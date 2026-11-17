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Si está pensando en una inversión inmobiliaria, debe saber que el mercado ha evolucionado. Modelos innovadores como el coliving y el multifamily prometen cambiar las reglas del juego, compitiendo frente a las tradicionales oficinas corporativas y el modelo clásico de comprar para arrendar. Descubra en esta guía qué debe tener en cuenta para maximizar sus ganancias y evitar malas experiencias con la finca raíz.

En materia de inversiones, Édgar Cabrera es un fiel representante de la generación X (nacidos entre 1965 y 1981): ha colocado al menos el 50 % de su patrimonio en activos inmobiliarios, aunque al principio no lo hizo en vivienda tradicional. En eso, se parecía más a los millennials, que buscan alternativas innovadoras, como las rentas fraccionadas.

Hacia 1995, este ingeniero de sistemas compró una participación o renta fraccionada en un proyecto hotelero en Bogotá. En el folleto, todo pintaba maravilloso: ubicación estratégica sobre el corredor de la calle 26, con habitaciones de lujo para los turistas de negocios, salones de eventos y otros atractivos. En ese momento, invirtió $24.000.000 y, a los cinco años, empezó a recibir una renta promedio de $200.000 mensuales. “Nada mal”, pensó él en un principio, pero pasaron diez años y el flujo de renta nunca subió.

En 2019, casi veinticuatro años después de haber invertido en el dichoso hotel, Cabrera se quedó sin empleo. Sin dudarlo, buscó la manera de vender su participación por intermedio de una firma especializada en esa clase de títulos y lo consiguió, aun cuando recibió apenas $20.000.000.

Para no amargarse la vida, dice que al menos logró salir de ese mal negocio, pero yo no pude evitar hacer las cuentas: en términos razonables, la liquidación de ese activo le habría reportado al menos $51.000.000, sumándole la inflación al monto original.

Malas experiencias que marcan

Casos como el de Cabrera generan mucho recelo entre las personas del común, cuando les pintan negocios que se alejan del típico modelo de comprar para arrendar a largo plazo.

De acuerdo con Juan Carlos París, CEO de Plura, red de espacios de vivienda compartida, existen múltiples oportunidades de inversión en el sector inmobiliario. Este empresario conoce muy bien la categoría Multifamily, en la que un inmueble con más de cuatro unidades habitacionales tiene una administración centralizada, la cual se encarga de sacar el máximo de rentabilidad a esa propiedad.

Según el empresario, este modelo se creó en Estados Unidos para responder a la creciente demanda de vivienda familiar con un modelo de gestión profesional que evita, entre otros aspectos, guerra de tarifas, modificaciones no permitidas de los inmuebles o un mal uso de estos.

Los dueños del inmueble pueden ser personas naturales o jurídicas que aportan sus recursos o sus activos para rentabilizarlos, con el acompañamiento de un administrador profesional. Estos personajes se encargan de analizar el inmueble, optimizar espacios, definir el tipo de cliente al que se debe orientar y establecer tarifas que generen una competencia sana entre las unidades de vivienda disponibles.

El propósito es mantener arrendado el inmueble el mayor tiempo posible, reducir al mínimo los tiempos de rotación de los inquilinos y mantener una cartera sana. De esa manera, cada arrendatario paga su administración y sus servicios públicos, pero también tiene la opción de llevar sus propios muebles o tomar el inmueble vacío.

¿En qué inmueble invertir hoy? De comprar para arrendar a las tendencias de coliving y multifamily

Conforme a un estudio de la Cámara Colombiana de la Construcción (Camacol), en 2025 el arriendo se consolidó como la principal forma de ocupación habitacional en el país, con una participación del 40,8 %; en las cabeceras municipales, la proporción de hogares en arriendo ascendió al 48,4 %. Esto se suma a la tendencia poblacional, según la cual hay cada vez más hogares unifamiliares y. de acuerdo con cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), en la región se evidencia el crecimiento de los hogares que arriendan en lugar de comprar inmuebles.

Elegir bien a los arrendatarios

Sin embargo, es clave tener claro que nadie está libre de dar con malos arrendatarios. Juan Carlos París confiesa que hace poco un cliente de uno de sus colivings destruyó la habitación que ocupaba un día antes de marcharse. “Literalmente, la acabó. El arreglo costó veinte millones de pesos, lo que impactó la rentabilidad de todo el edificio”, explica con algo de rabia, si bien reconoce que esta clase de situaciones son muy raras en su modelo de negocio y que la cartera morosa es inferior al 1 %.

Con un administrador profesional se busca afinar al máximo la selección del arrendatario, por lo que se manejan políticas de ingreso y se hace un exhaustivo análisis de la información del postulado para disminuir el riesgo legal y financiero.

