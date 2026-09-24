Si busca estrenos de cine para este mes, la pantalla grande ofrece propuestas cautivadoras. Conozca los detalles de El poder de la red (la esperada continuación espiritual de La red social), el nuevo protagónico de Carolina Ramírez y el regreso de Brad Pitt al cine de acción.

El poder de la red

Director Aaron Sorkin

Estreno: 8 de octubre

El cineasta David Fincher, creador de clásicos como Seven y El club de la pelea, estrenó en 2010 una de las mejores películas de este siglo, La red social, en la que Jesse Eisenberg retrataba a Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, en su desalmado camino hacia la cima. Aquella cinta la escribió el guionista Aaron Sorkin a partir del libro The Accidental Billionaires, de Ben Mezrich.

Ahora, Sorkin se sienta en la silla del director para El poder de la red, una especie de complemento de la película de Fincher que también tendrá un relevo en el papel protagónico, pues el metódico Jeremy Strong será el encargado de interpretar a Zuckerberg. Al protagonista de la exitosa serie Succession se sumarán otros destacados actores: Jeremy Allen White, la figura central de The Bear, y Mikey Madison, en el que será su primer papel en cine después de ganar el Óscar a mejor actriz por Anora.

Aunque Zuckerberg, por supuesto, aparecerá en primer plano, en el nuevo filme se plasmarán además las ópticas del periodista investigativo Jeff Horwitz y de Frances Haugen, una joven ingeniera de Facebook que decide revelar los secretos más oscuros de esta red social.

Unicornio

Director Natural arpajou

Estreno: ya en cines.

Estrenos de cine: el regreso a La red social, Brad Pitt y el protagónico de Carolina Ramírez

“En esta ciudad, como en todos lados, a veces las personas tienen miedo de amar, de no ser amadas o de ser mal amadas”, dice una de las protagonistas de Unicornio, película argentina dirigida por Natural Arpajou.

Esa ciudad es Buenos Aires, por la que transitan las cuatro protagonistas de la historia: Grace, Diana, Lila y Amanda. Las vidas de estas cuatro mujeres, que han estado marcadas por las relaciones tóxicas, el abuso y la violencia, se cruzan en el barrio de Constitución y, gracias a ese encuentro, empieza una historia de resiliencia y esperanza. En ese camino de sobreponerse a las adversidades, Arpajou, quien ha dirigido películas como Libre y Yo, niña, incluye algunas pinceladas de realismo mágico.

Amanda, una bailarina de un bar nocturno, es encarnada por la actriz colombiana Carolina Ramírez, a quien se suma otro intérprete de nuestro país: John Narváez (Pájaros de verano). El elenco se complementa con las actrices argentinas Nancy Dupláa (Grace), Sofía Dieguez (Diana) y Camila Azul Sosa (Lila); además, la música original la compusieron la multinstrumentista argentina Lucy Patané y la cantautora mexicana Julieta Venegas.

El Corazón de la Bestia

Director David Ayer

Estreno: 24 de septiembre

Estrenos de cine: el regreso a La red social, Brad Pitt y el protagónico de Carolina Ramírez

Tras compartir escenas con la pitbull Brandy en Érase una vez en Hollywood, la película más reciente de Quentin Tarantino, Brad Pitt vuelve a actuar en una cinta en la que un perro desempeña un rol fundamental.

En El corazón de la bestia el personaje en cuestión es Odín, un perro de combate que ha visto un sinnúmero de peleas. Su dueño, el oficial de las Fuerzas Especiales James Belmont, encarnado por Pitt, ha decidido que es el momento de que Odín viva en paz y así inicia una travesía por los imponentes y salvajes parajes de Alaska.

El director del filme es el estadounidense David Ayer, quien ya había trabajado con Pitt en la cinta bélica Corazones de hierro y que además fue responsable de la desastrosa adaptación del Escuadrón suicida, estrenada en 2016.

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