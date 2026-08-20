El arte ha explorado las cicatrices en distintos lenguajes. La música, la fotografía, la poesía, el maquillaje, los tatuajes, el arte japonés del kintsugi y otras técnicas, han logrado expresar y transformar este concepto como punto de partida para la creación a partir de un hecho doloroso. Siete artistas colombianos, que exhiben sus obras en la muestra “Cicatriz (o lo que una herida deja)», plasmaron sus sensaciones y vivencias en esta exposición, curada por la investigadora, artista y humanista Juliana Steiner Fraser.

Cicatriz, según la curadora, parte de una pregunta simple y a la vez profunda: ¿qué hacemos con lo que queda después de una herida? Así que, mediante las obras se explora la herida abierta, la cicatriz y la reparación como experiencias materiales y procesos de transformación.

“Solo aquello que ha muerto definitivamente, incluso en la memoria de quienes le sobreviven, es incapaz de cicatrizar”, escribe Steiner Fraser, para quien nombrar el daño es el primer paso de toda reparación.

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En lenguajes tan distintos como la sangre donada, el sonido extraído de los anillos de un árbol o una instalación lumínica que aparece y desaparece según el punto de vista del espectador, los artistas Ana María Millán, Ana María Montenegro, Felipe Macia, Linda Pongutá, María Leguízamo y Mapa Teatro – Laboratorio de artistas, expresan el antes y el después de una cicatriz.

Vista general de la exposición Cicatriz, que explora diversas técnicas y materiales.

Las obras

La tensión entre lo íntimo y lo colectivo atraviesa toda la muestra. En INQUIETA, María Leguízamo almacena sangre donada por amigos y conocidos en tubos de vidrio que atraviesan los muros de la sala, convirtiendo la marca más íntima del cuerpo en materia de encuentro y duelo compartido.

En “Los Santos Inocentes, variación” de Mapa Teatro – Laboratorio de Artistas (dirigida por Heidi y Rolf Abderhalden), se parte de la celebración que se realiza en Guapi cada 28 de diciembre, donde hombres enmascarados recorren las calles dando latigazos, para preguntarse, en palabras de sus propios creadores: ¿Se trata de una fiesta, un castigo, una catarsis colectiva, una pesadilla o una masacre paramilitar?

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En la exposición se exhiben también obras, que, desde el sonido, la luz, la fotografía y el textil amplían esa misma pregunta sobre cómo se nombra y se repara un daño.

Obra de la exposición Cicatriz, que se exhibe en la sede Chapinero de la CCB.

Esta muestra artística está íntimamente ligada a la reparación de la violencia que ha vive Colombia. Según la curadora, “en el cuerpo, la cicatriz es la forma que adopta el tejido cuando una herida está en proceso de cerrarse, aunque también es la huella que suele dejar una vez se ha cerrado. En un ecosistema, esta huella podría ser la vegetación sedimentada que emerge después de que el cauce de un río se seca. En los procesos de justicia transicional, nombrar a los muertos y desaparecidos tras una masacre suele ser una forma de iniciar la reparación: cada nombre es una cicatriz marcada en la historia y, sin esa marca, el daño no puede ser reparado”.

Y agrega: “para que exista la reparación debe quedar huella de la herida. Reparar implica reconocer qué fue lo que se quebró y, para ello, es necesario nombrarlo. En consecuencia, la reparación no consiste en deshacer lo ocurrido, sino en reorganizar el tejido vivo después del daño. No se trata de borrar la herida, sino de aprender a vivir con la cicatriz”.

El programa Salas de la CCB

Desde 2004, el programa Salas de ARTBo promueve la circulación y profesionalización de talentos emergentes en las artes plásticas en Bogotá y Cundinamarca. A través de una programación expositiva permanente en salas propias de la Cámara de Comercio de Bogotá, contribuye al fortalecimiento y la sostenibilidad del sector cultural de la región.

La exposición “Cicatriz (o lo que una herida deja)” está abierta al público el jueves 20 y viernes 21 de agosto de 10:00 a. m. a 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 5:00 p. m. y el sábado 22, de 11:00 a. m. a 4:00 p. m.