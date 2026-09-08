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A dos décadas del recordado Back To Black, el álbum que convirtió a Amy Winehouse en una de las voces más reconocibles de su generación, el proyecto regresará con una nueva edición que amplía el registro de aquellas sesiones. UMR/Island prepara una reedición deluxe que reunirá demos inéditos, fotografías nunca antes vistas y una presentación completa de la gira Back To Black grabada en Paradiso, Ámsterdam, el 8 de febrero de 2007. El lanzamiento llegará el viernes 23 de octubre de 2026, apenas unos días antes del aniversario de la publicación original del disco, que salió el 27 de octubre de 2006.

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La mencionada colección recupera el álbum que consolidó a la cantante británica como compositora e intérprete y que, desde su llegada a las listas, pasó de ser un éxito británico a convertirse en una obra de alcance internacional gracias a su voz y estilo. En el Reino Unido, Back to Black debutó en el tercer lugar de la Official Albums Chart y posteriormente alcanzó el número uno, hasta convertirse en el álbum más vendido de 2007.

Con más de 4,5 millones de copias vendidas en ese país y una certificación de 15 Platino, el segundo trabajo discográfico de Amy Winehouse también llegó al número siete del Billboard 200 y posteriormente alcanzó el segundo lugar.

El reconocimiento se extendió a una de las noches más importantes de la carrera de la proclamada reina del soul británico: en los Grammy obtuvo cinco premios, entre ellos Grabación del año y Canción del año, además de Mejor álbum vocal pop, Artista del año y Mejor interpretación vocal pop femenina por el éxito de Rehab. Con el paso de los años, el álbum alcanzó certificación de doble Platino de la RIAA y superó las 25 millones de copias vendidas en alrededor del mundo.

20 años de Back To Black: demos, vinilos y memoria

Luego de ganar notoriedad en 2003, tanto en la escena inglesa como la internacional, con Frank, su primer trabajo discográfico, Amy Winehouse tomó su tiempo para reunir sus experiencias e ideas junto a su ya reconocido ritmo entre jazz y soul con el fin de brindar un proyecto que hoy, 20 años después, sigue estando presente en la memoria musical de este siglo.

Back to Black, más allá de significar el pico más grande de la intérprete británica, fue un álbum que marcó la identidad visual de la cantante debido a delineados gruesos y un claro peinado tipo colmena. Bajo la idea de congregar conceptos, esencia y, claro, música, la edición por el aniversario estará disponible en 3LP, 3CD y formatos digitales, sumado a distintas variantes limitadas del álbum de estudio.

Dicha edición de tres vinilos, presentada en vinilo transparente, reúne en sus dos primeros discos las canciones originales y grabaciones adicionales, mientras que el tercero está dedicado a la presentación del concierto en Paradiso, una grabación que hasta ahora no había sido publicada íntegramente en vinilo ni en streaming.

Portada del álbum Back to Black, de Amy Winehouse. Cortesía: Universal Music Group.

Entre las piezas que acompañan al álbum aparece el éxito de Valerie, el cual es un cover de la banda británica The Zutons, de la mano a otras canciones de otros artistas que Winehouse interpretó, como Monkey Man, Hey Little Rich Girl y You’re Wondering Now, junto a los piezas del lado b de Back to Black: Do Me Good y Close To The Front.

El material también permite regresar a canciones centrales del álbum desde sus primeras aproximaciones: I’m No Good, como demo original del blues You Know I’m No Good; Fuckery, correspondiente al demo de Me & Mr Jones, canción que aborda pensamientos de Winehouse sobre Nasir Jones, rapero estadounidense con el cual tuvo una relación; asimismo, una versión alternativa de Just Friends y demos originales de Back To Black y Love Is A Losing Game.

La edición de tres CD amplía ese recorrido por la época de Back To Black al incorporar canciones y versiones que permiten escuchar otras facetas del trabajo de Winehouse, desde el R&B de Cupid hasta el soul de To Know Him Is To Love Him y una versión de Some Unholy War en tempo lento.

Como premisa a la memoria de Amy Winehouse, el tercer disco cambia el registro y lleva la colección al escenario con la presentación completa que la reina del soul británico ofreció en Ámsterdam, el 8 de febrero de 2007, durante la gira de homónica al disco. Allí aparecen Cherry, Fuck Me Pumps e I Heard Love Is Blind, además de He Can Only Hold Her / Doo Wop (That Thing) y varias de las canciones que definieron aquella etapa de su carrera; entre ellas, las ya mencionadas Back To Black, Rehab, Love Is A Losing Game y Valerie.

“Es una locura que seis canciones creadas en un arrebato de apasionamiento musical desenfrenado llegaran a significar tanto para tantas personas veinte años después», señaló Mark Ronson, productor musical británico y amigo de Winehouse.

Junto al revivir musical de varios éxitos, la reedición incluirá una portada alternativa, una imagen de las letras manuscritas que Amy Winehouse conservada en los archivos de Mark Ronson y fotografías que hasta ahora no habían salido a la luz, tomadas por Mischa Richter y Alex Lake, fotógrafos del álbum original. El material se completa con nuevas notas de libreto de Ronson y Salaam Remi, productores y amigos de Winehouse, quienes regresan a la época de Back To Black desde la cercanía que tuvieron con la artista y con las canciones que terminarían convirtiéndose en una parte fundamental de su repertorio.

“Amy era única. Una artista única. Un espíritu único. Un alma única. Experimentar ese nivel de talento, pasión, humor, honestidad y amor por lo que creaba fue un regalo», afirmó Remi.

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