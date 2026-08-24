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La historia suele recordar a quienes cruzan la playa bajo el fuego enemigo. Con menos frecuencia, vuelve la mirada hacia quienes permanecieron en una habitación observando mapas, anotando cifras y tratando de descifrar el comportamiento de un cielo que podía decidir el destino de cientos de miles de hombres.

En la madrugada del 5 de junio de 1944, mientras la maquinaria militar aliada esperaba la orden definitiva para iniciar la invasión de Normandía, el enemigo más impredecible no llevaba uniforme alemán. Se movía sobre el Atlántico Norte en forma de una tormenta capaz de convertir el desembarco en un desastre.

Ese instante, casi invisible en los libros de historia, es el corazón de El día D: bajo presión, la nueva película dirigida por Anthony Maras, quien vuelve a demostrar que el suspenso no siempre necesita disparos para mantener al espectador al borde del asiento. Como ya lo había hecho en su filme Hotel Mumbai, el realizador australiano encuentra la tensión en el peso de las decisiones, en las conversaciones en las que cada palabra puede alterar el rumbo de los acontecimientos y, esta vez, en un pronóstico del tiempo.

La cinta se inspira en la historia real del meteorólogo escocés James Stagg, el científico encargado de asesorar al general Dwight D. Eisenhower sobre el momento adecuado para lanzar la operación Overlord en las costas francesas. Su recomendación de retrasar el desembarco apenas veinticuatro horas se terminó convirtiendo en una de las decisiones más determinantes para el eventual triunfo de los Aliados en la Segunda Guerra Mundial.

Andrew Scott, quien interpreta a Stagg, reconoció que esa perspectiva fue lo que lo atrapó desde la primera lectura del guion. “Me fascinó descubrir que algo tan inmenso como el histórico día D pudiera depender del trabajo de un meteorólogo”, explica el actor durante su encuentro con Diners en Los Ángeles. “Nunca había pensado en eso y, cuando comprendí la responsabilidad que recaía sobre una persona prácticamente desconocida para la mayoría, entendí que allí había una historia extraordinaria”, agrega.

Scott no quiso convertir a Stagg en un héroe convencional ni tampoco en un mártir. Lo imaginó como un hombre reservado, incómodo en los círculos de poder, cuya única herramienta era la convicción nacida del conocimiento. Un científico obligado a sostener sus cálculos frente a militares acostumbrados a tomar decisiones inmediatas. “Ese tipo no buscaba agradar a nadie. Simplemente, estaba intentando hacer bien su trabajo, aunque supiera que todos podían culparlo si se equivocaba”, afirma.

Andrew Scott, quien ha construído una filmografía en la que los silencios suelen ser más importantes que los discursos, junto con el director Anthony Maras.

La elección resulta coherente con una carrera marcada por personajes que esconden más de lo que dicen. Desde el sacerdote de Fleabag hasta el Tom Ripley de la reciente adaptación de Netflix, Scott ha construido una filmografía en la que los silencios suelen ser más importantes que los discursos. En El día D: bajo presión, esa cualidad se vuelve a convertir en una de sus principales fortalezas.

Frente a él aparece Brendan Fraser en un registro completamente diferente del que le devolvió el reconocimiento internacional y su Óscar de la Academia con su personaje en La ballena. Aquí no interpreta al héroe militar que dirige tropas desde el frente, sino a un comandante obligado a convivir con la incertidumbre. En la película, Dwight D. Eisenhower no es el presidente estadounidense que la historia terminaría inmortalizando, sino un hombre consciente de que cualquier decisión equivocada podía costar miles de vidas y alterar el curso de la guerra. “Eisenhower cargaba con una responsabilidad imposible. Tenía que escuchar a personas con opiniones completamente distintas y, al final, asumir que la decisión sería únicamente suya”, sostiene Fraser.

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El actor encontró particularmente interesante explorar esa versión menos conocida del comandante aliado, cuando todavía era un militar enfrentado a una imposición que ningún entrenamiento podía aliviar. “Es más que evidente que no hay ser humano que pueda controlar la naturaleza. Él no podía controlar el clima. Nadie podía hacerlo. Solo debía decidir en quién confiar”, añade.

Esa relación entre Eisenhower y Stagg constituye el verdadero motor dramático de la cinta, ya que uno representa el liderazgo político y militar, y el otro, el rigor científico. Ambos necesitan creer en el otro, aun cuando ninguno dispone de certezas.

Scott recuerda que trabajar con Fraser facilitó construir esa dinámica. “Brendan transmite una enorme sensación de confianza porque es una persona muy cálida y generosa. Eso era exactamente lo que necesitaba Eisenhower: alguien capaz de inspirar seguridad incluso cuando el panorama era incierto”, explica el actor irlandés de 49 años.

Sin embargo, la admiración es mutua. Fraser ha descrito a Scott como uno de los actores más precisos de su generación: “Andrew es capaz de expresar dudas, inteligencia y vulnerabilidad casi sin necesidad de palabras; tiene un magnetismo increíble y su nivel histriónico es realmente impresionante”, comenta el famoso actor de 57 años, nacido en Indianápolis (Indiana).

La tensión que ambos desarrollan frente a la cámara convierte una sala llena de mapas meteorológicos en un escenario tan inquietante como cualquier campo de batalla. Y, no obstante, El día D: bajo presión no pertenece únicamente a ellos. La presencia de Kerry Condon introduce una dimensión distinta dentro de una historia dominada por estrategas militares y científicos. Su personaje representa la vida que permanece fuera de los centros de mando, recordando que detrás de cada decisión existen familias enteras esperando noticias y un futuro cuya forma todavía depende de una predicción escrita sobre una pizarra.

