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Tal vez exagerada en la aclamada película Amadeus, del director de origen checo Miloš Forman, la relación entre el compositor griego Wolfgang Amadeus Mozart y el italiano Antonio Salieri es el epítome de la rivalidad artística.

En la cinta, Salieri, un académico con una formación impecable, no soporta la actitud de rockstar de Mozart, pero al final debe aceptar que se encuentra ante uno de esos artistas que marcará época. Además de la premiada película de 1984, ese pulso entre el italiano y el austriaco también había inspirado creaciones de célebres autores como el ruso Aleksandr Pushkin.

Ese drama entre los dos compositores se representa en el concierto Mozart & Salieri: una pequeña tragedia y dos réquiems, con el que se cerrará el festival Bogotá Concertante: Mozart 270.

La Nueva Filarmonía protagonizará el concierto de apertura del festival.

Según Adam Zajac, director general del festival, esta presentación, que será protagonizada por la Orquesta Sinfónica de Bogotá y la Sociedad Coral de Bogotá, tiene como antesala el drama Mozart y Salieri del poeta ruso Aleksandr Pushkin, el cual originó el mito o el rumor más importante de la historia de la música occidental: el envenenamiento de Mozart por parte de Salieri.

“Vamos a tener una puesta en escena con actores que dialogan con el coro y la orquesta, dejándonos una reflexión alrededor de lo que implica el talento, la genialidad y la experiencia artística”, aseguró Zajac.

El concierto inaugural del festival se realizará este jueves 1 de octubre, a las 7:00 p.m., en el Auditorio Fabio Lozano. La orquesta Nueva Filarmonía interpretará un repertorio titulado La tragedia de Mozart, que aborda el concepto de la tragedia desde la perspectiva del clasicismo.

En el festival también se presentarán agrupaciones como el Ensamble Barroco de Bogotá, que el 2 de octubre protagonizará el concierto de música antigua Europa galante: Los caminos hacia Mozart; el Ensamble Vocal Coroncoro, que explorará la faceta lúdica del compositor austriaco; el Bogotá Piano Trío y el Ensamble Continuo.

Concertante: Mozart 270 tiene como objetivo facilitar el acceso a la música clásica independiente. Además de las presentaciones artísticas que se realizarán en el Auditorio Fabio Lozano, el público también podrá disfrutar de recitales y programas escénicos musicales en escenarios que usualmente no se relacionan con este tipo de repertorios, como la Fundación Santa Fe de Bogotá, las bibliotecas Francisco José de Caldas en Suba y Julio Mario Santo Domingo de la Red Distrital de Bibliotecas Públicas (BibloRed). También habrá eventos en el auditorio del Instituto de Cultura y Turismo de Cajicá, Cundinamarca.

El Ensamble Vocal Coroncoro, otra de las agrupaciones invitadas. Foto: Mauricio Vélez Sosa

Esta programación se complementa con la Academia Concertante, que desde el 28 de octubre ha reunido a músicos, directores, gestores, investigadores y expertos de distintas disciplinas para abrir conversaciones sobre el presente y el futuro de la música sinfónica.

Además de charlas sobre la sátira política en Mozart y las claves estilísticas de su sonido, este espacio incluye un taller práctico de dirección coral del Réquiem de Mozart con la Sociedad Coral de Bogotá como coro piloto.

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