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Si busca actualizar su lista de reproducción, le traemos las recomendaciones musicales imprescindibles de la semana.

Anitta

Equilibrivm

Universal Music

Es frecuente que al pensar en Anitta lo primero que llegue a la memoria sea el paso de baile que popularizó en su canción Envolver o su colaboración con J. Balvin. Sin embargo, ella está más cerca de la samba que del reguetón. Esta actriz y cantante brasileña ha dedicado buena parte de su carrera a explorar, desde distintas disciplinas, la cultura y la identidad de su país.

A esa búsqueda responde Equilibrivm, su nuevo disco, un concepto enfocado en el cuerpo, la mente y el alma, en el que se fusionan samba, bossa nova, forró y funk carioca. El álbum cuenta con músicos invitados destacados, como Marina Sena, Liniker, Luedji Luna y Shakira, con quien canta Choka choka, su primer sencillo.

Shania Twain

Universal Music

3 recomendaciones musicales: Lo nuevo de Anitta, Shania y Trifonov

“Mi mamá dice que soy la siguiente Tania Tucker”, dice uno de los versos del tema que le da el nombre a Little Miss Twain, el séptimo álbum de estudio de la cantante Shania Twain. Remontémonos a 1972: Tania Tucker era una niña de trece años que sumaba éxitos después de grabar Delta Dawn, una de las canciones emblema del country. En definitiva, una niña prodigio.

Si bien la mamá de Shania sonaba como todas las mamás del mundo hablando de sus hijos, en algo tenía razón: Twain sería importante para la música country y la prueba está en que lleva más de 40 años vigente. Con cada disco, ha entendido la globalización del mercado de la época y se ha atrevido a hibridar un sonido tan regional como country con pop, rock y blues. En este nuevo álbum se mantiene fiel a ese sonido y lo engloba en un tema personal y profundo: su propia niñez.

Daniil Trifonov

Santaolalla: The Last of Us

Deutsche Grammophon

3 recomendaciones musicales: Lo nuevo de Anitta, Shania y Trifonov

Los videojuegos hace tiempo dejaron de ser juegos entretenidos en plataformas y se han convertido en universos artísticos que involucran narraciones literarias, estéticas visuales, diseños de fotografía, identidades sonoras y hasta recreación de mitos, hechos históricos o planteamientos filosóficos. The Last of Us es un claro ejemplo de esto: es una distopía multiperformática. De ahí que cuando HBO se arriesgó a convertirla en serie, el cuidado a los detalles estéticos se volvió tan importante.

La música la compuso el argentino Gustavo Santaolalla en 2023 y, ahora, la Deutsche Grammophon lanza una versión reducida al piano por el ruso Daniil Trifonov. Cabe aclarar que “reducir” es el término musical exacto para hablar de una pieza de amplia instrumentación que se ha reescrito para interpretarse en piano solo.

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