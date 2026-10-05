La fauna silvestre, además de proyectar la belleza gracias a la diversidad biológica, logra ser captada en situaciones peculiares por el lente humano. Momentos en los cuales la relación del animal con su entorno, las interacciones con otras especies o simples movimientos en instantes decisivos, generan situaciones cómicas; de allí que múltiples de estos escenarios lleguen a la nominación de Nikon Comedy Wildlife Awards 2026.

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La premisa del certamen es precisa: reconocer las fotografías más graciosas del reino animal. En esta edición, las imágenes finalistas reúnen escenas tan inesperadas como babuinos que parecen forzudos, elefantes despistados, osos que parecen compartir chistes y búhos con expresiones de absoluta incredulidad. Tomadas por fotógrafos de todo el mundo, las fotografías dependen de una combinación de paciencia, suerte y oportunidad para capturar situaciones que ocurrieron de manera completamente natural.

Bajo una selección de finalistas cuyos imágenes rondan el balance de un osos para erguirse, el tímido nado de un pez frente a la inmensidad de un tiburón ballena, los juegos entre elefantes, la convivencia de los mamíferos marinos, el baño de un par de castores en un río e incluso la peculiar apariencia de un ave, cada uno de los momentos donde el humano decidió opturar marca el lado más gracioso de las otras especies.

Más allá de las risas que provocan las mencionadas escenas finalistas, la ceremonia de premios a la comedia animal también buscan acercar al público a la fauna silvestre y fomentar su conservación. La edición anterior tuvo como ganadora High Five, una fotografía de un gorila que parece bailar en un claro del bosque en Ruanda. La imagen fue elegida entre un récord de 10.000 postulaciones provenientes de 109 países y también recibió el premio en la categoría de mamíferos.

A Very Pressured Spadefish

El nado de un pez espada bajo la imponente figura de un tiburón ballena en aguas de Damuguete, Filipinas, brinda una imagen en la que el tamaño de ambos animales convierte la escena en una suerte de contraste involuntariamente cómico. Mientras el pez avanza por delante, su expresión del pequeño animal a rayas parece darle una actitud desproporcionadamente insegura con la enorme silueta que se extiende detrás de él. La diferencia de escala hace que el encuentro resulta en una persecución entre un gigante y un diminuto durante el momento menos discreto para abrirse paso en el agua.

Crédito: Kyo Chen.

Morning Calisthenics

La vista es clara: la interpretación de una osa parda que parece concentrada en una rutina de ejercicios frente al paisaje de Lake Clark, en Alaska, Estados Unidos. La hembra aparece recostada mientras mueve las patas en una secuencia que recuerda a las bicicletas, uno de los ejercicios más reconocibles de una rutina de calistenia. El gesto, capturado justo en medio del movimiento, hace que la escena parezca casi una sesión de entrenamiento perfectamente calculada. La fotografía juega precisamente con esa apariencia: por un instante, la osa parece haber encontrado en las orillas del lago el lugar perfecto para prepararse físicamente antes de la llegada del verano.

Crédito: Scott Suriano.

Lessons

En el Parque Nacional de Amboseli, Kenia, la interacción entre una elefanta africana y una cría recrea una escena cotidiana del mundo humano: un llamado de atención materno en un momento inoportuno. En realidad, el comportamiento se explica como un baño de polvo, en el cual, el enorme mamífero usa la trompa, recoge tierra, polvo y pasto para lanzarlos sobre su cuerpo. No obstante, con el movimiento, una buena cantidad termina directamente sobre la cara de su cría.

Crédito: Heather Cudworth.

Angry Bird

Con la toma del nombre de aquella aplicación popularizada en 2010, Jan Wittmer retrató a un reyezuelo sencillo durante un viaje fotográfico a la isla de Heligoland, Alemania. Era la primera vez que veía a esta diminuta ave, que se movía frente a él mientras buscaba alimento. Wittmer puso la cámara en el suelo para conseguir una perspectiva a la altura de los ojos y esperó. Después de varios movimientos rápidos de un lado a otro, el ave se detuvo y miró directamente a la cámara; la expresión del pequeño pájaro puede interpretarse como un mal momento durante la sesión de fotos.

Crédito: Jan Wittmer.

Are You Kidding Me?

La fotografía captura el momento en que una ardilla se lanza desde el suelo hacia un joven búho que acaba de posarse en una rama. El ataque aéreo fue inesperado y, según cuenta el fotógrafo Kevin Lohman, la ardilla repitió la maniobra dos veces más. Ambos animales terminaron aturdidos, pero ilesos.

Crédito: Kevin Lohman.

Nature’s Window

A las seis de la mañana, cuando Lee Frost estaba por terminar su jornada fotografiando insectos, una libélula azul todavía adormecida avanzaba lentamente por un tallo de hierba. El fotógrafo la puso con cuidado sobre una hoja para hacerle un último retrato, pero el insecto se escondió detrás de ella y reapareció por una abertura entre sus hojas. En el momento en que Frost accionó la cámara, levantó una de sus patas, en lo que parece un pequeño saludo por parte del invertebrado.

Crédito: Lee Frost.

Sea Gangsters

Durante una expedición por el archipiélago de Svalbard, en Noruega, en el otoño de 2024, Marek Jackowski llegó a la pequeña isla de Moffen, donde encontró varios grupos de morsas descansando en la playa. Mientras contemplaba el amanecer ártico desde la orilla, nueve de ellas se acercaron nadando hasta quedar muy cerca de él, moviendo sus bigotes y cuerpos, que superan fácilmente los 600 kilogramos de peso, con curiosidad. Los mamíferos marinos permanecieron allí unos diez minutos antes de alejarse.

Crédito: Marek Jackowski.

Elvis

Tal vez no tenga Jailhouse Rock o Can’t Help Falling in Love de Elvis Presley de fondo, pero este caimán parece listo para una sesión de rock and roll. Luego de emerger del agua en la región de Pantanal, en Brasil, el gran reptil oriundo del humedal más grande del planeta fue captado en el momento cuando parte de la vegetación flotante quedó sobre su cabeza, dándole un peinado que recuerda al de las estrellas de los años 50.

Crédito: Paolo Torre.

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