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Durante la primera mitad del 2026, territorios insulares, de ultramar, paraísos de África austral, entre otros, conforman la lista de destinos turísticos más costosos para viajar según el ranking de Squaremouth, la plataforma para buscar, cotizar y comparar pólizas de seguros de viajes en línea.

El portal digital reúne reseñas, filtros personalizados (dependiendo de la naturaleza del viaje) de forma rápida y distintos proveedores de seguros. La plataforma es considerada como una de las mejores en su campo y ha sido empleada para cerca de 4.6 millones de viajes alrededor del mundo.

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Por medio de la recolección de 100.000 ventas de seguros de viaje en Squaremouth, más de 6.000 opiniones por parte de viajeros, sumado a la información de servicios de hospedaje durante el primer semestre del año, el ranking establece los 15 destinos más costosos dividido en factores como el gasto promedio del vuelo, el costo por día en el destino, alojamiento y renta de un automóvil así como precios de alimento y bebida.

El lugar más costoso para viajar en 2026

Lejos de las grandes capitales y de los destinos masivos, el lugar más costoso para visitar este año es Groenlandia. El territorio autónomo del Reino de Dinamarca encabeza el índice de gastos elaborado por Squaremouth gracias a una combinación de factores: vuelos de larga distancia, limitada infraestructura turística y altos costos asociados a la movilidad y el alojamiento.

Según el estudio, un viaje a la isla supone un gasto promedio diario de 1.171 dólares, mientras que los tiquetes aéreos rondan los 1.357 dólares. A esto se suman noches de hotel cercanas a los 227 dólares, alquiler de vehículos por unos 110 dólares diarios y comidas que superan los 36 dólares por persona. Con esos valores, Groenlandia obtuvo 9,84 puntos sobre 10 en el índice de gasto elaborado por la plataforma.

El resultado refleja una característica que se repite entre los destinos más caros del año: no son necesariamente los lugares más concurridos, sino aquellos donde la distancia, la logística y el tipo de experiencia elevan el presupuesto del viajero.

Las Islas Vírgenes Británicas, la Polinesia Francesa, la Antártida y las Maldivas completan los cinco primeros lugares del listado. En todos ellos, el acceso limitado, la ubicación geográfica y la infraestructura orientada a experiencias exclusivas tienen un peso importante en los costos finales.

En el caso de la Antártida, Squaremouth aclara que las cifras fueron calculadas tomando como referencia Ushuaia, Argentina, el principal punto de salida para las expediciones hacia el continente blanco. Por esta razón, los valores corresponden a los gastos previos al viaje y no al costo de permanecer en la Antártida.

Entre los destinos continentales, Suiza ocupa el sexto lugar del ranking y es el país mejor ubicado de la lista. Aunque no lidera el índice general, sí registra el precio promedio más alto para una cena económica, con 48,10 dólares, una cifra que refleja el elevado costo de vida del país europeo.

El listado también muestra cómo los viajes asociados con experiencias premium dominan los primeros lugares. Destinos polares, islas tropicales y safaris aparecen entre los más costosos de 2026, no solo por el precio del transporte o el alojamiento, sino por la complejidad de organizar experiencias en lugares alejados.

De hecho, cuatro de los cinco primeros destinos (Groenlandia, la Polinesia Francesa, la Antártida y las Maldivas) comparten una característica: son territorios remotos o de difícil acceso. Su ubicación incrementa los costos de traslado, abastecimiento e infraestructura, mientras que muchos de ellos están diseñados para viajeros que buscan experiencias exclusivas.

La tendencia también coincide con los intereses de los viajeros. Según la encuesta citada por Squaremouth, el 42 por ciento de las personas consultadas afirmó que elegiría unas vacaciones de lujo en una isla, mientras que el 24 por ciento optaría por un safari en África y el 12 por ciento por una expedición polar. Tres tipos de viaje que aparecen entre los segmentos más costosos del ranking.

Las cataratas Victoria, en Zambia. El país ocupa el puesto 15 entre los destinos más costosos para viajar en 2026. Crédito: Shutterstock / Framalicious.

Además de Groenlandia, otros destinos de naturaleza y aventura aparecen entre los primeros lugares. Zimbabue (puesto 7 en el ranking) y Botsuana (9, empatado con Anguila y Isla de Santa Lucía) reflejan el peso de los safaris, mientras que Islandia (12, en empate con Namibia) y Noruega (14) muestran cómo algunos países del norte europeo mantienen costos elevados para quienes buscan paisajes extremos y experiencias de viaje particulares.

Squaremouth aclara que el índice no representa el presupuesto definitivo que gastará cada viajero, sino una referencia construida a partir de variables como el precio de los vuelos, el hospedaje, el alquiler de vehículos y la alimentación. El costo final puede cambiar según la temporada, el tipo de alojamiento elegido, la anticipación con la que se compren los tiquetes y el estilo de viaje de cada persona.

Destinos con mayor precio por días de viaje

No todos los destinos más costosos aparecen en los primeros lugares cuando se mide el gasto de la misma manera. Según los datos de Squaremouth sobre costos promedio de viaje, la Antártida, Botsuana y Ruanda lideran la lista de los destinos donde los viajeros registran mayores gastos totales.

La Antártida ocupa el primer lugar con un costo promedio de viaje de 27.195 dólares, seguida por Botsuana, con 24.411 dólares, y Ruanda, con 24.138 dólares. Sin embargo, al analizar el gasto diario promedio, el ranking cambia: Ruanda alcanza el valor más alto con 1.609 dólares por día, seguida por Botsuana, con 1.525 dólares, y la Antártida, con 1.510 dólares.

