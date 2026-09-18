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Hasta el 20 de septiembre, Bogotá se convertirá en una especie de gran comedor abierto gracias a la quinta edición de Gastrofest, el Festival Gastronómico de Bogotá y región, liderado por la Cámara de Comercio de Bogotá, que tiene como objetivo reconocer el talento, la creatividad y la innovación de los empresarios gastronómicos de la capital colombiana y del departamento de Cundinamarca.

Este amplio menú ofrecerá, entonces, la oportunidad de disfrutar esas bebidas calientes que abrigan el alma, esos postres que endulzan los días y los platos de cocina tradicional que transmiten los conocimientos tradicionales de varias generaciones de familias.

El evento, que se continúa consolidando como una plataforma para promover el talento gastronómico y contribuir al posicionamiento de esta región como referentes culinarios y de turismo, estará dividido en secciones como el Festival Gastrofest, Territorios Gastrofest y el Concurso de Cocina.

Este último, más que una competencia culinaria, forma parte de la estrategia de fortalecimiento empresarial del festival, que impulsa la competitividad del sector gastronómico, promueve el producto local y genera nuevas oportunidades de crecimiento para los empresarios de la capital y del departamento.

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Tras una primera etapa en la que los participantes hicieron un proceso de acompañamiento especializado, que incluyó asesorías técnicas para fortalecer su producto gastronómico, se seleccionaron los 21 establecimientos que participaron en el concurso, que se llevó a cabo a mediados de agosto.

Un panel de jurados, conformado por reconocidos profesionales de la gastronomía, la industria de alimentos y el turismo, escogió de ese grupo de finalistas a los doce establecimientos que representarán a Gastrofest en la Feria del Hogar, que se celebrará del 3 al 20 de septiembre en el marco de este evento.

Los elegidos, que están divididos en categorías como Tradicional, Casual, Popular (Rápida), Café y Panadería, Pastelería y Repostería, presentarán su propuesta gastronómica ante miles de visitantes, lo que fortalecerá el posicionamiento de sus negocios.

Sin embargo, esta ventana gastronómica no se cierra allí; de hecho, la presente edición de Gastrofest se inició con una invitación abierta a la que respondieron 227 establecimientos. Después del proceso de acompañamiento y de una curaduría externa, se seleccionaron las 77 propuestas gastronómicas que alimentan las tres secciones de este festival.

El restaurtante La Hoja Bistró está ubicado en la localidad de Usaquén.

En el caso de Territorios Gastrofest, más de 60 establecimientos se dividirán en rutas gastronómicas que se promocionarán masivamente y en las que el público podrá vivir esta experiencia directamente en sus locales durante el mes de septiembre. Con ese objetivo de descubrir y disfrutar la diversidad de sabores de Bogotá y la región, se establecieron las rutas Centro-Sur, Norte y Sabana Centro.

Gastrofest no solo eligió grandes negocios, sino que también identificó establecimientos que, juntos, se pueden convertir en microdestinos gastronómicos. En la ruta Centro-Sur, por ejemplo, se destacan opciones de gran tradición como el restaurante La Scala del Hotel de la Ópera, ubicado en el sector de La Candelaria, que se puede complementar con los frutos exóticos en forma de helados y otros postres de Warmi Heladería Amazónica.

En la zona norte, sobresale la tradicional lechona que ofrece la lechonería Ricura Tolimense, así como también las salchichas de Jacobsen, otra tradición, en este caso alemana, que se puede descubrir en el barrio Cedritos.

Por su parte, el menú de la zona Sabana Centro incluye los productos orgánicos y saludables de la tienda Ágape del municipio de Cajicá, mientras que en Chía la fusión de las cocinas latinas de Colombia, México y Perú se puede disfrutar en el restaurante 3 Soles.

En el festival participan restaurantes de varias localidades de Bogotá y también de municipios de Cundinamarca.

Los elegidos para disfrutar en la Feria del Hogar

Cafés, pastelería, cocina de autor y diferentes propuestas de restaurantes formarán parte de esta selección del Gastrofest que estará en el pabellón 1, nivel 2, de la Feria del Hogar, que se realizará hasta el 20 de septiembre en Corferias.

Cocina de autor

Santos, Brujas & Alquimistas

En el plato Transmutación de ave, el pollo campesino, el queso criollo y la berenjena se transforman mediante la mística de la sabana. El alma de esta receta es su equilibrio: la riqueza terrosa de la papa nativa del Sumapaz se entrelaza con un sabor agridulce de mora de Castilla y tomate de árbol.

Casual

Restaurante fusión 3 Soles

La sopa de lima es un plato yucateco que consiste en un caldo de pavo, servido con tortilla de maíz frita, picadillo y un toque picante de chile habanero, y la característica lima agria o yucateca. Esta receta transforma la receta original usando ingredientes nativos y remplazando el pavo por un caldo de trucha y la lima por limón mandarino.

Panadería, pastelería y repostería

Veloo. Chocolate, Café y Maíz

El postre Nubes del Pacandénace como un viaje a la memoria y al paisaje tolimense que inspira a Veloo. El maíz, como base ancestral, estructura el plato y conecta con nuestras raíces; la guayaba aporta dulzor y acidez, recordando los sabores cotidianos de la región, y la flor de Jamaica, con su carácter vibrante, introduce un contraste que eleva la experiencia.

Popular

Jojoto Ancestral

La cachapa Jojoto especial nace de la unión entre Colombia y Venezuela, inspirada en los saberes de las comunidades muiscas y chibchas. Elaborada con maíz tierno molido a mano y libre de harinas industriales, ofrece una textura jugosa y un dulzor dorado inigualable. Este plato integra ingredientes locales de alta calidad: queso de mano artesanal de la sabana, chicharrón carnudo, pollo, carne y tajadas de plátano.

Otros seleccionados

Triü Raclette

Kuana Café

Sabor Nacional

El Bar de Café by Dulce Molino

Andreabó Café y Pastelería

Casa Duquesa Pastelería

Izakayaq Sushi

El Jefe

*Descubra los 77 establecimientos en |https://www.gastrofest.com.co/directorio-participantes-2026.

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