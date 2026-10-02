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La interrogante frente a qué destino resulta más apetecible puede responderse de distintas maneras: el paisaje que todavía es desconocido, una ciudad que de forma indispensable debe recorrerse o una gastronomía única que debe ser probada. En esa dicha variedad que la edición 25 de los Wanderlust Reader Travel Awards busca recolectar los votos de sus lectores para dar respuesta a las preguntas más hechas entre los viajeros en una ceremonia programada para el 4 de noviembre.

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Junto a la próxima gala de los premios, Colombia aparece entre los países que los lectores de Wanderlust pueden elegir como el Destino más deseable alrededor del mundo, donde comparte la categoría con territorios de todo el globo. Desde los latinoamericanos como Argentina, Brasil, Chile, Costa Rica, Cuba, Perú y México; los asiáticos con Filipinas, Tailandia, Vietnam y Japón; así como los territorios insulares de Australia, Belice y Nueva Zelanda. Las votaciones estarán abiertas hasta el 27 de octubre y los ganadores serán reconocidos durante la gala en Londres, Reino Unido, que coincidirá con la World Travel Market.

La votación para las distintas categorías, en las cuales se halla Colombia, estarán habilitadas hasta el 27 de octubre. Crédito: Shutterstock / oscar garces.

El formulario de los premios amplía la elección hacia las ciudades, los destinos emergentes y las distintas formas en que los viajeros se acercan a un lugar, con categorías dedicadas a cultura y patrimonio, naturaleza y vida silvestre, aventura, gastronomía y sostenibilidad.

Sumado a la elección de Colombia en varias categorías principales, la ciudad costera de Cartagena, Bolívar, aparece entre las opciones de Ciudad más deseable del mundo; mientras que, además, la aerolínea colombiana Avianca entra en el listado para elegir en la categoría Aerolínea favorita.

Colombia y los 25 años de Wanderlust Reader Travel Awards

Pese a que Colombia no ha logrado numerosos escalafones en las diversas categorías que contempla el premio, el país logró entrar en los ranking 10 de dos secciones del Wanderlust Reader Travel Awards de 2025. La primera entrada fue ganadora al bronce, la tercera posición, para el Destino más deseable para naturaleza y vida salvaje; en dicho top, el primer puesto fue otorgado a Sudáfrica, mientras que el segundo fue dado a Brasil.

El reconocimiento al tercer país más deseado por visitar debido a su naturaleza y vida salvaje, según el listado de 2025, obedece a la gran biodiversidad del territorio colombiano. Crédito: Shutterstock / Jhampier Giron M.

Sumado al reconocimiento de la gala anterior, el territorio nacional fue votado y consiguió el noveno puesto en la categoría a Destino más desebale para aventuras, superando a Arabia Saudita. En la mencionada sección de 2025, los puestos del podio fueron ocupados por Australia, Costa Rica y Nueva Zelanada, respectivamente.

Por otro lado, el premio al país más deseable alrededor del mundo en 2025 fue otorgado a Japón, seguido por Costa Rica y Canadá. La edición de 2026, que corresponde a la vigesimoquinta versión de los Wanderlust Reader Travel Awards, ejemplifica la labor de los premios que la revista británica presenta como una celebración de los destinos, operadores turísticos y marcas de viaje que sus lectores consideran más llamativos. El año pasado, 208.000 lectores participaron en la votación y emitieron 4,8 millones de votos, mientras que para esta nueva edición Wanderlust espera superar los 250.000 votantes únicos.

La diversidad de pisos térmicos, las distintas culturas que cohabitan el territorio, sumado a la fauna y flora endémica, constituyen a Colombia como un destino llamativo. Crédito: Shutterstock / Mato5.

A la posibilidad de elegir los destinos y compañías que hacen parte de sus experiencias de viaje se suma un sorteo para quienes participen en la votación. La edición vigente ofrece 11 viajes cuyo valor conjunto supera las 80.000 libras esterlinas, entre ellos un recorrido de 15 días por Perú, un crucero de expedición de ocho días por Noruega, un viaje de 14 noches por Patagonia, un recorrido de 17 días por India, un safari de nueve días por Kenia y un viaje privado de ocho noches por Sri Lanka. La lista se completa con experiencias en Seychelles, Bahamas, Marruecos y el norte de España.

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