur con mayor índice de igualdad.

No obstante, y pese a los avances en materia de derechos LGBTIQ+ desde la década de los 80, aún existen territorios que penalizan la homosexualidad. Países africanos como Somalia, Libia, Eritrea, entre otros, llegan a carecer de instancias legales que protegen de eventos de discriminación contra el personas del colectivo; por su parte, zonas como Europa del este, el potencias como China y Japón, así como el sudeste asiático, presentan índices con un promedio de 50 sobre 100 puntos.

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