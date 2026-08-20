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A la par que miles de familias y comerciantes colombianos que, a causa del terremoto del pasado 10 de agosto, perdieron sus casas o sus negocios, o cuyas edificaciones sufrieron serios daños estructurales, en el Eje Cafetero hay grupos teatrales que buscan maneras de reponerse a las secuelas de este siniestro.

Uno de ellos es el Teatro El Paso, de Pereira, que nació en 2005 y que este año ha presentado una de sus más recientes obras, Los tumbaos, en eventos como el FIAV Bogotá – Festival Internacional de Artes Vivas -además, la pieza está programada para el Festival Internacional de Teatro de Manizales-.

“Teatro El Paso Pereira te necesita”, aseguraron los integrantes del grupo en un video que publicaron en sus redes sociales días después del sismo de 7,4 grados. Y es que la sede del teatro, que está ubicada en el sector de Maraya y que tomó 13 años en construirse, sufrió daños graves en su infraestructura. Entre otros arreglos, el Teatro El Paso debe demoler y reconstruir 90 metros de sus paredes laterales, además de reubicar su sistema eléctrico.

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Luego de que la agrupación lanzara una campaña de apoyo, el sector teatral ha respondido con iniciativas como la del Teatro Petra, de Bogotá. Los fundadores de esta reconocida agrupación, Fabio Rubiano y Marcela Valencia, anunciaron que la taquilla de la función de este miércoles 19 de agosto de su obra 25 cosas será donada a sus colegas del Teatro El Paso.

“Queremos aportar este granito de arena y expresar nuestra solidaridad con toda la gente de una de las zonas más afectadas de Colombia. Lo hacemos extensivo a la comunidad que también cobija a sus artistas”, aseguró Fabio Rubiano.

Por otro lado, Tienda Teatral, una editorial y tienda especializada en artes escénicas y que, además de Colombia, tiene sedes en México, Perú, Ecuador y Argentina, también informó que el diez por ciento de sus ventas del lunes 17 y el martes 18 de agosto se destinará a donaciones para los grupos de teatro afectados por el temblor en Pereira.

“Desde la Tienda Teatral estamos muy conmovidos e impactados por lo que están enfrentando las distintas partes de Colombia ante el temblor de esta semana y queremos ver cómo podemos aportar… Y solidarizarnos con nuestros amigos, colegas y compatriotas”, aseguró Andrés Chávez, fundador de la Tienda Teatral, en sus redes sociales.

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Otro de los colectivos escénicos del Eje Cafetero que sufrió graves daños en su sede fue el Teatro Azul de Armenia, que nació en 1998. Leonardo Echeverri Botina, director artístico del grupo, afirmó que su sala, que se empezó a construir en 2005, ha tenido algunas afectaciones que han obligado a cerrarla mientras se hacen las reparaciones.

Luego de recoger los escombros que dejó el terremoto y de bajar y guardar los equipos de luces y de sonido, Teatro Azul entró en un proceso de evaluación de los daños. Por ejemplo, es necesario demoler y volver a construir las paredes que unen al lobby con el teatro, además de las que rodean la cabina de luces y de sonido.

“En este espacio, que es para la ciudad y para el encuentro con el arte para alimentar el alma en paz, que ha hecho las veces de teatro municipal en Armenia, nos ha tocado parar la programación… Y estamos aquí haciendo todo el inventario de los daños para poder recuperar el espacio y poder continuar con la programación”, dijo Echeverri, quien añadió que el grupo también lanzó una campaña de aportes.

Y son más los teatros de la escena independiente que se han sumado a apoyar a los damnificados, como Actores en Escena de Manizales, que este jueves 20 de agostos realizará una función solidaria de la obra El fénix de la montaña en beneficio de la Fundación Los Ángeles de la Calle, que trabaja en beneficio con perros y gatos en estado de vulnerabilidad.

En Medellín, otro de los grupos más tradicionales de la escena nacional, también realizó una función especial el pasado 15 de agosto de una de las obras más importantes de su repertorio, Angelitos empantanados, de Andrés Caicedo. El grupo que dirige Cristóbal Peláez comunicó que la taquilla de esta presentación será donada a las personas afectadas por el terremoto.

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