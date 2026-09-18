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Luego del entremés que supuso la presentación de los puestos del 100 al 51 a comienzos de septiembre, The World’s 50 Best Hotels acaba de revelar el ranking oficial de los 50 mejores hoteles para 2026 según su clasificación, con varias sorpresas desde Asia para el ranking en el cual prima la atención al hospedaje. Dicho listado vuelve a reunir algunas de las direcciones más reconocidas de la hotelería internacional y pone en los primeros puestos una combinación de grandes nombres, propiedades históricas y hoteles más recientes que han encontrado su lugar entre las preferencias de la industria.

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El recorrido por esta segunda, y más esperada, parte del ranking lleva de las costas de Hong Kong y Bangkok a las villas del lago de Como, los grandes hoteles de Dubai, las propiedades históricas de París y Londres y los refugios instalados en destinos como Yucatán, Bali o Sumba. Lejos de fungir como un mapa uniforme del lujo y espacio de descanso para ciertos viajeros, los 50 puestos enseñan diversas maneras de entender la experiencia hotelera, a partir de elementos como el peso de la gastronomía y el diseño general hasta la relación con el paisaje, la cultura y la propia historia de cada destino.

Los 5 mejores hoteles del mundo para 2026

Si bien la propuesta del top yace en un concepto común de armonía entre las distintas esferas del universo de la hotelería, los 5 destinos a visitar que ocupan los primeros puestos revelan, también, una oda al cocepto propio y a la sinergía frente al lugar donde yace. Desde el lago de Como, Italia, con una villa del siglo XVIII conserva los jardines y los interiores que alguna vez recibieron a Vincenzo Bellini; en Bangkok, dos hoteles instalados junto al Chao Phraya vuelven a ocupar lugares consecutivos; y en Hong Kong, una torre frente al puerto repite por segundo año en la cima.

Rosewood Hong Kong mantiene el primer puesto y también el reconocimiento como Best Hotel in Asia 2026. A 270 metros sobre la ciudad, sus 413 habitaciones y suites miran hacia Victoria Harbour a través de ventanales de piso a techo. El diseño de Tony Chi mezcla Oriente y Occidente en detalles como las manijas de la entrada, que incorporan el logotipo del hotel, o los vestíbulos de los ascensores, convertidos en pequeños salones con libros y objetos de arte.

Con 413 habitaciones y suites, Rosewood Hong Kong volvió a quedarse con el primer puesto de The World’s 50 Best Hotels, reconocimiento que también recibió en 2025. Crédito: Rosewood Hong Kong.

La propuesta se despliega además en 11 espacios de comida y bebida, entre ellos The Legacy House, de cocina de Shunde, y Chaat, dedicado a sabores de la India. Las habitaciones de entrada tienen 53 metros cuadrados y baños de mármol con dos duchas independientes, dos lavamanos y bañeras exentas. Asaya Spa y una piscina infinita de 25 metros frente al puerto completan una dirección que repite la posición que ya había alcanzado en 2025.

Por su parte, Capella Bangkok sube del tercer al segundo lugar. El establecimiento tailandés, que había sido elegido como el mejor del mundo en 2024, ocupa un tramo del Chao Phraya con 101 habitaciones, suites y villas concebidas alrededor del espacio y la luz. Las villas junto al río tienen jardines privados, jacuzzis y salas independientes. En la oferta del hotel están Côte, el restaurante mediterráneo de Mauro Colagreco, Phra Nakhon, dedicado a los sabores tailandeses, y Stella, un bar con una propuesta más glamorosa.

Los Capella Culturists llevan, desde una mirada particular, esa relación con Bangkok fuera del hotel mediante experiencias que pueden incluir una meditación privada con el monje principal de un templo creado hace más de 250 años, junto a recorridos gastronómicos o actividades como la elaboración de guirnaldas de flores tailandesas.

Por su lado, el movimiento inverso de Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River, que baja del segundo puesto de 2025 al tercero en esta edición, contempla un diseño hecho por Jean-Michel Gathy. El espacio reúne 299 habitaciones y suites entre patios interconectados, jardines de inspiración mediterránea, piscinas rodeadas de palmeras y grandes piezas de arte local. Yu Ting Yuan, Palmier by Guillaume Galliot y Riva Del Fiume acompañan a BKK Social Club, que ocupa el puesto 20 de Asia’s 50 Best Bars 2026 y construye su carta a partir de referencias de Buenos Aires y de la cultura de bares mexicana.

