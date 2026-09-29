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Moverse en bicicleta puede ser una alternativa práctica, relajante, económica, ecológica y eficiente. Por eso, 24 mil personas en todo el mundo evaluaron para Time Out las condiciones que ofrecen sus ciudades para utilizar este medio de transporte de manera segura. Cambridge, Montreal, Copenhague, Shanghái, Viena, Varsovia, Marrakech, Taipéi, Estocolmo y Sevilla han hecho esfuerzos para construir ciclorutas, estacionamientos y otras facilidades que favorezcan la experiencia de recorrerlas en bici. Medellín y Brasilia entraron en los primeros 20 lugares.

1. Cambridge, Reino Unido

Los habitantes de Cambridge, en el Reino Unido realizan uno de cada tres desplazamientos en bicicleta.

Cambridge, en el Reino Unido, ocupó el primer lugar entre las mejores ciudades para andar en bicicleta. A lo largo de los años, esta ciudad universitaria a orillas del río Cam ha tomado decisiones que favorecen la movilidad en bici: parqueaderos exclusivos de bicicletas en todos los estacionamientos de vehículos y en las estaciones de trenes; una cultura colectiva de respeto y protección de los ciclistas; que sea una tradición familiar, pues desde los niños hasta las personas mayores van a todos lados en bicicleta, con lo que esta cultura se ha afianzado con los años.

2. Montreal, Canadá

Montreal cuenta con 1.100 kilómetros de vías para andar en bicicleta.

Más de 1.100 kilómetros de vías para andar en bicicleta y una ciudadanía consciente de proteger a los ciclistas hacen de esta ciudad canadiense un lugar propicio para utilizar este medio de transporte. En 2023, 25 por ciento de los 1,8 millones de habitantes que tiene la ciudad utilizaron BIXI, el sistema de bicis compartidas. A esto se suma un proyecto de infraestructura que se está desarrollando en la ciudad: la Red Express Ciclable, que tendrá casi 200 kilómetros de carriles protegidos para conducir bicicletas.

3. Copenhague, Dinamarca

Además de las condiciones para moverse en bici, Copenhague ofrece bellos paisajes.

La capital danesa también puntúa positivo a la hora de moverse en bicicleta, reconocimiento que se suma a ser una de las mejores ciudades para vivir en el mundo. La estrategia ha consistido en promover una cultura de la bici durante décadas, en construir infraestructura específica para este fin y en tener un límite de velocidad de 20 km/h para los recorridos. A esta estrategia se suma el placer de recorrer sus calles y apreciar las vistas de la ciudad, sobre todo en las estaciones más cálidas.

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4. Shanghái, China

Gente en bicicleta por las calles de Shánghai hacia el parque histórico de Yu Yuan.

Los 29,5 millones de habitantes de Shánghai dan cuenta de que su ciudad es una de las mejores para moverse en bicicleta. La ribera del río Huangpu, corazón cultural y geográfico de la ciudad, ofrece a los ciclistas una vía de 24 kilómetros por la que se puede transitar sin interferencias para los ciclistas. A pesar del tráfico y las multitudes, la ciudad ha trabajado para fortalecer la cultura de la bici.

5. Viena, Austria

La cultura de andar en bicicleta en Viena se complementa con la armonía de la ciudad.

En Viena, además de cultura, se respira una gran cultura de la bicicleta. Al menos 1.800 kilómetros de vías exclusivas para los ciclistas, un eficiente sistema de bicicletas compartidas y recorridos turísticos en bicicleta permiten disfrutar de la ciudad y observar su arquitectura y paisajes excepcionales. Esta ciudad también ocupa un lugar como una de las mejores para vivir en el mundo y, seguramente el hábito de transportarse en dos ruedas tiene mucho que ver.

6. Varsovia, Polonia

Varsovia ofrece una infraestructura ideal para el ciclismo.

