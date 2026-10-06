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Durante más de cuatro décadas, José Rodrigo Barbosa se dedicó a criar y educar a sus cinco hijos, incluso a varios nietos, por lo que debió renunciar a disfrutar de vacaciones o darse un gusto culposo. Nunca se quejó. Pero cuando cumplió setenta años, decidió dar un vuelco a sus prioridades para disfrutar de su pensión.

Ahora viaja dos veces al año a Estados Unidos a visitar a la familia de su hija mayor y en junio pasado se embarcó en el crucero más grande del mundo, el Icon of the Seas, en compañía de su esposa, su hijo y su nuera. La experiencia fue tan arrolladora que, una vez que estuvo en tierra firme, manifestó que había decidido abrir una cuenta en dólares para empezar a ahorrar para el siguiente viaje.

Barbosa era de los que visitaban al menos tres casas de cambio en busca de buenos precios. Pero a comienzos de agosto vio una publicidad de Global66 en YouTube, una app que permite abrir cuentas en moneda extranjera y hacer transferencias internacionales a más de setenta países con pocos clics y comisiones reducidas.

Anotó el nombre de la aplicación en una libreta, hizo un chequeo de seguridad de la app con su hijo ingeniero y con la ayuda de uno de sus nietos la instaló en su teléfono celular. Así, abrió por primera vez una cuenta en dólares con una transferencia de $800.000. Su meta es ahorrar cada mes al menos $200.000 para ir alimentando el fondo de su siguiente viaje al exterior.

En Colombia, más del 70 % de las personas utiliza una o varias de las trece billeteras digitales disponibles, según cifras de Colombia Fintech. De acuerdo con este gremio, las más populares entre los usuarios son Nequi, Daviplata y Movii. Las dos primeras dominan de lejos el mercado y cuentan con alianzas para recibir remesas a través de otras plataformas, pero solamente las monetizan en pesos, no permiten el manejo de divisas.

Sin embargo, el boom se concentra ahora en las apps que permiten abrir cuentas en dólares en Estados Unidos o comprar dólares digitales. Estas también funcionan como una billetera digital para mover las divisas entre cuentas o recibir y hacer pagos en el exterior.

Lo que antes era un privilegio de pocos se democratizó con el avance de la banca digital, hasta el punto de que familias de ingresos medios y bajos ahora pueden recibir remesas desde el exterior por medio de esas aplicaciones.

Dólares para todos: las billeteras digitales que le permiten recibir y ahorrar dinero del exterior

En ese contexto, hoy están seriamente amenazadas las empresas de giros internacionales, las casas de cambio y hasta los bancos tradicionales. Por esta razón, se deben pellizcar cuanto antes para facilitar la apertura digital de cuentas en dólares y evitar que fintechs como Littio y Global66 les sigan mordiendo el mercado de las divisas.

Las remesas agitan el mercado de divisas

Son varios los motivos que están impulsando las descargas de estas apps y billeteras digitales en moneda extranjera y criptomonedas. Una de las que mayor peso tiene son las remesas que llegan desde el exterior. En 2025, el Banco de la República reportó remesas por 13.098 millones de dólares, lo que reflejó un incremento del 10,6 % con respecto al 2024 y representó el 3 % del producto interno bruto (PIB) del país.

A las familias que reciben mensualmente remesas les resulta más conveniente tener billeteras digitales porque pueden manejar dólares o euros y hacer el cambio a pesos cuando lo necesiten, lo que les permite de alguna manera cubrir la volatilidad de la divisa. Para incentivar este tipo de ahorro, algunas de estas apps ofrecen rentabilidades entre el 6 % y el 8 % anual en dólares, además de que sus comisiones son más bajas que las del mercado tradicional.

El segundo motivo que impulsa la adopción de estos instrumentos es la alta movilidad de colombianos hacia el exterior. Paula Cortés, presidenta ejecutiva de la Asociación Colombiana de Agencias de Viaje y Turismo (Anato), reveló que en el primer semestre del 2026 más de 3,6 millones de connacionales viajaron fuera del país, cifra que mostró un aumento del 12 % frente al mismo periodo del 2025.

