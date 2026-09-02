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The World’s 50 Best Hotels 2026 acaba de revelar los puestos del 100 al 52 de su clasificación, un adelanto de la lista principal que se conocerá el 15 de septiembre de 2026, la cual anunciará los 50 mejores hoteles del mundo para este año. El mencionado primer tramo del ranking incorpora 18 hoteles que aparecen por primera vez y algunos que regresan después de haber quedado fuera de la edición anterior. La selección atraviesa desde grandes nombres de la hotelería internacional hasta propiedades íntimas instaladas en antiguos palacios, monasterios, residencias privadas y edificios históricos, además de resorts cuya principal virtud está en el paisaje que los rodea.

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El recorrido por estos primeros 50 hoteles también permite observar algunos de los destinos que tienen mayor presencia en la clasificación. Japón destaca especialmente, con Janu Tokyo, Park Hyatt Tokyo, The Okura, Palace Hotel Tokyo y Hoshinoya Tokyo entre los puestos 52 y 85, mientras Italia aparece con propiedades en Positano, Amalfi, Portofino, Puglia y la Toscana. Francia reúne tres nombres de perfiles muy distintos: La Réserve Paris, Ritz Paris y, en la riviera francesa, The Maybourne Riviera.

Más cercanos, en América aparecen en la lista recintos para el descanso en ciudades de Estados Unidos como Nueva York y Los Ángeles, mientras que en latinoamérica destacan puntos en México, Panamá, Perú y Brasil. En otra latitudes, Asia suma también direcciones en Shanghái, Udaipur, Macao, Singapur, Hong Kong, Hanoi y Bangkok.

Puestos 51 al 55, del top 100 a 51 The World’s 50 Best Hotels 2026

La Réserve Paris encabeza este tramo de la clasificación con una escala que se acerca más a la de una residencia privada que a la de un gran hotel. La propiedad ocupa una mansión construida para el medio hermano de Napoleón III y combina la arquitectura de la Belle Époque con el lenguaje decorativo de Jacques Garcia: mármol de Carrara, terciopelo, puertas francesas y colores intensos. Son 40 habitaciones, entre 25 suites y 15 cuartos, a pocos pasos de los Campos Elíseos.

Las experiencias únicas en los recintos hoteleros seleccionados unen la cultura de la zona junto a arquitectura, gastronomía y diseño de interiores. Crédito: La Réserve Paris.

La gastronomía del espacio suma gran atrativo a la propuesta. El restaurante Le Gabriel, dirigido por Jérôme Banctel, propone una cocina francesa de temporada, mientras La Pagode de Cos amplía la oferta con una carta de inspiración internacional. El hotel también cuenta con una piscina cubierta de 16 metros, hammam, gimnasio y tratamientos Nescens.

Por su parte, Janu Tokyo, abierto en 2024, ocupa los primeros 13 pisos de Residence A Tower, en Japón, dentro de Azabudai Hills. El hotel pertenece a la marca hermana de Aman y lleva a Tokio una interpretación más hacia el lado social de la hospitalidad del grupo. Sus 122 habitaciones se caracterizan por interiores luminosos, maderas y texturas sobrias, aunque la propuesta se extiende hacia más allá del alojamiento: ocho espacios de gastronomía y encuentro, una piscina de 25 metros, tratamientos de bienestar, hidroterapia, yoga, pilates y talleres de arte hacen que el recinto hotelero funcione como una pequeña ciudad dentro de la capital nipona.

Tokio concentra cinco de los hoteles incluidos entre los puestos 51 y 100 de The World’s 50 Best Hotels 2026. Crédito: Janu Hotels.

Como segunda entrada del país del sol naciente en el top 5 de esta sección del ranking a los mejores hoteles del 2026, el regreso del Park Hyatt Tokyo, después de una renovación, ocupa los pisos 39 al 52 de Shinjuku Park Tower, el rascacielos diseñado por Kenzo Tange que se convirtió en uno de los escenarios más reconocibles de la cinta Lost in Translation, protagonizada por Bill Murray y Scarlett Johansson. La renovación conservó elementos esenciales de aquella identidad, desde la relación entre luz y sombra hasta las vistas de Tokio, y actualizó las habitaciones con materiales táctiles y baños con profundas bañeras.

También vuelve New York Grill y su bar, mientras Girandole by Alain Ducasse se suma a la oferta gastronómica del hotel en Tokio. El complejo de bienestar Club on the Park ocupa dos pisos e incluye piscina, gimnasio, hidromasaje, baños de frío y tratamientos.

Palacio Nazarenas, la entrada latina con la posición más alta hasta el momento, está construido sobre el lugar que alguna vez fue un convento en siglo XVI y los terrenos de un palacio inca. La edificación cusqueña conserva patios, arcadas, balcones y elementos coloniales, mientras sus 55 suites añaden comodidades contemporáneas como pisos calefactados en los baños, servicio de mayordomo durante las 24 horas y sistemas de oxígeno enriquecido pensados para la altura de Cusco.

