Tendencias de viaje 2026, Tendencias de viaje 2026, Tendencias de viaje 2026, Tendencias de viaje 2026, En el mapa de los viajes en 2026 Colombia aparece como un territorio clave dentro de una conversación global sobre cómo y para qué viajamos, según las estadísticas de Airbnb. A esto se le suma la urgencia del tiempo, el deseo de experiencias memorables y una relación atípica con los destinos, menos contemplativa y más participativa.

Los datos de la empresa oriunda de San Francisco conecta las cifras de los viajeros que han arrendado por su plataforma y las experiencias que han reservado durante su estadía. Esto reveló que los viajeros en nuestro continente buscan descanso, pero también aventura y descubrimiento, pero no ese descubrimiento de los lugares típicos que ya aparecen hasta en Wikipedia, sino esos territorios desconocidos y con un valor emocional.

El informe también revela al prototipo de viajero, que dejó de ser planificador y de maleta grande, a casi un mochilero, eso sí, con todos sus gadgets tecnológicos, liderados por la generación Z, que están en busca de lo auténtico y las experiencias, todo con el fin de tener postales únicas de sus recorridos por el mundo.

Sin más preámbulos, vea las tendencias de viajes que marcarán este 2026:

1. Escapadas internacionales cortas que concentran la experiencia

EF Stock/ Shutterstock

La generación Z está redefiniendo los viajes a partir de escapadas internacionales cortas de 1 a 2 días, una práctica inspirada en los retos de “Un día en…” que circulan en redes sociales y que ha llevado a los viajeros latinoamericanos a exprimir cada hora del viaje, priorizando actividades intensas y recorridos bien pensados.

En esta tendencia, los viajeros colombianos han aumentado sus viajes internacionales cortos en más del 50%, consolidando una forma de viajar donde la brevedad no limita la profundidad de la experiencia.

2. Ciudades vibrantes que desplazan el imaginario costero

Oscar Garces / Shutterstock

Las nuevas generaciones buscan experiencias únicas en ciudades cargadas de arte, historia y cocina auténtica, una decisión que está transformando el mapa de preferencias al desplazar los pueblos costeros en favor de experiencias urbanas más dinámicas.

En Colombia, por ejemplo, resaltan Medellín, Santa Marta y Bogotá, que se posicionan como destinos nacionales ideales para estas escapadas, gracias a una oferta cultural y creativa que dialoga con el ritmo acelerado de estos viajes.

3. El fin del checklist turístico tradicional

PeopleImages/ Shutterstock

El 2026 marca un quiebre con la lógica del listado de lugares obligatorios, dando paso a un viajero que quiere ir a los lugares no gentrificados de cada destino. Esta transformación se refleja en un crecimiento significativo en las reservas de experiencias, donde clases de cocina tradicional, recorridos históricos y encuentros con el arte local se convierten en el corazón del destino.

4. La naturaleza como experiencia prioritaria

Shutterstock.

Las experiencias de naturaleza y al aire libre se consolidan como la categoría más reservada a nivel global.

En Colombia, una de las experiencias más reservadas para viajes en el 2026 ocurre en Guatapé, donde los viajeros descubren el pueblo, visitan la piedra del Peñol, navegan en barco de lujo e interactúan con llamas, integrando paisaje, cultura y asombro en un mismo recorrido.

5. Experiencias locales que narran identidad en Latinoamérica

ItzaVU/ Shutterstock

En Argentina, una de las experiencias más reservadas para viajes en el 2026 es Sé curioso en Buenos Aires, una invitación a recorrer la ciudad desde una mirada antropológica que pone en primer plano las historias y los gestos cotidianos.

En Chile, disfrutar de las vistas panorámicas de Santiago en San Cristóbal se posiciona como una experiencia clave, combinando caminatas, teleféricos y funiculares en un diálogo constante con la naturaleza urbana.

Finalmente, en Perú, las islas de Paracas y el oasis de Huacachina en Ica concentran el interés de los viajeros que buscan paisajes costeros, vida silvestre en el Océano Pacífico y escenarios desérticos que amplían la noción de aventura.

6. El auge del viaje en solitario como forma de autodescubrimiento

Shutterstock.

A nivel global, los viajeros están dejando a su pareja en casa y emprendiendo viajes en solitario que fomentan el autodescubrimiento y una relación más introspectiva con el entorno.

Esta tendencia redefine el significado de viajar acompañado, lo que pone en el foco la autonomía, la curiosidad personal y la conexión directa con el destino.

7. Medellín como epicentro del viajero solitario colombiano

Óscar Garcés/ Shutterstock.