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En el caso de don José Rodrigo, contar con la app no solamente le permite ahorrar en dólares, sino que le evitará el viaje al centro comercial para comprar dólares. Tampoco tendrá que encaletarse los billeticos verdes entre la ropa para evitar que se los roben. Estas aplicaciones ofrecen tarjetas débito para hacer pagos en varias decenas de países.

Los nómadas digitales impulsan las billeteras

La tercera razón que impulsa estas billeteras digitales para el manejo de divisas es el boom de los nómadas digitales. Según un estudio publicado por la Universidad Eafit en agosto de este año, cada mes llegan a Medellín unos 8.300 nómadas digitales, lo que la ubica en el top de las ciudades que más población de este tipo recibe en el mundo. Al menos el 80 % son hombres, el 91 % tiene algún título profesional en carreras como desarrollo de software o industrias creativas, y perciben ingresos anuales aproximados de 200.000 dólares.

Estas personas trabajan con multinacionales ubicadas principalmente en Estados Unidos, el Reino Unido, Canadá, Rusia y Alemania. De acuerdo con Eafit, estos trabajadores remotos se gastan un promedio de 6.000 dólares mensuales para vivir en la capital antioqueña. Y claramente necesitan medios de pago digitales que les faciliten la vida cuando van a conciertos, al Éxito o a la bella Santa Fe de Antioquia a probar la famosa bandeja paisa.

Pero también está creciendo el grupo de colombianos que prestan sus servicios a empresas en el exterior y que reciben pagos en divisas. Según el State of Latin America Hiring Report 2026, de la firma Near, por primera vez Colombia pasó al primer lugar como destino de contratación de talento altamente capacitado en las áreas de ventas, contabilidad y marketing para multinacionales con sede en Estados Unidos.

Dólares para todos: las billeteras digitales que le permiten recibir y ahorrar dinero del exterior

La firma Deel, compañía global de gestión de recursos humanos, también registró que en 2025 la demanda de profesionales colombianos por parte de compañías extranjeras creció un 49 %. Si bien Paypal ha sido por tradición la plataforma reina de los trabajadores remotos, hoy las fintech le están haciendo la vida difícil porque ofrecen opciones de ahorro a tasas atractivas, facilitan el pago por medio de billeteras digitales, permiten la compra de criptomonedas y, para rematar, cobran comisiones mucho más bajas.

¿Sin visa para abrir tu cuenta en Estados Unidos? ¡Tranquilo!

Durante la pandemia, pensé seriamente en abrir una cuenta en dólares por si acaso. En ese momento tocaba hacer la operación en Panamá a través de mi banco, con la bicoca de 5.000 dólares o de 25.000 si quería un trato preferencial. La segunda opción era esperar un poco para viajar a Estados Unidos, darse una vueltica por los parques de Disney y abrir la cuenta. Después del paseo vendría el intrincado juego de transferencias para depositar el dinero en un banco afincado en el país del Tío Sam.

¿Para qué voy a hacer tantas maromas en medio de una pandemia? ¿Qué tal si necesito los dólares con urgencia? ¿No sale muy caro abrir una cuenta? Estas fueron algunas de las consideraciones que me hicieron desistir de la iniciativa. Pero en 2022, mi hijo Juan Pablo se fue a España a estudiar una maestría y descargó Littio para comprar euros y facilitar el envío de su manutención. Regresó el año pasado feliz por la experiencia y mantiene activa su cuenta en la app para invertir en dólares y euros.

Él es de la generación que utiliza múltiples canales digitales para manejar su dinero. Recibe en un banco tradicional los euros que le envía su actual empleador desde Europa y luego transfiere a Littio un monto determinado para invertir en dólares digitales o en euros, según la cotización de cada moneda. “Así me olvido de que tengo plata a la vista y no me la gasto”, explica sobre su decisión.

Con gran dominio del tema, el señor Barbosa expone las promesas de su cuenta en dólares digitales: “Me renta el 6 % anual, puedo transferir desde mi cuenta en Daviplata cada mes y cuando vaya a viajar puedo utilizar la billetera virtual para hacer pagos”.

En definitiva, la banca digital rompió los límites de la edad, la educación y los ingresos para poner al alcance de todos la oportunidad de tener cuentas en divisas o dólares y euros digitales.

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