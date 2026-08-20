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Casi tres décadas después de conmover al mundo entero con su histórico panegírico fúnebre en la abadía de Westminster, Charles Spencer vuelve a tomar la palabra para relatar la historia definitiva e inédita de su hermana. En un acontecimiento editorial de escala global previsto para el mes de septiembre de 2026, el noveno conde Spencer presentará El canto del cisne. Diana, mi hermana, una obra profundamente personal que promete desmontar las mitades de verdad, las especulaciones infundadas y las ficciones comerciales que se han tejido durante años en torno a la inolvidable princesa de Gales.

El proyecto, gestionado bajo la firma del grupo editorial Penguin Random House, llegará a las librerías de España y América Latina el próximo 23 de septiembre de 2026 bajo el sello Plaza & Janés, con una versión simultánea en catalán editada por Rosa dels Vents. La adquisición de los derechos mundiales por parte de Daniel Bunyard, director editorial de Michael Joseph (Penguin Random House UK), garantiza un lanzamiento coordinado en doce idiomas y en decenas de países, marcando uno de los hitos culturales y biográficos más relevantes de la década.

La necesidad de responder a la ficción y el mito

La génesis de este libro surge en la antesala de una fecha cargada de simbolismo: el trigésimo aniversario de la trágica muerte de la princesa. Frente al alud incesante de producciones audiovisuales, biografías no autorizadas y teorías del rumor, el conde Spencer decidió que había llegado el momento de fijar la memoria familiar en un texto definitivo, libre de intermediarios y motivado por el afecto fraternal.

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Londes, Reino Unido (6 de septiembre): El duque de Edinburgh, Principe William, Earl Spencer, Principe Harry y el príncipe de Wales siguiente el ataúd de la princesa Diana de Wales. Foto: Tim Graham Library via Getty Images.

«Con el trigésimo aniversario de la trágica muerte de Diana en el horizonte, me he visto inundado una vez más por peticiones de entrevistas sobre mi hermana. Eso me ha convencido de plasmar por escrito mis recuerdos y pensamientos de una vez por todas en lugar de soportar nuevamente el malestar de leer las opiniones de otras personas, muchas de ellas basadas en falsedades que, con el paso del tiempo, han acabado aceptándose como ciertas», explicó Charles Spencer sobre la motivación detrás de la obra.

El propósito central del volumen no radica en reabrir viejas rencillas mediáticas ni en responder al amarillismo sensacionalista, sino en ofrecer una imagen tridimensional, humana y compasiva de la figura cultural más influyente del siglo XX.

«El propósito de este libro es contar la verdad sobre Diana desde la perspectiva de un hermano, igual que intenté hacerlo cuando hablé en su funeral. Como ocurrió con mi panegírico, quiero hablar en nombre de Diana y hacerlo de un modo abiertamente positivo. Espero que este libro interese a todos los que aún guardan con cariño el recuerdo de Diana en vida, y me encantaría que, después de leerlo, quienes eran demasiado jóvenes para recordarla en sus mejores años sientan que por fin comprenden quién fue realmente: una persona única y llena de vitalidad, amor, carisma e inseguridades que vivió la vida con una intensidad extraordinaria y dejó el mundo mucho mejor de como lo encontró, a pesar de haberlo abandonado demasiado pronto», añadió el autor.

Un retrato familiar entre la lucidez y la intimidad

A diferencia de la vasta literatura existente sobre la realeza británica, El canto del cisne posee el valor diferencial de la intimidad no negociable. El texto recorre desde la infancia compartida por los hermanos Spencer en las fincas de la aristocracia inglesa hasta la convulsa semana posterior al accidente automovilístico en París en agosto de 1997, ofreciendo la primera narrativa extensa en la que Charles Spencer aborda formalmente el duelo y el legado de su hermana.

6 de marzo de 1969: Las bodas de oro del séptimo conde y la condesa Spencer. Publicación original: De izquierda a derecha: Richard Wake-Walker, lady Anne Wake-Walker, Elizabeth Wake-Walker, Christopher Wake-Walker, el conde Spencer, la condesa Spencer, lady Sarah Spencer, el vizconde Althorp, lady Jane Spencer. Lady Diana Spencer y Charles Spencer permanecen de pie en primera fila. (Foto de Hulton Archive/Getty Images)

La calidad literaria y el rigor periodístico del autor están respaldados por una sólida trayectoria intelectual. Como historiador formado en la Universidad de Oxford, conferenciante y excorresponsal de cadenas internacionales como NBC News, Spencer ha construido una carrera caracterizada por la elegancia y la precisión narrativa. Es autor de nueve libros aclamados por la crítica, cuatro de los cuales alcanzaron el número uno en las listas de los más vendidos de The Sunday Times, destacando títulos como The White Ship y sus recientes memorias sobre la educación privada en Inglaterra, A Very Private School, elogiadas por publicaciones como The Guardian y The Times por su franqueza e intensidad poética.

Daniel Bunyard, editor clave en la adquisición del proyecto, califica la llegada de esta obra como un evento histórico sin precedentes dentro del género biográfico:

«Este es un libro de importancia histórica, porque narra la vida de una de las figuras más icónicas y culturalmente significativas del siglo XX, pero también es una obra absolutamente única por estar escrita por el conde Spencer desde la perspectiva privilegiada de una intimidad incomparable. Es un libro extraordinariamente conmovedor, magníficamente escrito y sorprendentemente sincero, en buena medida gracias a la excepcional capacidad de Charles para alcanzar una gran profundidad emocional sin caer en el sentimentalismo, realizar observaciones honestas sin rencor y transmitir calidez sin idealizar la realidad. Por primera vez, y también para siempre, los lectores encontrarán aquí un homenaje digno de la mujer tan querida que fue la princesa Diana».

Un impacto global para la memoria cultural

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La publicación de El canto del cisne. Diana, mi hermana promete convertirse en un fenómeno sociocultural que redefinirá la comprensión pública de una de las personalidades más fascinantes de la historia moderna. El despliegue de distribución contempla ediciones simultáneas en mercados tan diversos como Estados Unidos, Canadá, Australia, Francia, Alemania, Italia, Brasil y Polonia, consolidando un puente literario global.

Para los lectores hispanohablantes, la llegada del libro bajo el sello Plaza & Janés representa la oportunidad de acceder a un testimonio escrito con la distancia histórica que otorgan tres décadas, pero con la calidez intacta de quien compartió la vida, el linaje y las complejas contradicciones de una mujer que transformó para siempre la percepción de la monarquía en el mundo contemporáneo.

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