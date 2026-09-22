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Los lanzamientos musicales llegan con ritmos para la pista y reflexiones profundas. Conozca nuestras reseñas sobre el álbum Ritual de Icona Pop, el esperado disco What Are The Odds de Jorja Smith y un homenaje clásico a la resiliencia en Ucrania.

Icona Pop

Ritual

Universal Music

Icona Pop es un dúo sueco de pop sintético que en 2012 alcanzó los primeros puestos en las listas de reproducción con la canción I love it. Una suerte, porque su trayectoria era corta y esos saltos con garrocha al éxito siempre saben bien. Y un infortunio, porque desde entonces no han podido desmarcarse de ella y han bordeado peligrosamente el one-hit wonder.

Pasaron trece años para que volvieran a lanzar un disco, Club Romantech (2023), y aun así no resultó suficiente para que las Icona Pop dejaran de ser “el dueto de Love it”. Este mes se arriesgan de nuevo con Ritual, una propuesta fiel a sus raíces, pero abordada desde la adultez y la maternidad. Ambas frisan los cuarenta años y tienen como consigna en este lanzamiento que el baile y la discoteca no prescriben nunca, pero sí se transforman en rituales propios de reencuentro con el cuerpo y la feminidad.

Jorja Smith

What Are The Odds

f.a.m.m ent

Lanzamientos musicales que van desde el pop de Icona Pop a la resistencia ucraniana

Jorja Smith tenía quince años cuando la crítica especializada comenzó a etiquetarla como una de las voces más potentes del soul y el R&B. Lost & Found, su primer disco, estrenado en 2018, ocupó el tercer lugar en los UK Albums Chart. El segundo, Falling or flying, la mostró como una contralto madura, capaz de lograr interpretaciones emotivas y profundas en el jazz especializado.

A riesgo de caer en lo obvio y para seguir con el juego que propone el título de este tercer álbum, ¿cuáles eran las probabilidades de que Jorja terminara rapeando? Eso es lo que ocurre en uno de los cortes de What are the odds. Jorja se arriesga en este disco con un cambio completo de sonoridades, se van los pianos desnudos y llegan los sintetizadores electrónicos, y la voz, en lugar de abrazar la nostalgia, invita a la fiesta y la celebración. Sin duda, un trabajo interesante para conocer otra faceta de Jorja Smith.

Solomiya Ivakhiv

Music of resilience

Naxos

Lanzamientos musicales que van desde el pop de Icona Pop a la resistencia ucraniana

Solomiya Ivakhiv es una violinista ucraniana de carrera internacional a la que Volodímir Zelenski le otorgó el título de artista de honor en su país. Desde sus comienzos, lograr que el mundo conozca a Ucrania ha sido la consigna principal de su trabajo y, como es fácil inferir, se ha intensificado durante la guerra contra Rusia en los últimos años.

Music of resilience es una recopilación de obras de compositores ucranianos a propósito de la guerra: Victoria Vita Polevá, Yuriy Shevchenko, Hanna Havrylets y Osyp Zalesky, por nombrar solo algunos. Cada una arreglada para violín y orquesta por Bohdana Frolyak e interpretadas con la Lviv International Symphony Orchestra.

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