La lista de The World’s 50 Best Hotels 2026 incorpora recintos de América, Europa, Asia y Oceanía. Crédito: Palacio Nazarenas.

La experiencia se completa con una piscina exterior climatizada, spa, jardín y una propuesta gastronómica vinculada con la cocina andina. En Mauka, la chef Pía León lleva esa relación con el territorio a la mesa, mientras Senzo Bar y las estaciones de pisco dentro de las suites amplían la experiencia.

La parte final de los primer cinco puestos del The World’s 50 Best Hotels 2026 cierra el paraiso en las Maldivas de Soneva Fushi, el puesto 55, y una filosofía que transita la idea primaria de un hotel: desconectarse. El resort, situado en la Reserva de la Biosfera del Atolón Baa, reúne villas privadas entre la vegetación, baños al aire libre y una particular idea del lujo descalzo. Las habitaciones incorporan techos retráctiles y grandes puertas que borran buena parte de la frontera entre interior y exterior.

El resort también fue pionero en el concepto de baños exteriores y mantiene una fuerte apuesta por la conservación marina, la recuperación de corales y la reducción de residuos. Frente a la alimentación, el espacio cultiva buena parte de sus frutas, vegetales y hierbas, y entre sus propuestas destaca So Hands On by Akira, un restaurante de omakase con apenas seis puestos.

Nuevas entradas, regresos y una geografía hotelera más amplia

Las 18 nuevas entradas muestran una clasificación que no se limita a los destinos habituales de la hotelería de lujo. Shanghái aparece con The Peninsula Shanghai, que combina interiores Art Déco con elementos dedicados a la historia de la aviación china. The Oberoi Udaivilas lleva la lista hasta Udaipur, donde sus jardines y arquitectura palaciega se extienden junto al lago Pichola. En Macao, Wynn Palace representa una versión mucho más exuberante de la experiencia, con más de 1.700 habitaciones y suites, casino, spa, restaurantes y un lago conectado por teleféricos.

Soneva Fushi, puesto 55, cultiva parte de sus propios alimentos y desarrolla programas de conservación marina, incluido el cuidado y recuperación de arrecifes de coral. Crédito: Soneva.

Italia concentra varias de las nuevas incorporaciones. Villa Treville, en Positano, ocupa la antigua residencia del director Franco Zeffirelli; Orient Express La Minerva convierte un palacio del siglo XVII, a pocos pasos del Panteón, en el primer proyecto permanente de la marca; y Castiglion del Bosco lleva la clasificación al paisaje de Val d’Orcia, entre viñedos, bodegas históricas y un campo de golf. Il San Pietro di Positano, por su parte, suma otro nombre de la costa amalfitana al puesto 58, con habitaciones sobre el acantilado, playa privada y un muelle al que se accede mediante un ascensor excavado en la roca.

Japón cuenta con una presencia especialmente visible entre las nuevas entradas en el The World’s 50 Best Hotels 2026. Waldorf Astoria Osaka debuta en el 89 con vistas sobre la bahía de Osaka, el río Yodo y las montañas, mientras Capella Hanoi, en el 81, utiliza la estética teatral de los años veinte como hilo conductor de sus suites y espacios gastronómicos. En Tokio, Palace Hotel Tokyo llega al 73 frente a los jardines del Palacio Imperial y The Okura, en el 69, reconstruye elementos del hotel original de 1962, entre ellos sus característicos motivos geométricos y su mobiliario bajo.

Por su parte, el continente europeo suma además el regreso de Carlton Cannes, después de una renovación completa, y la llegada de Rosewood London, instalado en el antiguo edificio de la Pearl Assurance Company. En América Latina, Sofitel Legend Casco Viejo ocupa el puesto 63 dentro de las murallas del casco antiguo de Ciudad de Panamá, mientras Castiglion del Bosco, Hotel das Cataratas y Palacio Nazarenas refuerzan la presencia de propiedades en las que el patrimonio y el paisaje tienen un papel central.

Entre los reingresos aparecen Capella Singapore, The Maybourne Riviera, Hoshinoya Tokyo y Hotel Esencia. El listado también conserva nombres históricos que siguen encontrando su lugar en la hotelería contemporánea, como The Beverly Hills Hotel, Splendido, Mandarin Oriental Hong Kong, La Mamounia y The Greenwich Hotel.

El movimiento es evidente frente a la edición de 2025. En ese año, el puesto 51 estaba ocupado por Aman Nai Lert, en Bangkok, seguido por Badrutt’s Palace, Borgo Santandrea, The Peninsula Hong Kong y Four Seasons Tamarindo. Ninguno de esos cinco hoteles aparece entre las posiciones 51 y 55 de 2026, que ahora encabeza La Réserve Paris y en las que Tokio ocupa dos lugares consecutivos. La clasificación completa de The World’s 50 Best Hotels 2026, con los puestos del 50 al 1, será revelada el 15 de septiembre.

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