Los precios de cenas, vuelos y otros factores en la Antártida fueron calculados con los de Ushuaia, Argentina.

La diferencia muestra que el costo final de un viaje también está determinado por su duración. Aunque algunos destinos acumulan mayores gastos totales, otros concentran una inversión más alta en menos días. En el caso de Ruanda, su estadía promedio de 15 días hace que el gasto diario supere al de destinos con viajes más largos.

Los safaris y los viajes de naturaleza dominan buena parte del listado. Botsuana, Ruanda, Zimbabue, Tanzania, Namibia, Kenia, Sudáfrica y Zambia aparecen entre los 15 destinos con mayores costos promedio de viaje, una tendencia que refleja el peso económico de las experiencias de vida silvestre y aventura.

El archipielago de las Islas Turcas y Caicos es el destino turístico con el costo promedio de viaje más bajo del ranking. Crédito: Turks and Caicos Islands Government.

Las expediciones polares también se mantienen entre los viajes más costosos. La Antártida lidera el ranking por costo total y aparece entre los primeros lugares por gasto diario, evidenciando el valor de este tipo de experiencias y la logística necesaria para llegar a uno de los destinos más remotos del planeta.

Los destinos de playa de lujo completan la lista. Maldivas, Anguila, las Islas Vírgenes Británicas y las Islas Turcas y Caicos aparecen entre los viajes con mayores costos promedio, impulsados por el peso de los alojamientos premium y las experiencias centradas en resorts. Sin embargo, dentro de este ranking de los 15 viajes más costosos, las Islas Turcas y Caicos registran el menor costo promedio: 7.021 dólares por viaje.

Según Chrissy Valdez, directora sénior de Operaciones y experta en seguros de viaje de Squaremouth, los viajes centrados en experiencias suelen implicar una mayor proporción de costos prepagados y no reembolsables, por lo que asegurar adecuadamente esos gastos resulta clave ante una posible cancelación o interrupción del viaje.

Vuelos, hoteles y comida: factores para tener presente

La distancia, la disponibilidad de alojamiento y los gastos cotidianos son algunos de los factores que explican por qué ciertos destinos alcanzan los costos más altos del mundo. Los datos de Squaremouth muestran cómo el precio de los vuelos, las noches de hotel y la alimentación pueden cambiar la percepción del valor de un viaje.

En el caso de los vuelos, la distancia y la complejidad de las rutas tienen un peso determinante. Namibia, el país austral africano, encabeza la lista de los destinos con los tiquetes aéreos más costosos, con un promedio de 2.009 dólares, seguida por la Antártida, con 1.899 dólares, y Zimbabue, con 1.839 dólares.

Parque Nacional Etosha, Namibia. Shutterstock / muratart.

Más de la mitad de los destinos con los vuelos más caros también aparecen dentro del índice general de los viajes más costosos, entre ellos Namibia, la Antártida, Zimbabue, Botsuana, Zambia, Groenlandia, Maldivas y la Polinesia Francesa. Esto muestra que el transporte aéreo representa una parte importante del presupuesto, aunque no es el único elemento que define el costo final de una experiencia.

Los destinos africanos tienen una presencia destacada en este listado. Namibia, Zimbabue, Botsuana, Sudáfrica, Tanzania, Zambia, Ruanda, Uganda y Kenia aparecen entre los lugares con vuelos más costosos, en parte por la duración de los trayectos y la necesidad de conexiones adicionales. Algunos recorridos hacia estos países pueden superar las 20 horas de viaje dependiendo del punto de salida y la ruta elegida.

Mientras los vuelos más caros están dominados por destinos remotos y de larga distancia, el alojamiento cuenta una historia diferente. Las islas y destinos de playa concentran los mayores costos de hospedaje, impulsados por los hoteles de lujo, las villas y la limitada oferta disponible.

Scilly Cay en la costa este de Anguila, territorio de ultramar británico. Crédito: Shutterstock / pics721.

Anguila ocupa el primer lugar en esta categoría, con un costo promedio de 1.684 dólares por noche entre semana. Le siguen las Islas Turcas y Caicos, con 1.413 dólares, y la Polinesia Francesa, con 1.382 dólares. En total, 14 de los 15 destinos con los alojamientos más costosos son islas o destinos de playa; Italia es la única excepción dentro del listado.

El caso de Anguila muestra cómo el alojamiento puede modificar el costo final de un viaje. Aunque registra uno de los valores de vuelo más bajos entre los destinos del índice general, con 432 dólares en promedio, tiene el precio de hotel más alto del estudio, lo que aumenta significativamente su gasto total.

La alimentación también influye en el presupuesto de los viajeros. Bermuda, Bahamas y Suiza lideran el ranking de los destinos con comidas más costosas, calculado a partir del precio promedio de una comida en un restaurante económico. Bermuda alcanza los 68,83 dólares por persona, seguida por Bahamas, con 53,05 dólares, y Suiza, con 48,10 dólares.

El territorio británico de Bermuda ocupa el séptimo lugar frente al alojamiento, según Squaremouth. Crédito: Government of Bermuda.

Suiza, Islandia y Noruega muestran cómo los gastos diarios pueden cambiar la posición de un destino dentro del ranking. Aunque no aparecen entre los lugares con los vuelos o alojamientos más caros, el costo de la comida y las bebidas contribuye a ubicarlos entre los destinos turísticos más costosos.

Groenlandia sigue una tendencia similar: además de sus altos costos de transporte, alojamiento y movilidad, los gastos diarios de alimentación aumentan la inversión necesaria para recorrer uno de los destinos más remotos del mundo.