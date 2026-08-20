Apoyar desde la memoria: un viaje a la riqueza histórica y natural de Caldas

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Esta es una edición que se siente profundamente distinta. Hace un par de meses decidimos que la portada de nuestra edición de agosto sería Caldas, un departamento privilegiado gracias a su abundancia hídrica, riqueza de flora y fauna y variabilidad de pisos térmicos; además de albergar tesoros como el cóndor de los Andes y los volcanes y nevados del Ruiz y Santa Isabel, Caldas cuenta con el mayor número de municipios en el llamado Paisaje Cultural Cafetero, dos de los cuales, Salamina y Aguadas, están catalogados como patrimonio nacional. Estos atractivos geográficos y turísticos, unidos a su capacidad para sostener buenos indicadores sociales y productivos, hacen del departamento y su capital, Manizales, un lugar ideal para vivir y visitar.

Sin embargo, la energía de la tierra no conoce de calendarios ni de planes. El pasado 10 de agosto, el mismo día que la cuando la revista salió de la imprenta, sucedió el terremoto de 7.4 de magnitud que sacudió a Colombia, el tercero más fuerte en la historia del país, y que afectó gravemente a departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda y Caldas, nuestra elección de portada.

Es por eso que en esta edición no encontrarán mención a lo ocurrido tras el sismo, pero en nuestra página web si tendrán información que puede resultar útil en este momento, desde cómo artistas y chefs se han unido para ayudar, hasta listados de centros de acopio para que, desde donde estén, puedan apoyar a los damnificados.

En nuestra edición impresa encontrarán recomendaciones de viajes, en dónde hospedarse, qué visitar, qué comer, entre otras cosas. Quizás esto también pueda ser visto como una manera de contribuir a la reactivación de esta zona: a través del turismo y de apoyar a esta región.

Hoy nos unimos por todas las víctimas y damnificados que dejó esta catástrofe. Confíamos en la pronta reconstrucción de las ciudades y sabemos que con la solidaridad que ha unido tanto a los colombianos por estos días lograremos salir de nuevo adelante.

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(Siga leyendo: El sector teatral colombiano se une para ayudar a las salas afectadas por el terremoto)