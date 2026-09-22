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Del 26 de septiembre al 4 de octubre, el Festival de Teatro de Manizales 2026 levanta el telón de su edición 58, consolidándose como el encuentro escénico más antiguo de Latinoamérica. Si busca qué ver en esta fiesta cultural, Diners le presenta un panorama con cinco obras estelares e internacionales que no se puede perder.

Hoy no estrenamos

L’Om Imprebís

España

Una obra para que se persignen los fundamentalistas de William Shakespeare. Y es que Hoy no estrenamos se atreve a hacer una versión de Hamlet, una de las tragedias más importantes del autor inglés, en apenas cinco minutos. Eso sí, son cinco minutos inolvidables y que de alguna manera representan el culmen de esta entrañable historia sobre el poder colectivo del teatro.

Dos de los cuatro actores que protagonizan esta producción (Carles Castillo y Carles Montoliu) les dan vida a doce personajes que, por diferentes razones, deciden entrar a un grupo de teatro comunitario. En esas clases, los fundamentos del arte escénico conviven con los dramas de hombres y mujeres que han perdido el rumbo, o que están tratando de recuperarlo, que luchan contra la soledad y la ausencia y que buscan su lugar en una sociedad que no reconocen. Además de esta emotiva historia, el grupo L’Om Imprebís presentará en Manizales su más reciente obra, llamada ¿De dónde venimos?

Plantar bandera

Federico Silva

Uruguay

Festival de Teatro de Manizales 2026: un panorama internacional de la escena actual

El teatro uruguayo contemporáneo y el Festival de Teatro de Manizales han concebido un tórrido romance, gracias al cual el público ha podido disfrutar de obras de creadores tan importantes como Gabriel Calderón, Sergio Blanco, Roberto Suárez y Mariana Percovich. En esta edición, a Manizales llega una nueva voz de la escena de ese país, Federico Silva, quien con esta pieza ganó el Primer Premio del Concurso Literario Juan Carlos Onetti 2024.

En Plantar bandera, Silva le da una vuelta de tuerca a la tradición del circo criollo rioplatense, no solo cuestionándose los mitos de fundación de la nación uruguaya, sino también usando recursos del teatro contemporáneo. La historia se centra en las travesías de una de estas compañías de juglares, en la que conviven una vidente, su hijo, un forzudo “niño” de tan solo 47 años de edad, y un campeón de zapateo que hace mucho tiempo vio pasar sus tiempos dorados.

La memoria colectiva y las tensiones entre la tradición y la modernidad son algunos de los temas que aborda esta pieza, con una tesitura en la que se mezclan el humor, la poesía y la crudeza.

Medida por medida (la culpa es tuya)

Gabriel Chamé Buendía

Argentina

Festival de Teatro de Manizales 2026: un panorama internacional de la escena actual

El clown argentino Gabriel Chamé Buendía lleva un buen tiempo irrespetando las normas clásicas con las que cierto sector del teatro se ha aproximado a los textos dramáticos de William Shakespeare. En sus obras, ese respeto casi de museo y esa intelectualidad excluyente se cambian por recursos cómicos que bien podrían desternillar de la risa al propio creador de Hamlet y de Macbeth.

Luego de presentar hace unos años su versión de Otelo, Chamé Buendía regresa a este festival con uno de los textos menos montados del bardo inglés, Medida por medida, en el que también sobrevuelan esas preocupaciones sobre las ansias del poder que marcaron otros de los escritos más conocidos de Shakespeare.

Los cinco protagonistas de esta producción crean en el escenario una especie de huracán cómico, con esos recursos artesanales que únicamente el teatro puede ofrecer, sin dejar de explorar los temas que volvieron eterno a Shakespeare, como el abuso del poder y la pregunta sobre hasta qué punto las leyes deben ser inamovibles.

Portugal no es un país pequeño

Hotel Europa

Portugal

Festival de Teatro de Manizales 2026: un panorama internacional de la escena actual

La dictadura militar en Portugal permaneció durante 48 años en el siglo XX, comenzando con la llegada al poder de António de Oliveira Salazar tras un golpe de Estado en 1926, continuando con el llamado Estado novo, con el que Salazar intentó limpiar su imagen, y finalizando con la Revolución de los Claveles en 1974. Como todo dictador, Salazar creó una eficaz campaña propagandística que tuvo como uno de sus lemas más conocidos la frase “Portugal no es un país pequeño”.

Ese es, justamente, el título de la obra que la agrupación portuguesa Hotel Europa presentará en Manizales y que, a partir del género del teatro documental, hurga tanto en las dictaduras europeas como en las campañas colonialistas de las grandes potencias de ese continente en África. Portugal, por ejemplo, carga con las marcas de la dictadura fascista más larga de Europa y el imperio colonial más largo (casi quinientos años).

Creada e interpretada por André Amálio, quien comparte escenario con el músico Pedro Salvador, Portugal no es un país pequeño se erige sobre testimonios reales de antiguos colonos portugueses que formaron parte del éxodo de refugiados de África entre 1974 y 1976.

Sahara. La barca del desierto

Unahoramenos Producciones

España

Festival de Teatro de Manizales 2026: un panorama internacional de la escena actual

La compañía canaria Unahoramenos Producciones presentará en esta edición del Festival de Manizales dos obras protagonizadas por la actriz Marta Viera y dirigidas por Mario Vega: Me llamó Suleimán, que mediante un ingenioso juego de animación audiovisual relata la travesía de un niño que sale de su natal Mali hacia las costas del sur de España, y Sahara. La barca del desierto, una de las creaciones más recientes del grupo.

En el caso de esta última, el drama se revierte, ya que es una enfermera canaria la que viaja hacia el Sahara Occidental en 1970 para trabajar en el hospital local de la ciudad de El Aaiún. Allí, se enamora de Yahadih, un joven saharaui que se une al Frente Polisario, que busca la independencia del Sahara Occidental.

Por medio de esta relación, en la obra se relatan el abandono de España de esta zona, la ocupación de Marruecos y la represión sufrida por los saharauis. La historia se complementa con el punto de vista de Mercedes, una periodista que, ya en la década de los noventa, visita esta región para documentar el conflicto.

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