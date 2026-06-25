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Cada 25 de junio, el mundo de la música recuerda el fallecimiento de Michael Jackson, una de las figuras más influyentes en la historia del entretenimiento. Conocido como el «Rey del Pop», el artista dejó un legado que transformó para siempre la industria musical gracias a su innovación, talento y capacidad para romper barreras culturales. A más de una década de su partida, sus canciones continúan inspirando a nuevas generaciones y manteniendo viva su huella en la cultura popular.

Por eso, en el aniversario de su fallecimiento, repasamos algunos de los temas más importantes de su carrera y el impacto que tuvieron en la música, los videoclips y la industria del entretenimiento que moldearon a la industria como hoy la conocemos.

Billie Jean

Publicada en 1983, «Billie Jean» es considerada una de las canciones más importantes en la carrera de Michael Jackson y uno de los sencillos que ayudó a transformar la industria musical. Su videoclip tuvo un papel fundamental en la historia de MTV, ya que fue uno de los primeros artistas afroamericanos en recibir una rotación constante en la cadena, contribuyendo a romper las barreras raciales que existían en la televisión musical de la época.

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Thriller

Al mismo tiempo, el videoclip de «Thriller», estrenado en 1983, tuvo un impacto decisivo en la industria musical y marcó un antes y un después en la forma en que los artistas promocionaban su música. Dirigido por John Landis, el video transformó el concepto tradicional del videoclip al combinar una canción con una narrativa cinematográfica inspirada en el cine de terror, convirtiéndose en una referencia cultural que elevó los videos musicales a la categoría de eventos audiovisuales.

Beat It

1983 fue uno de los años clave en la carrera de Michael Jackson, ya que ese mismo año también lanzó «Beat It», una canción bailable y pegadiza que fusiona elementos del pop, el rock y el R&B. El videoclip gira en torno a dos pandillas rivales que están a punto de enfrentarse; sin embargo, Michael Jackson interviene para promover la paz y evitar la violencia a través de la música.

Dirigido por Bob Giraldi, el video contó con la participación de miembros reales de pandillas de Los Ángeles, lo que le aportó un mayor realismo a la historia. Además, «Beat It» desempeñó un papel fundamental en el éxito de Thriller, contribuyendo a que se convirtiera en el álbum más vendido de la historia.

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Don´t Stop ´Til You Get Enough

Lanzada en 1979, «Don’t Stop ‘Til You Get Enough» marcó el nacimiento de Michael Jackson como artista solista adulto. Escrita por él mismo y producida por Quincy Jones, la canción se convirtió en un éxito mundial gracias a su mezcla de disco y funk, su distintivo falsete y su energía bailable. Además de alcanzar el primer lugar en las listas, abrió el camino para el éxito de Off the Wall y sentó las bases de la carrera que convertiría a Jackson en el Rey del Pop.

Man in the Mirror

«Man in the Mirror» es una de las canciones más inspiradores de Michael Jackson y fue lanzada en 1988. Esta canción consolida al artista como alguien que se compromete con los temas sociales, un factor que tomó mucha importancia en la historia de Michael Jackson. Con un mensaje centrado en la responsabilidad individual como punto de partida para transformar el mundo, la canción combina una emotiva interpretación vocal con elementos de góspel y un videoclip cargado de imágenes históricas. Este video musical obtuvo éxito comercial y con su profundo contenido la han convertido en una de las obras más significativas de la carrera del Rey del Pop.