Recorrer la capital polaca en bicicleta es toda una experiencia. La ciudad tiene alrededor de 500 kilómetros de ciclorutas y su geografía plana permite un paseo tranquilo. La seguridad resulta prioritaria para el recorrido pues es necesario contar con un equipo básico: casco, reflectores y un pito o timbre. Adicional a la parte urbana, cargada de historia, se pueden hacer recorridos en los parajes rurales cercanos a la ciudad, lo que permitirá conocer paisajes verdes y cuerpos de agua representativos de la región.

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7. Marrakech, Marruecos

La plaza Jemaa el Fna es uno de los lugares emblemáticos de Marrakech.

Si bien en Marrakech se puede andar en bicicleta -75 por ciento de sus 1,5 millones de habitantes lo hace-, una vez se encuentre en esta ciudad comercial del mundo árabe, puede emprender su camino hacia los montes Atlas, un gran sistema montañoso que también pasa por Argelia y Túnez. La seguridad es importante, así que, en caso de querer realizar un recorrido, es importante buscar un operador turístico serio, con guías que conozcan bien el entorno.

8. Taipéi, Taiwán

Puerta del centro memorial de Chiang Kai Shek en Taipéi, Taiwán.

Taipéi, a pesar de su tráfico denso, ha construido vías compartidas entre ciclistas y peatones para recorrer la ciudad y apreciar sus vistas, principalmente en cinco vías fluviales. En la capital taiwanesa la cultura del ciclismo está tan arraigada, que en marzo de este año realizaron una cumbre con 900 expositores sobre temas de movilidad en bicicleta, tanto convencional como eléctrica, bajo la sombrilla del bienestar y la salud.

9. Estocolmo, Suecia

La cultura en Estocolmo favorece que los ciudadanos se movilicen en bici.

Para hacer la compra, para ir al trabajo, para una diligencia rápida, para todo usan los holmienses -gentilicio que proviene de Holmia, el nombre en latín de Estocolmo- la bicicleta. Espacios verdes, unión entre las diferentes islas, los cuerpos de agua y otros atractivos, hacen de esta ciudad un lugar hermoso para transitar en bici. Al menos 1.100 kilómetros de carriles exclusivos y bien señalizados para las bicicletas, que conectan parques e islas sin necesidad de correr riesgos, recorridos guiados y lugares para alquiler de esto vehículos, ponen el punto alto del recorrido en dos ruedas en la capital sueca.

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10. Sevilla, España

Las calles sevillanas son vías propicias para que las personas conduzcan bicicleta.

En Sevilla, el clima y la planicie hacen que recorrer la ciudad en bicicleta sea un momento de conexión con su historia y sus atractivos. 180 kilómetros de carriles exclusivos y bien demarcados, sitios de alquiler y recorridos guiados completan la experiencia. En Sevilla es posible llegar a casi todos los sitios de interés en bici, teniendo cuidado con los peatones, sobre todo en las estrechas calles del centro histórico.

Las dos latinoamericanas del ranking

Y aunque Medellín no quedó en el top 10 de las mejores ciudades para moverse en bicicleta, pues ocupó el décimo segundo lugar, fue la única colombiana en esta clasificación. La capital antioqueña cuenta con un clima excepcional durante todo el año, 120 kilómetros de carriles exclusivos para estos vehículos. La ciudad habilita espacios para circular en ‘cicla’ los fines de semana y realiza ciclovías nocturnas, que por lo general se organizan para los martes y los jueves. La ciudad también ofrece servicios de alquiler de bicis y recorridos guiados.

Medellín le ha invertido a la infraestructura vial para circular en bicicleta.

De igual manera, los ciudadanos consideraron a Brasilia como una de las mejores ciudades del mundo para andar sobre dos ruedas por varias razones: 500 kilómetros de ciclorutas, recorridos guiados que permiten ver los principales atractivos de la ciudad, contemplar su arquitectura y la biodiversidad en sus parques y zonas verdes. Así, los amantes de andar en bici recomiendan tres recorridos guiados para ver la ciudad en todas sus facetas: el eje monumental, el parque de la ciudad y el bucle del lago Paranoá.