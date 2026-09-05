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Cartagena de Indias tiene un encanto único. Su centro histórico, el castillo de San Felipe, el color de sus atardeceres y el azul profundo de sus islas cercanas son cosas que permanecen y por las que uno regresa una y otra vez. Pero también es una ciudad que está en constante movimiento. Siempre hay nuevas cosas por hacer, chefs locales y extranjeros que abren restaurantes, hoteles que le apuestan al turismo de lujo y experiencias de bienestar que aparecen para sorprender al que llega a la Heroica con la intención de descansar y desconectarse de la rutina, el trabajo y las pantallas.

Así que tome nota. A continuación, una guía con las más recientes novedades para disfrutar la ciudad en su próxima visita.

Probar el nuevo restaurante de Álvaro Clavijo

La calle del Curato, en el centro histórico de la ciudad, era famosa en la época colonial porque estaba habitada en su mayoría por autoridades religiosas, ya que alrededor quedaban varias iglesias, como la de Santo Toribio, y conventos como el de Santa Clara. Luego, se convirtió también en una calle reconocida porque el premio Nobel de Literatura, Gabriel García Márquez, tenía allí su casa, construida por el arquitecto Rogelio Salmona.

El Curato es un bistró con mucho acento caribeño, liderado por el chef Álvaro Clavijo. Foto cortesía El Curato

Justo en esta misma calle abrió sus puertas este año el nuevo restaurante de Álvaro Clavijo, el chef de El Chato, número uno en la lista de los Latin America’s 50 Best Restaurants: El Curato. Es un bistró con mucho acento caribeño, fresco y casual, ideal para ir con amigos y compartir varios platos a la mesa.

Su atmósfera le rinde un homenaje a ese pasado: evoca las antiguas casas cartageneras, las iglesias, los objetos religiosos y las antigüedades, reinterpretados de una manera contemporánea.

Ceviche de calamar curado y tabuleh en El Curato. Foto cortesía El Curato

Para empezar, nada mejor que un coctel de autor (aunque también tienen los clásicos, los de siempre): un San Diego spritz, con Saint Germain, Prosecco, melón y jengibre; refrescante y suave, ideal para el calor de la ciudad.

La carta está dividida en crudos, entradas, fuertes de tierra y fuertes de mar. Vale la pena probar los cogollos con pez medregal y un dashi de tucupí, una mezcla de sabores potentes y diversas texturas; un arroz de coco, ajo frito, salsa de ajo y cangrejo, y unas gambas parrilladas, de muy buen tamaño, con sambal y gremolata de tomate. De postre, un cheesecake de suero costeño con salsa de arándanos y helado de cocada cierra la velada.

“El Curato nace de nuestro deseo de cocinar en Cartagena y de acercarnos a una región que tiene una identidad gastronómica extraordinaria. Queremos interpretar el Caribe desde nuestra experiencia, con mucho respeto por el producto, por las personas que lo cultivan y por las tradiciones que lo rodean, pero también deseamos ofrecer una cocina relajada, rica y pensada para compartir”, afirma Álvaro Clavijo.

Tomar una clase de sound healing

Sentir el calor y el sonido del mar es algo que a cualquier humano le hace bajar las revoluciones de inmediato. Pero si a esto se le añade una experiencia de bienestar que incluya yoga, cuencos tibetanos y una personalidad arrolladora como la de la bogotana Tata Umaña, el resultado es una relajación total.

Umaña, diseñadora de modas de profesión y especializada en Mercadeo y Marketing para Bienes de Lujo, lleva además más de dos décadas estudiando ayurveda, yoga, programación neurolingüística y medicina energética, entre otras tradiciones. Desde hace poco más de un año se fue a vivir a Cartagena y en el hotel boutique Casa Carolina ofrece JustByoga, un espacio no solo para los huéspedes, sino también para el que se anime a participar en sus clases.

Tata Umaña da clases de yoga y de sound healing en el hotel boutique Casa Carolina. Foto cortesía Casa Carolina

Uno de los pilares de su trabajo es la terapia de sonido, una práctica en la que se utiliza la vibración para favorecer la regulación del sistema nervioso y llevar el cuerpo hacia estados profundos de descanso y restauración. “Trabajo principalmente con cuencos tibetanos de siete metales y cuencos de cristal de cuarzo, cuyos armónicos generan diferentes respuestas fisiológicas y emocionales. También integro el gong sinfónico, diapasones terapéuticos, campanas, chimes y otros instrumentos ancestrales que enriquecen la experiencia. Más que ofrecer un concierto, cada sesión está diseñada para crear un espacio donde la persona pueda disminuir el estado de alerta, recuperar claridad mental y favorecer los procesos naturales de equilibrio del organismo”, asegura Umaña.

La experiencia de sonido dura, en promedio, un poco más de una hora. Umaña conversa primero con la persona sobre su estado de ánimo y lo que le desee expresar. Luego de tomar unas respiraciones profundas y de acostarse horizontalmente, empieza a tocar los cuencos y a pasar por diferentes partes del cuerpo las herramientas que utiliza. Al final de la experiencia, la persona habla de las sensaciones que tuvo y, por lo general, se siente con mucha más energía y tranquilidad.

Además, Umaña dicta clases de yoga con un enfoque que integra la precisión del movimiento, la alineación, la respiración consciente, la neuroplasticidad y la regulación del sistema nervioso, entendiendo el yoga no solo como una práctica física, sino como una herramienta para vivir con mayor presencia.