Brendan Fraser le da vida a un Dwight D. Eisenhower que aún no es el presidente estadounidense que la historia terminaría inmortalizando, sino un comandante obligado a convivir con la incentidumbre.

La actriz irlandesa de 43 años, reconocida por sus papeles en F1 o Capitán América, ha señalado que la película la atrajo precisamente porque desplaza el foco desde la guerra hacia las personas. “Me pareció muy interesante que la historia no intenta glorificar el conflicto, sino mostrar el costo emocional de quienes debían convivir con él desde diferentes lugares”, manifiesta. “Esa mirada íntima convierte a Bajo presión en un relato profundamente humano más que en una producción bélica tradicional”.

En manos de Anthony Maras, esa humanidad termina siendo el verdadero espectáculo. El director evita la tentación de convertir este filme en otra reconstrucción del desembarco de Normandía, donde las playas francesas apenas aparecen y el estruendo de la artillería permanece fuera de cuadro. La tensión nace en una sala de reuniones, donde cada nuevo reporte meteorológico modifica el ánimo de quienes saben que un error puede costar una guerra.

Y esa paradoja resulta fascinante. El cine ha dedicado décadas a retratar el día de la invasión de Normandía desde la perspectiva de los soldados que llegaron a Omaha Beach bajo una lluvia de balas. Pero Maras decide detener el reloj unas horas antes y preguntarse qué ocurrió en el instante previo, cuando todavía existía la posibilidad de cancelar la operación más ambiciosa de los Aliados.

“Pienso que ese cambio de perspectiva transforma por completo la película”, comenta el director australiano de ascendencia griega. “No importa cuántos barcos esperan en los puertos británicos ni cuántos hombres aguardan la orden de avanzar, lo que mantiene el suspenso es una pregunta mucho más sencilla: ¿qué ocurrirá si el pronóstico está equivocado?”.

La respuesta, por supuesto, no admite segundas oportunidades. Brendan Fraser confiesa que esa fue una de las razones que más lo atrajeron del proyecto. “Me interesaba interpretar a un Eisenhower lejos del mito, todavía vulnerable, obligado a tomar decisiones sin disponer de información perfecta”, admitió. “La historia suele recordar a los líderes como figuras infalibles y cintas como esta nos recuerdan que, en realidad, también estaban condenados a convivir con la duda”, señala Fraser.

Andrew Scott comparte esa lectura. Para él, James Stagg no era un hombre extraordinario porque pudiera controlar el clima, sino porque fue capaz de defender una convicción científica frente a la presión política y militar. “En un momento en el que todos esperaban respuestas categóricas, su única herramienta era reconocer los límites de la certeza, algo muy difícil de lograr y aún más en tiempos de guerra”, declara.

Scott construye un personaje consciente de que la autoridad no proviene del rango, sino de la credibilidad.

Para Fraser, es además una idea que resuena con fuerza en el presente. “En tiempos marcados por la desinformación y la desconfianza hacia la ciencia, la película reivindica el valor de quienes trabajan con pruebas, incluso a sabiendas de que nunca podrán ofrecer garantías absolutas”.

Kerry Condon encuentra otra lectura igualmente vigente. Para ella, la película habla sobre todo de las consecuencias humanas de las decisiones tomadas en los centros de poder. “Detrás de los mapas, las estrategias y las cifras hay gente cuya vida depende de resoluciones adoptadas por unos cuantos individuos reunidos alrededor de una mesa”, expone la actriz.

Ese equilibrio entre lo íntimo y lo histórico es lo que distingue este filme de otras producciones ambientadas en la Segunda Guerra Mundial. La película no intenta competir con la escala de Salvando al soldado Ryan ni con la experiencia inmersiva de Dunkerque. Su ambición es otra: demostrar que el suspenso también se puede construir a partir de una conversación, una mirada o un silencio prolongado, mientras todos esperan el siguiente informe meteorológico.

Por eso, para Brendan Fraser hay algo profundamente cinematográfico en esa apuesta. “Los mapas llenos de frentes atmosféricos sustituyen los movimientos de tropas; las isobaras ocupan el lugar de las líneas de combate; los relojes avanzan con la misma amenaza que una bomba de tiempo”, explica el actor. “Maras convierte un despacho militar en un escenario donde la incertidumbre pesa tanto como cualquier explosión y eso es muy potente”, añade Kerry Condon.

En la historia también hay una reflexión sobre el liderazgo. Fraser interpreta a un Eisenhower que escucha antes de decidir. No gobierna desde la omnisciencia, sino desde la capacidad de rodearse de personas en las que confía. Scott, por su parte, construye un Stagg consciente de que la autoridad no proviene del rango, sino de la credibilidad. Entre ambos se establece una relación basada menos en la jerarquía que en el respeto mutuo, una dinámica que sostiene el corazón emocional de la película.

Quizá por eso, esta cinta funciona incluso para quienes conocen de memoria el desenlace histórico. Todos sabemos que el desembarco de Normandía terminó ocurriendo el 6 de junio de 1944 y que aquella operación abrió el camino hacia la liberación de Europa Occidental. “Lo interesante no es descubrir qué sucedió, sino recordar que durante unas horas nada estaba escrito y que la historia, al final, también depende del azar, del viento, de las mareas y, en ocasiones, de la valentía de alguien dispuesto a levantar la mano y decirle al hombre más poderoso de la sala que todavía no es el momento”, comenta con entusiasmo el director.

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