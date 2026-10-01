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Colombia tiene lista su selección de sumilleres – palabra procedente del francés sommelier– para el mundial de este año, organizado por la Asociación de la Sommellerie Internationale. Se trata de Nicolás Reines y de Sebastián Giraldo Makovej, quienes, a lo largo de su carrera, han diseñado experiencias para que los clientes de los restaurantes puedan sacarles el mejor partido a los sabores que disfrutan. Y mientras Nicolás, dedicado a la academia, representará a Colombia, Sebastián lo hará por Hungría, pues actualmente es embajador de marca de la bodega Sauska de ese país.

Este año, el título del Mejor Sumiller del Mundo se disputará entre 66 candidatos de los cinco continentes, así que la contienda estará reñida. Este concurso, que se realiza desde 1969, evalúa en pruebas prácticas y teóricas las habilidades de los participantes en reconocer los sabores, los orígenes de los vinos, los cafés y los chocolates, conocer los maridajes de los alimentos, ofrecer las mejores experiencias a los comensales y, también, sus conocimientos en geografía, historia y política. Mejor dicho, un sumiller tiene que saber de todo y brindarles a las personas un momento memorable.

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Los seleccionados

Ambos sumilleres han pasado por distintas pruebas para clasificar a este mundial y son presentados por su correspondiente asociación nacional. En Colombia, la Asociación Colombiana de Sommeliers (ACS).

Nicolás Reines estudió cuatro años de ingeniería en la Universidad de los Andes, pero su llamado real fue la gastronomía, así que pasó de las aulas a las cocinas. Comenzó a trabajar en el restaurante 29 Cocina y Bar del grupo Artak, con el chef Daniel Kaplan y cuando veía el trabajo de los sumilleres, quiso ser como ellos y brindarles experiencias a los clientes.

Nicolás Reines representará a Colombia. Foto: cortesía.

Luego de enamorarse del mundo del vino, se fue para Buenos Aires, donde estudió y trabajó como sumiller de servicio en hoteles y restaurantes de todas las escalas. “Después de estudiar me di cuenta de todas las posibilidades que tenía: ser sumiller de servicio, que es lo que más conocemos. ser vendedor, importador, exportador, trabajar con las bodegas de vinos, ser periodista, historiador, investigador, o dedicarse a la educación”, explicó Reines, quien se autodenomina ‘profesor de tragos’, pues está dedicado a la parte académica y a participar periódicamente en este tipo de competencias.

Sebastián Giraldo, por su parte, creció en el mundo del vino y de la gastronomía. Su padre es el enólogo Antonio Giraldo, quien estudió la carrera en Hungría y allí se conoció con la madre de Sebastián, también enóloga, de ese país. “Crecí en Colombia, pero tan pronto terminé el colegio me vine a estudiar gastronomía a Budapest y vi que me interesaban más los vinos”.

Sebastián Giraldo representará a Hungría. Foto: Cortesía.

Su pasión por las bebidas espirituosas creció al acompañar a su padre a las catas de vino y combinó esta actividad con la enseñanza de gastronomía y vinos en la escuela Mariano Moreno. “Estuve ahí 5 años, pero en 2018 regresé a Hungría, con mi familia, porque mi sueño es convertirme en master sumiller, uno de los títulos más difíciles de alcanzar en el mundo de los vinos y qué mejor que hacerlo en un país donde se producen vinos”.

Para alcanzar su sueño, Sebastián ha hecho los cursos de la cohorte de Master Sommelier, la escuela que da el título y, después de haber pasado el Advanced Sommelier en Budapest comenzaron a conocerlo y le sugirieron participar en concursos. “Durante seis años consecutivos he obtenido el título de mejor suboficial de Hungría, lo que me catapultó a concursos internacionales, como el mejor sumiller de los Balcanes, donde ocupé el segundo puesto, luego en el mundial de París en 2023 y también gané el mejor sumiller de Polonia. También estuve en el mejor sumiller de Europa, donde ocupé el puesto 16 entre 32 candidatos”.

Las pruebas

Las pruebas, según el sumiller Nicolás Reines, quien también representó a Colombia en el mundial de París en 2023 y en el 2025 en el Panamericano, se aplican en idiomas diferentes a la lengua materna de los participantes, para agregar un nivel más de dificultad. Las lenguas oficiales del concurso son español, francés e inglés.

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El ‘coco’ es el examen escrito, con alrededor de 120 preguntas, que varían según la procedencia del candidato y que están relacionadas con los países, los vinos, los perfiles aromáticos, la geografía… “Por ejemplo, a los europeos, les pueden preguntar por las subzonas de las denominaciones de origen de los vinos de Marruecos y a mí una vez me preguntaron el nombre en latín del mosquito que atacó a los Balcanes del 2012 al 2014”, afirmó Reines.

De igual manera, los participantes tienen catas a ciegas, donde deben hacer la descripción completa de vista, nariz, gusto y las conclusiones. “Es un sistema metódico donde hay que evaluar el vino e identificar taninos, acidez, cuerpo, intensidad, aromas, año del vino, productor, variedad, estilo, clima, método de vinificación, maridaje, recomendación de servicio, si hay que decantarlo, la temperatura a la que se debe servir, etc.”.

Exigencia a todo nivel

Al mejor estilo de la serie “Drops of God”, los sumilleres deben identificar también los productores e ir sumando puntos durante toda la contienda, que exige un entrenamiento digno de un deportista que va a los juegos olímpicos. “Yo tengo un psicólogo del deporte que me está ayudando con el manejo de las emociones. Lo importante es tener la mente tranquila, he estudiado y voy a dar lo mejor de mí. Es un mundial, las competencias son muy rápidas y voy a demostrar de qué soy capaz”, explica el sumiller Sebastián Giraldo.

Los sumilleres deben desarrollar distintas pruebas durante el concurso.

El “mundial” suma a estas pruebas catas relámpago que piden a los participantes identificar variedad, clima, denominación de origen y añada de los vinos, en 60 segundos; reconocer bebidas como whiskies, vermús, tequilas, té, ginebra sin alcohol, en fin, licores de todo el mundo y decir cómo se fabrican y de qué están hecho; una prueba de servicio en tres minutos, con retos como enfriar una botella que está a temperatura ambiente o detectar que las copas están sucias.

La final se transmite por el canal de YouTube de la Asociación Internacional y se hace una prueba en vivo que implica un servicio en tiempo real en el que los participantes que servir copas, catas a ciegas, decantaciones; servir una botella de litro y medio en 20 copas, sin repetir copa, o, detectar errores en una carta falsa de vinos.

Así es como Colombia, un país que tiene el mejor café del mundo, pero poco de producción de vinos, estará representado por dos de sus mejores competidores al mundial de sumilleres.