Viajar a un paraíso tropical

Cartagena tiene una enorme ventaja y es que a muy poca distancia hay una diversidad de islas paradisíacas que vale la pena recorrer, ya sea en un solo día o, si tiene la fortuna, con más tiempo.

Justo en el archipiélago del Rosario está Arena, una isla de 2.000 metros cuadrados con una historia muy particular. La marca de cervezas Corona —originalmente de México pero que ahora pertenece a la multinacional AB InBev— la compró hace un par de años, y aunque inicialmente solo estaba abierta para eventos privados e invitados especiales de la marca, desde hace poco se abrió al público.

Isla Corona queda en Islas del Rosario, a una hora en lancha de Cartagena. Foto cortesía Isla Corona

La experiencia comienza a las siete de la mañana en el muelle náutico de Manga. Allí, una lancha lo transportará hasta la isla en un tiempo promedio de una hora. Al llegar, lo recibirán con una comida típica caribeña, como carimañolas, chicharrones con suero, fruta y agua. La otra particularidad es que desde que se monta a la lancha hasta que se devuelva tendrá derecho a consumir toda la cerveza Corona que desee.

Después viene la mejor parte: desconexión total, silencio, arena blanca, arrecifes de coral y un mar turquesa tranquilo y cálido. Y si lo desea, simplemente puede contemplar el paisaje, los colores del atardecer o practicar kayak, snorkel o paddle board. Al caminar por la pequeña isla, además, es habitual encontrarse con monos tití cabeciblancos, dos papagayos rescatados (Eduarda y Gonzalo), un pavo real, una tortuga morrocoy y ver pelícanos y mariamulatas alrededor, lo que transforma la estadía en algo muy especial si aprecia la naturaleza en toda su dimensión.

Algunas de las actividades que se pueden practicar en el hotel son snorkel, paddle board y kayak. Foto cortesía Isla Corona

La propuesta gastronómica también se destaca por ofrecer, en su mayoría, platos de la cocina local. Así que en el desayuno puede optar por probar una canasta de fritos, con carimañola de queso, empanada de carne y quibbe con suero costeño; al almuerzo, irse por una posta cartagenera, un chicharrón de corvina o una cazuela de mariscos, y en la cena, quizás algo más ligero, como un coctel de camarones o unos langostinos coco.

La isla cuenta con diez bungalows, en forma de barco, diseñados por el arquitecto Mauricio Galeano con materiales locales y sostenibles, y que además están elevados para permitir el paso de las especies terrestres, como las tortugas cuando van a anidar.

Isla Corona ha logrado algo muy importante: obtuvo el certificado Blue Verified que entrega Oceanic Global, certificado que garantiza que su operación es libre de plásticos de un solo uso y es responsable con el medio ambiente. También se incluyó recientemente en la Guía Michelin de hoteles.

Otros planes para tener en cuenta

Hotel Four Seasons

Luego de un arduo trabajo de restauración y renovación, que les tomó varios años, el hotel abrió este año sus puertas en el barrio Getsemaní. Lo primero que se aprecia es un lobby definido por una gran escalera y un atrio de cristal que enmarca la luz natural. El hotel cuenta con 131 alojamientos, que incluyen 27 habitaciones y suites de estilo colonial; tiene ocho espacios gastronómicos, entre bares, cafés, restaurantes y pizzerías, y un spa llamado Umari. Además, fue el único hotel colombiano incluido entre los 50 mejores del mundo, según la edición 2026 del ranking de la revista Robb Report.

Ahíto

Jaime Rodríguez, el genio detrás de Celele, el restaurante más famoso de Cartagena, creó Ahíto, un bistró popular colombiano, un inventario vivo de nuestra cocina tradicional: amasijos, fritos, sopas, guisos, quesos, embutidos, bebidas, postres y preparaciones que representan la geografía del país. “Aquí encontrarás un brazo de reina bien hecho, una torta de almojábana como las de antes, un merengón generoso, así como arepas y fritos en sus múltiples formas. Todo preparado con la técnica correcta, pero sin adornos, sin flores, sin espumas: cocina honesta, como la de la casa, servida en una vajilla tradicional que evoca las mesas antiguas, donde siempre había lugar para uno más”, explica Rodríguez.

Patio Corao

Ubicado dentro del centro histórico de la ciudad, este hotel boutique nace del encuentro genuino entre dos culturas que comparten una misma esencia: México y Colombia. Tiene ocho habitaciones y está pensado para quienes buscan algo con más intimidad. Las habitaciones y espacios comunes, además, están intervenidos con piezas elaboradas en telar de San Jacinto y en palma de sara, técnicas tradicionales del departamento de Bolívar, que aportan textura, historia y significado.

Casa Mar

Es un nuevo restaurante de cocina mediterránea liderado por el chef español David Gil Rovira, quien ha trabajado en reconocidos restaurantes europeos, como Mugaritz y Le Calandre; adicionalmente, estuvo durante diez años con el grupo Elbarri, del chef Albert Adrià. Su propuesta es una cocina que combina la tradición mediterránea con los ingredientes del Caribe colombiano.

( Continúe leyendo: Apoyar desde la memoria: un viaje a la riqueza histórica y natural de Caldas )