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El escritor bogotano Evelio Rosero le revela a Diners los cinco libros que inspiraron su más reciente novela, Lluvia de frailes en la selva.

Historia de las misiones católicas en la conquista de América

Augusto de Jesús Recto Pacífico

Este mamotreto, de más de 700 páginas, está inspirado sobre todo en las denuncias de los principales cronistas de Indias: fray Bartolomé de Las Casas, Diego de Landa y Álvar Núñez Cabeza de Vaca. Sin que jamás se publicara, de esta historia de las misiones doy fe en mi novela, porque su autor es uno de los más importantes personajes y encarna, con su debida distancia, al célebre Bartolomé de Las Casas.

Viaje a la ciudad perdida de Z

Percy H. Fawcett

Evelio Rosero: 5 libros que inspiraron su nueva novela

El explorador británico Percy H. Fawcett nos da en sus diarios de viaje por la selva del Brasil una semblanza penetrante y casi perfecta de la jungla que lo rodea, de las familias indígenas que la integran, en los años veinte del siglo pasado, con una clara objetividad y una poesía esporádica y potente, a la altura de José Eustasio Rivera.

Un manuscrito encontrado en la Biblioteca Nacional del Brasil empuja a Fawcett a buscar una ciudad perdida y hacia allá enfila sus pasos, hace ya cien años, pero como indica el menor de sus hijos en el prólogo de los diarios —el mayor desaparecería con su padre—, “la selva, al permitirle echar un vistazo a su alma, reclamó en pago su vida”.

Vidas y opiniones de los filósofos ilustres

Diógenes Laercio

Evelio Rosero: 5 libros que inspiraron su nueva novela

Con estas vidas de filósofos que deambularon por Grecia muchos cientos de años antes de Cristo, se conforta el espíritu de cualquiera que pretenda meditar sobre los hombres y sobre sí mismo, incluso los frailes y monjas cristianos. Nos dice Epicuro: “No es posible vivir placenteramente sin vivir sensata, honesta y justamente, ni vivir sensata, honesta y justamente sin vivir con placer”.

Historia natural

Plinio

Evelio Rosero: 5 libros que inspiraron su nueva novela

Esta es la primera enciclopedia que se hizo de la naturaleza y contribuyó a la descripción física de los trece frailes que componen mi novela, basada especialmente en las páginas dedicadas a mamíferos, insectos, peces y aves. Las profundas y oportunas reflexiones de Plinio a lo largo de las casi mil páginas fueron un gran aliciente para dar cuenta de las aventuras y desventuras de cada personaje.

Historia Augusta

Evelio Rosero: 5 libros que inspiraron su nueva novela

No se sabe con certeza si fue un autor o si fueron seis autores los que formaron esta historia de los emperadores romanos, y en eso siguen cavilando lingüistas e historiadores. Pero la Historia Augusta es una vivisección alucinante de lo que hicieron y deshicieron estos emperadores, lo que construyeron y demolieron, como si eso resumiera el destino de los hombres. De sus nombres y su carácter se alimentan los militares de mi novela, empeñados en borrar de la selva a los indígenas y a la misma selva, si es posible, y Máximo Agrícola, fundador de ciudades, es su principal representante.

(Continuar leyendo: Cinco poemas para conocer la obra de León de Greiff a propósito de los 50 años de su muerte )