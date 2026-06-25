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En el dinámico ecosistema del talento local colombiano, pocas plataformas han logrado lo que VASSAR. Lo que comenzó como un espacio de encuentro para marcas independientes ha alcanzado su madurez. Este 2026, tras nueve ediciones de consolidación, la marca anuncia un giro estratégico y conceptual definitivo: el nacimiento de VASSAR Festival de Creadores.

Esta evolución no es solo un cambio de nombre; es una transformación profunda que convierte a la plataforma en un epicentro cultural y de experiencias donde el diseño, la gastronomía, la música, el arte y el emprendimiento coexisten bajo una misma narrativa.

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Un punto de inflexión respaldado por las cifras

El lanzamiento de este nuevo formato coincide con un hito muy especial: la celebración de su décima edición, que se llevará a cabo del 1 al 5 de julio en el Parque El Country de Bogotá. Más allá de la nostalgia festiva, los números respaldan el impacto que esta comunidad ha inyectado a la economía creativa del país:

¿Cuáles son los cambios que vienen para VASSAR?

Más de 3.492 emprendedores impulsados.

Más de 17.100 empleos directos e indirectos generados.

Ventas acumuladas que superan los 144 mil millones de pesos.

“Cumplir diez ediciones nos llevó a mirar hacia atrás y entender todo lo que VASSAR ha construido, pero también a preguntarnos qué queríamos ser hacia adelante. Así nace Festival de Creadores: una evolución que mantiene nuestra esencia de impulsar el talento local, pero amplía la conversación hacia las historias, los procesos y las razones que hacen posible cada creación”, afirma María Carolina Gutiérrez, directora ejecutiva de VASSAR.

«Hecho por»: el valor de las historias detrás del producto en VASSAR

Para inaugurar esta etapa, el festival presenta HECHO POR, una campaña conceptual que busca humanizar el comercio local. La premisa es tan sencilla como poderosa: todo lo que se crea empieza por un detonante humano, ya sea una intuición, una necesidad, una búsqueda o una decisión valiente. El objetivo este año es que el público no solo compre un objeto o consuma un plato, sino que conecte de manera profunda con el proceso y el propósito de su creador.

Un Parque El Country completamente renovado

¿Cuáles son los cambios que vienen para VASSAR?

Quienes creen conocer de memoria la dinámica de la feria se encontrarán con una experiencia de usuario totalmente replanteada. El diseño de los pabellones y de las zonas verdes ha sido reestructurado para ofrecer recorridos más fluidos, orgánicos e inmersivos.

Entre las principales novedades de infraestructura y contenido para este 2026 se destacan:

Escenario 360°: Ubicado en la zona verde, será el corazón vibrante del festival, donde la música en vivo, el entretenimiento y diversas activaciones sucederán alrededor de los asistentes.

Pabellones Experienciales: Los pasillos tradicionales dan paso a espacios habitables como librerías independientes, cafés de autor y talleres interactivos.

Agenda Activa: Un festival vivo donde el público puede pasar de la contemplación a la acción a través de experiencias de co-creación.

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