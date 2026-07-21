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Un acorde inesperado puede ser suficiente para cambiar la emoción de una canción. Esa pequeña desviación, aparentemente inofensiva, que rompe lo que el oído esperaba escuchar es, según la ciencia, una de las claves detrás del placer musical. Durante años, compositores y oyentes han intuido esa fórmula: las canciones que permanecen no siempre son las más sencillas ni las más complejas, sino aquellas capaces de sorprender sin perder la conexión con quien escucha.

Tales detalles que llevan a la unión de melodías, llamadas también canciones perfectas, que causan una sensación relajante para quien la oye ya ha sido investigada por la ciencia. En un estudio del Max Planck Institute for Human Cognitive and Brain Sciences, publicado en Current Biology en 2019, analizó cómo la mente responde a dos elementos fundamentales de la música: la incertidumbre y la sorpresa dentro de las progresiones de acordes. Los investigadores no buscaban encontrar “la mejor canción de la historia”, sino entender por qué ciertas secuencias musicales provocan una sensación de recompensa.

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Para encontrar esa respuesta, los investigadores viajaron al interior de 30 canciones que alguna vez ocuparon un lugar en el Billboard Hot 100. No analizaron las letras ni el impacto cultural de cada pieza, sino algo más invisible: las rutas que siguen los acordes, esos movimientos musicales que construyen tensión, expectativa y alivio.

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Suite: Judy Blue Eyes – Crosby, Stills & Nash

Antes de convertirse en una de las canciones más recordadas del folk rock estadounidense, Suite: Judy Blue Eyes fue una despedida. Stephen Stills la escribió en 1969 mientras atravesaba el final de su relación con la cantante y compositora Judy Collins, una ruptura que transformó la tristeza personal en una de las piezas más ambiciosas de Crosby, Stills & Nash.

El título juega con las palabras sweet y suite: una referencia a la estructura de la canción, construida como una pequeña obra clásica dividida en movimientos. En lugar de seguir una forma tradicional de verso y estribillo, la composición cambia de ritmo, textura y emoción varias veces, como si avanzara por distintas habitaciones de un mismo recuerdo.

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«Don’t let the past remind us of what we are not now. I am not dreaming. I am yours, you are mine, you are what you are«. Grabada para el álbum debut homónimo de Crosby, Stills & Nash, la canción llegó al puesto 21 del Billboard Hot 100 en Estados Unidos, fue elegida por la banda como pieza de apertura de sus presentaciones en los festivales de Woodstock (1969) y Live Aid (1985). Más de medio siglo después, sigue siendo un ejemplo de cómo una experiencia íntima puede convertirse en una composición donde la emoción y la complejidad musical avanzan juntas.

Ob-La-Di, Ob-La-Da – The Beatles

A primera escucha parece una canción sencilla: una melodía luminosa, un estribillo fácil de recordar y una historia cotidiana sobre la vida de Desmond y Molly, quien al inicio de la letra es denominada como la cantante de la banda. Sin embargo, detrás de esa apariencia accesible hay una construcción armónica más elaborada.

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Escrita por Paul McCartney y acreditada al histórico tándem Lennon-McCartney, fue publicada en 1968 dentro de The Beatles, el álbum doble conocido como The White Album. Aunque su sonido alegre parecía destinado a convertirse en un éxito inmediato, su historia dentro del estudio fue mucho más turbulenta: las sesiones de grabación estuvieron marcadas por múltiples versiones y discusiones sobre el rumbo de la canción.

I Want You Back – The Jacksons 5

Antes de que el mundo aprendiera el nombre de Michael Jackson, Gary, Indiana, era conocida principalmente por la industria del acero y por el empresario Elbert Gary, uno de los fundadores de US Steel. Pero en 1969 esa ciudad industrial de las afueras de Chicago comenzó a aparecer en otro mapa: el de la música popular.

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La razón fue I Want You Back, el primer sencillo de The Jackson 5 para Motown, publicado el 7 de octubre de 1969. La canción marcó la llegada internacional de cinco hermanos que llevaban años actuando en escenarios locales y recorriendo el circuito de clubes conocido como chitlin’ circuit, espacios donde los artistas afroamericanos podían presentarse de forma segura ante la segregación racial.

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El grupo ya había llamado la atención en concursos y presentaciones, pero su salto definitivo llegó cuando el músico Bobby Taylor, integrante de Bobby Taylor & the Vancouvers, quedó impresionado al verlos actuar en Chicago y ayudó a acercarlos a Motown. Cuando Berry Gordy escuchó una grabación del grupo, decidió incorporarlos al sello que había transformado el sonido del soul estadounidense.