En el cuarto puesto aparece Atlantis The Royal, que asciende desde el sexto lugar de 2025 y recibe además los reconocimientos como Best Beach Hotel y Best Hotel in the Middle East. El hotel de Dubái, en Emiratos Árabes Unidos, congrega 795 habitaciones, 17 restaurantes, dos pisos de boutiques y un espacio de bienestar inspirado en el Art Déco. Entre sus suites y penthouses, 44 tienen piscinas de vidrio, mientras el complejo suma más de 90 piscinas, un parque acuático, acuario, espacios para delfines y leones marinos y Cloud 22, situado sobre un puente elevado.

Passalacqua conserva su presencia entre los cinco primeros, aunque pasa del cuarto al quinto lugar. Sus 24 habitaciones ocupan una villa italiana del siglo XVIII, los antiguos establos y Casa al Lago, con interiores donde permanecen frescos originales, tallas en los techos, espejos dorados, retratos del siglo XIX y lámparas de Murano. Bellini vivió y compuso allí, una historia que sobrevive en la Bellini Suite y su piano de cola, mientras siete acres de jardines bajan hacia el lago entre olivares, mimosa, rosas y magnolias. En 2026, además, Passalacqua fue reconocido como Best Boutique Hotel y Best Hotel in Europe.

El mapa de la hotelería de lujo, según 50 Best Hotels 2026

Asia vuelve a ser uno de los grandes centros de gravedad de The World’s 50 Best Hotels. Bangkok es quizá el caso más evidente: la ciudad coloca tres hoteles entre los diez primeros y cuatro dentro del top 50, con Capella Bangkok y Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River en el podio y Mandarin Oriental Bangkok en el décimo puesto. Hong Kong, por su parte, tiene al ganador de la clasificación y suma otros dos hoteles entre los primeros 50, mientras Tokio, Kioto, Osaka y Beijing extienden esa presencia por distintas formas de entender la hotelería contemporánea.

Pese a dicho dominio asiático, los destinos de hospedaje en Europa marcaron puestos significativos en el ranking, anque el viejo continente esté algo fragmentado para la edición de 2026. París brindó cuatro propiedades, aunque la lista también se desplaza hacia destinos donde la historia del edificio y el paisaje tienen tanto peso como la ciudad: Passalacqua en el lago de Como, Casa Maria Luigia en Modena, Badrutt’s Palace en St. Moritz o Hotel du Cap-Eden-Roc en Antibes. Londres mantiene tres nombres y Roma, Milán, Florencia, Niza y Montecarlo aparecen con hoteles que ocupan posiciones distintas dentro de una clasificación que no concentra toda la atención en las capitales.

El hotel diseñado por Jean-Michel Gathy combina 299 habitaciones y suites con jardines, piscinas y espacios gastronómicos como Yu Ting Yuan y BKK Social Club, y aparece tercero entre los mejores hoteles del mundo. Crédito: Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River.

Algo similar ocurre en América: México tiene presencia en Riviera Maya, Los Cabos, Riviera Nayarit y Yucatán, cuatro escenarios que llevan la hotelería de lujo lejos de una única idea de destino latinoamericano. Por su lado, el gigante del cono sur Brasil aparece con Rosewood São Paulo y Copacabana Palace, mientras San Ysidro Ranch lleva la lista hasta Santa Barbara. En otros puntos del mapa, la clasificación se abre hacia Sumba, Ciudad del Cabo, Marrakech, Dubái o Atenas, con propiedades cuya propuesta está estrechamente ligada al lugar donde fueron construidas con memorias centenarias de viejos imperios.

Ese vínculo con el territorio también aparece en los reconocimientos de esta edición. Chablé Yucatán recibió el Bombay Sapphire Eco Hotel Award por una operación que combina 73 ka’anches, huertos elevados tradicionales mayas, con jardines orgánicos, compostaje, generación de energía solar y programas de reforestación y restauración de corales. En Modena, Casa Maria Luigia obtuvo el Lavazza Highest New Entry Award después de entrar al ranking con una propiedad rural del siglo XVIII donde el arte, los jardines y la cocina de Massimo Bottura y Lara Gilmore forman parte de la experiencia.

La villa del siglo XVIII en el lago de Como ocupa el quinto lugar de la lista y fue distinguida como Mejor Hotel de Europa y Mejor Hotel Boutique de 2026. Crédito: Passalacqua.

La hotelería que premia 50 Best tampoco se limita al diseño o a la ubicación. Badrutt’s Palace, en St. Moritz, recibió el SeiBellissimi Art of Hospitality Award por una atención que llega hasta fotografiar las habitaciones de huéspedes habituales para reproducir su disposición en futuras visitas y encargarse de limpiar, guardar y devolver su equipo de esquí. Rosewood, ganador del Ferrari Trento Most Admired Hotel Group Award, aparece además con siete propiedades entre las listas de 50 Best Hotels 2026, dentro de un grupo que cuenta con 43 hoteles en 24 países y 15 propiedades en desarrollo.

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