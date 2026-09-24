Revista Diners Getting your Trinity Audio player ready...

La lista de The 50 Best Bars 2026 comenzó a revelar sus nombres antes de que llegue el momento central de la ceremonia en Milán, Italia. El pasado 23 de septiembre, la organización dio a conocer los puestos del 51 al 100, un recorrido que pasa por 34 ciudades y que reúne desde bares históricos hasta espacios que llegaron por primera vez al listado. Entre una selección variopinta de universos mixológicos alrededor del mundo, La Sala de Laura ocupó la posición 95, siendo la única entrada colombiana en el primer listado que reconoce a los mejores bares del globo.

(Le puede interesar: “Colombia no es una apuesta, sino una historia que se extiende”, Mario Piccinni)

El hecho que sitúa a Colombia dentro de la conversación internacional sobre coctelería, presenta al recinto dirigido por la colombiana Laura Hernández Espinosa nuevamente en The 50 Best Bars. En 2024, apareció en el puesto 80, mientras que el año pasado logró escalar al escalafón 68, mientras que este año regresa a la franja 51-100 en el puesto 95.

El universo líquido del La Sala de Laura encuentra inspiración en los distintos territorios y ecosistemas de Colombia. Crédito: La Sala de Laura / (@laurasommelier).

Pese a esta primera publicación, aún la lista de 2026 no está completa. Las codiciadas posiciones del 1 al 50 serán anunciados el próximo 7 de octubre en Milán, por lo que este primer anuncio funciona como una fotografía parcial de la escena internacional de bares que, gracias a su recorrido y propuesta única, logran el reconocimiento internacional.

La Sala de Laura: bebidas que cuentan sobre el territorio

Ubicada sobre el restaurante Leo, de Leonor Espinosa, La Sala de Laura abrió como un espacio independiente a la reconocida cocina de la madre de Hernández en 2021. Trasladó al universo líquido una de las preocupaciones centrales de la propuesta gastronómica de la casa: trabajar con la biodiversidad colombiana y convertir sus ingredientes, ecosistemas y saberes en parte de la experiencia. The 50 Best destaca precisamente dicha relación con los sabores locales en su entrada al listado de 2026.

Como cabeza del espacio, la dirección de la sommelier Laura Hernández Espinosa, de la mano con la visión de Leonor Espinosa, plantea una exploración que va más allá de la coctelería convencional. El llamado universo líquido incluye destilados propios asociados a ecosistemas como el páramo, el bosque andino, el bosque seco tropical, el piedemonte y la selva húmeda, además de fermentados y bebidas desarrolladas con comunidades a partir de ingredientes autóctonos.

La Sala de Laura ocupó el puesto 80 en 2024 y el 68 en 2025, antes de ubicarse en el 95 en la edición de 2026. Crédito: La Sala de Laura (@laurasommelier).

Esa lógica también se puede leer en la carta. Entre los cócteles aparecen Territorio No. 6, construido alrededor de un destilado de hojas de coca y cacao, vermú de Monte, vainilla salvaje y una pipa aromática; Lluvia con sol, que combina prontoalivio, un shrub de archucha y vino espumoso; y Azulón Amazónico, elaborado con chondur, fermentado de hojas de coca, destilado de mango Cruce de las Rocas, mucílago y manteca de cacao. La carta también incluye una La Sala de Laura Negroni, que mezcla Territorio Páramo, Vermú de Monte, Campari y cascarilla de cacao.

El menú de comida sigue una escala más pequeña, pensada para acompañar ese recorrido de las bebidas de autor. Desde galletas de titoté con ajonjolí, atún curado y emulsión de arrayán; un sándwich de panza de cerdo glaseada con BBQ de tomate de árbol, palmitos frescos grillados y germinado de lechugas; un perrito de langosta con mayonesa de chiles y aguacate, y un arraye de cordero con especias y labneh. En la propuesta más reciente también aparece la Serie Distrito 2026, una colección de cócteles construidos alrededor de personajes urbanos y acompañados por stickers de colección que forman parte de un álbum sobre Bogotá.

Presencia latina en los puestos del 51 al 100

La aparición de La Sala de Laura en el puesto 95 llega acompañada por una presencia latinoamericana que atraviesa buena parte de esta franja de la lista. Buenos Aires, Ciudad de México, Tulum, San José y Nueva York aparecen representadas por bares que trabajan desde distintas relaciones con sus territorios y sus comunidades.

Cochinchina, en Buenos Aires, ocupa el puesto 56 con una propuesta que cruza influencias francesas, vietnamitas y latinoamericanas; Form + Matter, en Ciudad de México, llega al 59 con una aproximación a los destilados mexicanos y los botánicos; y Licorería Limantour se instala en el 63, después de más de una década como uno de los nombres reconocidos de la coctelería de esa ciudad.

Nueva York también entra en esa conversación con Superbueno, que ocupa el puesto 61, el cual construye su propuesta desde la herencia mexicano-estadounidense. Asimismo, de nuevo en México, Arca aparece en el 67 con ingredientes de la región presentes en su cocina y su coctelería ubicada en Tulum; mientras Otro Bar, en San José, Costa Rica, debuta en el 82. La Sala de Laura completa este grupo latinoamericano desde Bogotá, aunque su propuesta parte de una relación particularmente estrecha con la anteriormente mencionada biodiversidad nacional y con ingredientes provenientes de distintos territorios del país.

Por otro lado, el listado abre esta franja con Tjoget, en Estocolmo, un bar instalado en Södermalm donde la coctelería convive con una propuesta gastronómica y una atmósfera que ha hecho del lugar uno de los puntos de encuentro del barrio. En el extremo opuesto aparece The Bellwood, en Tokio, que cierra los puestos 51 al 100 desde una barra en la que la tradición japonesa se encuentra con una coctelería de espíritu contemporáneo. Entre ambos aparecen establecimientos de Barcelona, Nueva York, Hong Kong, Atenas, Roma, Madrid, Seúl, Londres y Sídney, además de 13 nuevas entradas para esta edición.

(Explore leyendo: Alquímico recibe el premio al bar con la mejor hospitalidad del mundo)