Compuesta por el equipo de compositores conocido como The Corporation, formado por Berry Gordy, Alphonso Mizell, Freddie Perren y Deke Richards, I Want You Back fue una demostración de precisión pop: una melodía inmediata, cambios armónicos dinámicos y una energía que parecía no detenerse.

La canción llegó al número uno del Billboard Hot 100 en enero de 1970 y abrió una de las carreras más extraordinarias de la música popular. Para Michael Jackson, que entonces tenía apenas 11 años, fue el primer paso hacia una trayectoria que cambiaría para siempre la historia del pop.

Knowing Me, Knowing You – ABBA

ABBA convirtió la separación amorosa en una de las canciones más elegantes del pop de los años setenta. El grupo sueco internacionalmente conocido, entre una plétora de éxitos, por ganar el Festival de la Canción de Eurivisón en 1974, logró un nuevo éxito con Knowing Me, Knowing You cuando fue lanzado como sencillo en 1977.

Grabada en los estudios Metronome de Estocolmo durante 1976 e incluida en Arrival, el cuarto álbum de estudio de ABBA, la canción confirmó la madurez compositiva que el grupo sueco comenzaba a explorar. El éxito llegó al número uno en Reino Unido, Alemania Occidental, Irlanda, Bélgica y Sudáfrica, mientras que en Estados Unidos alcanzó el puesto 14 del Billboard Hot 100. Décadas después, su influencia permanece intacta: fue incluida en recopilaciones como ABBA Gold y reconocida por críticos de Billboard y Rolling Stone como una de las composiciones más destacadas de la banda.

Aunque resulte en primera escucha una canción sencilla sobre una despedida, la fuerza se halla en la tensión entre una melodía brillante y una historia emocionalmente oscura, en la voz de Agnetha Fältskog y Anni-Frid Lyngstad, con arreglos de fondo por parte de la sección masculina del grupo Björn Ulvaeus y Benny Andersson.

Invisible Touch – Genesis

Well I’ve been waiting, waiting here so long. But thinking nothing, nothing could go wrong. Con esas palabras comienza Invisible Touch, la canción que en 1986 llevó a Genesis al punto más alto de su transformación sonora. Lejos de las extensas exploraciones del rock progresivo que habían marcado sus primeros años, el grupo inglés encontró en este sencillo una fórmula más directa: una melodía synthpop inmediata, una producción cargada de tecnología y una lírica pegadiza, diseñada para quedarse en la memoria.

Lanzada como el primer sencillo del álbum homónimo el 19 de mayo de 1986, Invisible Touch representó una nueva etapa para la banda formada por Phil Collins, Tony Banks y Mike Rutherford. La canción nació de las sesiones de improvisación que definieron el disco y fue construida alrededor de una combinación precisa de batería electrónica, teclados y la voz de Collins, quien interpreta la historia de una mujer con un magnetismo difícil de explicar: she seems to have an invisible touch.

El cambio de rumbo generó críticas entre algunos seguidores que extrañaban la complejidad de la era de Peter Gabriel, pero también abrió las puertas de Genesis a una audiencia global. El sencillo se convirtió en el primero y único número uno de la banda en el Billboard Hot 100 de Estados Unidos, mientras que el álbum alcanzó millones de copias vendidas alrededor del mundo.

Don’t Leave Me This Way – Thelma Houston

El sencillo que le dio a Thelma Houston un premio Grammy nació de una oportunidad inesperada. En 1976, la cantante de Motown grabó Don’t Leave Me This Way, una canción que originalmente había sido pensada para Diana Ross como continuación de su éxito Love Hangover. Sin embargo, el tema terminó en manos de Houston y encontró en su interpretación una intensidad que transformaría para siempre su historia.

Incluida en el álbum Any Way You Like It (1976), la canción comenzó a llamar la atención en las pistas de baile antes de convertirse en un fenómeno masivo. Tras la reacción positiva de los clubes estadounidenses, Motown decidió lanzarla como sencillo y el resultado fue inmediato: llegó al número uno de la lista Billboard Hot 100 en abril de 1977, lideró también la lista de música disco y alcanzó el primer lugar del ranking soul en Estados Unidos.

Ese mismo año, la interpretación de Houston recibió el reconocimiento de la industria al ganar el Grammy a Mejor interpretación vocal femenina de R&B en la edición número 20 de los premios. Pero el impacto de Don’t Leave Me This Way superó las listas de popularidad: con el tiempo se convirtió en un himno dentro de la comunidad gay masculina en Estados Unidos, especialmente durante la crisis del VIH/sida, por su mensaje de deseo, pérdida y necesidad de conexión.