En el formato de vivienda Multifamily, los inquilinos comparten las zonas comunes y, dependiendo del nivel del inmueble, pueden acceder a espacios como gimnasio, piscina, coworking o, simplemente, un área de lavandería comunitaria.

“En este modelo no importa quién es el dueño de la propiedad, lo clave está en la gestión de la administración”, enfatiza el CEO de Plura. Otro punto clave es conocer el nicho de mercado en el cual se quiere operar y, a partir de allí, diseñar la oferta más atractiva.

Coliving y oficinas: se mueven los negocios

A juicio de París, hay que mantenerse en el nicho del coliving. Con diez edificios operando y otros que han salido del mercado por baja rentabilidad, París ha acumulado la experiencia necesaria para acompañar a otros en la reconversión de sus inmuebles.

“En este momento, estoy haciendo reconversiones de hoteles al modelo de coliving; tengo otro que era de oficinas, pero no funcionaba. Eso no significa que este tipo de inmuebles estén en riesgo de desaparecer, sino simplemente que el nicho de mercado en el que estaban no era el correcto”, dice el empresario.

Con todo, no cabe duda de que resulta muy tentador cambiarse de negocio al comparar la rentabilidad de un hotel con la de un coliving. En opinión de París, la rentabilidad promedio de este último, bien operado, es del 25 % anual, mientras que la de un hotel con una ocupación del 60 % se puede ubicar entre el 5 % y el 10 %.

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Pero no solo las alternativas innovadoras de vivienda viven su auge. El segmento de oficinas corporativas también da señales de haber superado la crisis profunda que enfrentó por cuenta de la pandemia. La recuperación es pareja, pero las mejores señales están en el segmento triple A o de nivel corporativo. De acuerdo con el más reciente informe MarketBeat de la firma Cushman & Wakefield, en el segundo trimestre de este año se ha percibido una limitada disponibilidad de oficinas de esta clase.

Las grandes compañías están ávidas de espacios con ubicaciones estratégicas, plantas eficientes, acceso a transporte, conectividad y una amplia oferta de servicios. El tamaño promedio supera los 800 metros cuadrados, una dimensión que, según la firma, es cada vez más escasa en el mercado colombiano.

Henry Rodríguez y su esposa, Patricia, se consideran afortunados con la oficina que compraron por inversión hace más de quince años, en un edificio ultramoderno sobre la autopista Norte con calle 116. “Ni siquiera la pandemia nos afectó. Esa oficina se arrendó hace más de ocho años a una multinacional que, incluso en el 2020, nos sostuvo el precio del arriendo con tal de no soltar el inmueble. Ahí siguen, pagando cumplidamente”, cuenta.

¿En qué inmueble invertir hoy? De comprar para arrendar a las tendencias de coliving y multifamily

Pero no todas las historias de oficinas son felices. Quienes tienen este tipo de inmuebles en zonas del centro de la capital del país o en edificios antiguos, con infraestructura obsoleta, se ven en grandes dificultades para arrendarlas. Por eso, la clave antes de invertir en un inmueble es tener información actualizada y confiable sobre las mejores zonas, el precio de arriendo por metro cuadrado, el perfil de los clientes potenciales y los márgenes viables de rentabilidad.

Volver a lo tradicional

Después de su amarga experiencia con las participaciones hoteleras, Édgar Cabrera ha decidido apostar por la vivienda tradicional. Actualmente, paga la cuota inicial de un apartamento turístico de 75 metros cuadrados sobre el malecón de Barranquilla; además, compró sobre planos una vivienda de interés social en un municipio cercano a Medellín y acaba de negociar un tercer inmueble, localizado al lado del centro comercial Viva, en la capital antioqueña.

Cabrera confiesa que compró por intuición y no hizo números para calcular la rentabilidad de esas inversiones. “Me decidí pensando que, en algunos años, quiero pasar tiempo en la costa caribe, por lo que contar con un inmueble disponible en Barranquilla me pareció una buena opción, ya que está muy cerca de Cartagena y Santa Marta”, confiesa entre risas nerviosas.

El ingeniero de sistemas optó por adquirir el apartamento VIS porque un familiar compró uno en el mismo conjunto residencial y el tercer inmueble sí quiere ocuparlo cuando se lo entreguen. No obstante, el modelo Multifamily le entusiasma mucho, pues sus padres les dejaron como herencia una casa grande en el barrio Laureles, de la capital antioqueña, y sueña con construir allí un edificio con varios apartamentos para arrendar. “En algún momento lo vamos a hacer; tendremos que esperar unos añitos, pero lo haremos”, puntualiza con seguridad.

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