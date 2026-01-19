En la cuarta temporada de The White Lotus, creada por Mike White, la historia da un giro radical: por primera vez abandona la cadena Four Seasons y se instala en el corazón de Francia, en el glamoroso Saint-Tropez. El plato fuerte es el Château de La Messardière, un imponente palacio del siglo XIX transformado en hotel de ultra lujo, perched en una colina con vistas panorámicas al Mediterráneo.

Rodeado de extensos jardines salpicados de pinos centenarios, cipreses y jazmines en flor, este enclave no solo redefine el paisaje visual de la producción, sino que introduce un imaginario profundamente europeo, ligado a la tradición del ocio aristocrático. Aquí, el lujo no es mero adorno: es herencia de residencias privadas convertidas en escenarios de poder y representación social.

La historia del château es tan fascinante como las intrigas que albergará. Erigido en 1850 por el acaudalado comerciante de coñac Gabriel Dupuy d’Angeac como regalo de bodas para su hija Louise y su esposo, el oficial Henry Brisson de La Messardière, nació bajo el signo del linaje y la permanencia familiar.

En los efervescentes años 20, durante la fiebre de los Roaring Twenties, se transformó en refugio de la nobleza parisina, que organizaba fiestas extravagantes al estilo El gran Gatsby, con champán fluyendo y jazz resonando hasta el alba. Tras décadas de altibajos —cambios de propietarios y periodos de abandono—, el edificio renació en 1989 gracias a la visión de Jean-Claude Rochette, arquitecto jefe de los Monumentos Históricos de Francia.

La restauración preservó la estructura original mientras superponía una ecléctica mezcla de estilos: anglo-morisco en los arcos, oriental en los mosaicos, mediterráneo en las terrazas, florentino en los frescos y provenzal en los patios empedrados. Esta fusión captura la esencia de las grandes residencias adaptadas al turismo moderno.

Un hito reciente llegó en 2019 con su ingreso a la exclusiva colección Airelles, seguido de reformas que culminaron en su reapertura en 2021 con el prestigioso título de Palace —una distinción francesa que va más allá del servicio impecable y celebra el patrimonio histórico y arquitectónico. Hoy, sus suites opulentas, spa de vanguardia y piscinas infinitas refuerzan esa atmósfera de exceso controlado, perfecta para The White Lotus. Imaginemos a los personajes de White despertando al alba: el personal deslizándose en silencio, mesas de desayuno con croissants recién horneados y vistas al mar sereno. Esa calma aparente, que oculta tormentas emocionales, ha sido el sello de la serie desde Hawái en la primera temporada.

Saint-Tropez eleva la apuesta narrativa. A diferencia de paraísos aislados como Maui, Sicilia o Koh Samui (donde transcurrió la tercera temporada), este rincón de la Costa Azul palpita con visibilidad social. Su puerto yateado, el casco antiguo con sus callejuelas empedradas y plazas donde se entrecruzan locales, jet-setters y turistas forman un paisaje icónico, cargado de historia reciente —desde Brigitte Bardot en los 60 hasta las fiestas de hoy— y mitología contemporánea de glamour francés. Rumores sugieren rodajes en otros puntos de la Riviera y hasta París, prometiendo un desarrollo menos encapsulado, con tensiones sociales desplegándose en múltiples contextos dentro de un mismo país elegante y desigual.

La confirmación de la cuarta temporada de The White Lotus

La confirmación de la cuarta temporada llegó en enero de 2025, tras la propuesta de Mike White durante la filmación en Tailandia. Casey Bloys, director ejecutivo de HBO, fue tajante en Deadline: «Si White quiere hacerla, HBO la hará». La serie mantiene su fórmula ganadora: un asesinato revelado en el piloto, reconstruido vía flashbacks, con humor negro y crítica afilada a la hipocresía de los privilegiados. El elenco inicial incluye a Alexander Ludwig (Vikings) y AJ Michalka, sumándose a un mosaico de perfiles dispares —ricos excéntricos, influencers tóxicos, familias disfuncionales— diseñados para chocar y exponer lo peor de la humanidad bajo el sol.

Para los fans latinoamericanos, The White Lotus resuena por su disección del turismo de élite, un mundo que muchos aspiran a tocar desde Cartagena o Bogotá. ¿Cuándo llega? Las grabaciones iniciaron en 2025, apuntando a finales de 2026 o inicios de 2027 en HBO y Max. Mientras, el Château de La Messardière espera, listo para ser el nexo de cruces fatales, donde el paraíso se tiñe de tragedia.

