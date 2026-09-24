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Las mejores ciudades del mundo para vivir, además de magia, paisajes exuberantes y experiencias turísticas y gastronómicas, ofrecen bienestar a sus habitantes: adecuada cobertura en salud y educación, cultura, estabilidad, entorno e infraestructura. Así se desprende del estudio Global Liveability Index de la Unidad de Inteligencia Económica, que evaluó las condiciones que 173 ciudades les ofrecen a sus habitantes. Diners despliega el top 10 de esta clasificación.

1. Copenhague.

Por segundo año consecutivo, la capital de Dinamarca fue clasificada como la ciudad más habitable del mundo. Es también una de las más bellas. Con su colorida línea costera, se ha posicionado por la posibilidad de practicar deportes náuticos, sus experiencias gastronómicas que representan la «Nueva cocina nórdica» y van desde la comida casera, hasta los menús que contemplan los pescados y vegetales de temporada, hasta llegar a su repostería. La forma de habitar la ciudad va desde los parques al aire libre, los museos y centros culturales y el placer de recorrerla en bicicleta, gracias a su amplia red de carriles bici, que le permiten a la gente transportarse de manera sostenible.

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Viena, la ciudad natal de Mozart, acoge con su estilo vibrante.

2. Viena,

Ocupó el segundo lugar entre las mejores ciudades del mundo para vivir. La ciudad natal de Wolfgang Amadeus Mozart y sede del imperio Austrohúngaro, donde vivió la emperatriz Sisí, gira en torno al arte y la música, que pueden apreciarse en museos como el Palacio Belvedere, donde reposa la obra de Gustave Klimt, y en la ópera. Sus habitantes, tanto como los migrantes, la encuentran acogedora por su elegancia, su historia y sus espacios naturales, por una oferta gastronómica caracterizada por los cafés, por restaurantes que ofrecen experiencias con las típicas salchichas, las carnes en diferentes preparaciones y postres representativos como el strudel de manzana, el pastel de ciruela y la tarta sacher.

Panorámica de Melbourne al atardecer.

3. Melbourne.

Ocupa el tercer lugar de esta clasificación. Es considerada la capital cultural de Australia y ofrece de todo para todos los públicos: una cultura urbana cimentada en sus grafitis de la zona de Hosier Lane y de ACDC Lane, en homenaje a la icónica banda de rock; los deportes naúticos; la biblioteca State Library Victoria, una de las más bonitas del mundo, con una cúpula que deja sin aire a los observadores; la estación de trenes Flinders, la más antigua de Australia y otras maravillas. Con sus más de 2.000 cafés, Melbourne ha sido nombrada como la capital mundial de esta bebida, según el informe sectorial de Rentech Digital.

Vista panorámica de Sydney. Destaca la ópera, uno de los emblemas de la ciudad.

4. Sidney.

La cobertura en salud y educación para sus habitantes fue uno de los criterios para que esta ciudad australiana quedara en el cuarto lugar de esta clasificación. Sydney lo tiene todo: cultura, arte, deportes náuticos, mucho sol, fundada en 1788, es el asentamiento europeo más antiguo del país. Es el centro financiero más importante de Australia y visitar sus parajes cercanos, como las montañas azules, Jervis Bay y sus viñedos, son experiencias variadas para todo tipo de gustos. Desde Sydney es fácil dirigirse a Canberra, la capital, para conocer un poco más de la historia del país.

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Atardecer en Zúrich, la ciudad más grande de Suiza.

5. Zúrich.

Es una de las ciudades mágicas del continente europeo, que la gente encuentra como una ciudad acogedora para vivir. El año pasado había quedado de segunda en esta clasificación, pero este año cayó al quinto lugar. Quienes habitan la ciudad valoran la tranquilidad, un transporte que siempre está a tiempo y una infraestructura adecuada para moverse en bicicleta, además de la conexión con parajes cercanos para ir a esquiar. Pero además ofrece un festival anual de cine, que este año se lleva a cabo desde el 27 de septiembre, una zona industrial que mutó a distrito cultural y de diseño y la experiencia gastronómica de quesos, vinos, chocolates y platos de carnes para deleitar los paladares.

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Vista aérea del Jet de Agua (Jet d’Eau), fuente en medio del lago Ginebra.

6. Ginebra.

La ciudad de origen de la Cruz Roja convierte a Ginebra en insignia de la salud y de la diplomacia, pues es la sede de varios organismos de la Organización de las Naciones Unidas -ONU-. En ella conviven el agua, los alpes, el vino -la rodean 1.400 hectáreas de viñedos- y la tranquilidad. Su arquitectura antigua y el homenaje que rinde a la tradición relojera, con el reloj de flores, son algunos de los símbolos de esta ciudad políglota, en la que habitan personas de todas las culturas.

Vistas del otoño en Osaka, Japón.

7. Osaka.

La tercera ciudad más importante de Japón, costera, con una vibra nocturna increíble y famosa por su tradición culinaria de lujo, pero también por su comida callejera, ocupó el séptimo lugar en esta escala por segundo año consecutivo. Los ciudadanos destacan su variada oferta de servicios en salud, educación y culturales, pero también por sus espacios verdes, por su oferta de cafés y restaurantes, por el parque temático de Universal Studios -uno de los más visitados del mundo- y por las reformas en infraestructura en los que se ha embarcado el municipio en ese espíritu de mejora continua muy japonés, con la mira en el bienestar de los ciudadanos.

Vista aérea del puerto de Adelaida.

8. Adelaida.

La ciudad cultural de Australia y una de las más pobladas del país pasó del puesto 9, el año pasado, al 8 en el ranking de este año. Sus ciudadanos valoran la cobertura en salud y educación y es conocida como la ciudad de las libertades. La cultura vitivinícola es importante, gracias a su clima mediterráneo cálido y es un crisol para la gastronomía, pues la comida está influenciada en gran parte por los fenómenos de migración de alemanes y europeos, asiáticos y africanos. El calendario de festivales de música, artes y los que celebran la diversidad, atrae visitantes en todas las épocas del año.

Vancouver combina naturaleza y urbanismo. Vista del puente de Capilano.

9. Vancouver.

Es la única ciudad de Norteamérica que entró en esta escala y subió un puesto con respecto a 2025. El desempeño en educación es excelente y la salud, la cultura y la estabilidad puntuaron alto. El parque Stanley es uno de los principales atractivos, pues es la combinación perfecta entre bosque, las playas sobre el Pacífico y las rutas de ciclismo frente al mar. Uno de sus atractivos es el puente de Capilano, que permite una conexión con la naturaleza y que se une a su inmensa oferta de deportes asociados al avistamiento de especies, senderismo y ciclismo.

Paso peatonal de Shibuya, en Tokio, uno de los más concurridos del mundo.

10. Tokio.

La capital japonesa nunca deja de sorprender, pues en ella confluyen la modernidad y la tradición: allí conviven de forma armónica el budismo y el shintoísmo, un poderoso centro financiero, la tecnología, los estudios de animé, el gran mercado de pescado de Tsukigi, donde se puede vivir una experiencia gastronómica de sushi con pescado y mariscos frescos del Pacífico, y el sistema de trenes más puntual del mundo. De Tokio, los ciudadanos valoran el acceso a salud, la educación, la cultura, donde se han hecho importantes inversiones en el Museo Edo y en el nuevo museo de arte contemporáneo MonTakanawa; y la estabilidad.