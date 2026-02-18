Si alguna vez ha visto fotos de cerezos en flor en primavera y ha pensado «quiero estar ahí», este artículo es para usted. Durante apenas dos semanas al año, millones de árboles de cerezo explotan en tonos rosados y blancos, transformando parques, calles, y atrayendo a viajeros de todo el mundo.

En Japón, este fenómeno se llama sakura y está tan arraigado en la cultura que incluso existe un término (hanami) para describir la actividad de salir a contemplar las flores. Según Euronews, más de 200 000 turistas internacionales visitan el país cada año durante la temporada de floración, sin embargo, los cerezos en flor no son exclusivos de Asia. Ciudades como Washington D. C. o París también tienen su propia versión de este espectáculo.

La floración de los cerezos dura apenas dos semanas, así que si está pensando en hacer el viaje, revise bien las fechas. Cada destino tiene su propio calendario y perder el pico de floración por unos días puede significar encontrar árboles verdes en lugar de rosados. La clave está en saber elegir el destino y llegar en el momento exacto.

Así que, si está pensando en esto como su próxima aventura, aquí le contamos cuáles son los cinco mejores lugares del mundo para ver cerezos en flor e información práctica para que organice el viaje desde Colombia.

1. Kioto, Japón

Foto: Coward Lion – Shutterstock

Kioto es el lugar donde se vive el sakura con más intensidad. Entre finales de marzo y principios de abril, los cerezos en flor transforman templos y jardines como el Maruyama Park y el Camino del Filósofo en senderos de dos kilómetros bordeados por cientos de árboles. El barrio de Arashiyama también merece la pena. Allí, los cerezos enmarcan el puente Togetsukyo y las montañas de fondo.

Para viajar desde Bogotá, tenga en cuenta que Japón exige visado a los colombianos, trámite que se realiza en el consulado japonés de Bogotá. Además, las fechas de floración en Kioto varían cada año, pero suelen alcanzar su punto máximo entre el 1 y el 10 de abril.

2. Isla de Jeju, Corea del Sur

Foto: Ju999 – Shutterstock

La isla de Jeju es una región volcánica al sur de Corea del Sur reconocida como Patrimonio Mundial por la UNESCO. A finales de marzo, el King Cherry Blossom Festival transforma la isla en un espectáculo de flores rosadas que contrastan con la piedra volcánica negra y el mar turquesa.

La ruta Jeonnong-ro, en la ciudad de Jeju, es uno de los puntos más fotografiados: siete kilómetros de avenida flanqueada por cerezos. También se puede visitar el Monte Hallasan, donde los árboles florecen a mayor altura entre finales de abril y principios de mayo.

3. Washington D.C., Estados Unidos

Foto: Orhan Cam – Shutterstock

Cada primavera, más de 3000 cerezos rodean el Tidal Basin de Washington D. C., un regalo diplomático de Japón en 1912. No obstante, los mejores lugares para verlos son el Jefferson Memorial, el Martin Luther King Jr. Memorial y el sendero que rodea el estanque.

La floración suele producirse entre el 20 de marzo y el 5 de abril, aunque el Servicio de Parques Nacionales publica pronósticos actualizados cada año. Vaya preparado: la ciudad se llena durante esas semanas. Aunque si las multitudes no le espantan, también puede programar su visita para coincidir con el National Cherry Blossom Festival, un evento que se extiende durante casi cuatro semanas, desde finales de marzo hasta mediados de abril, y que atrae a más de 1,5 millones de visitantes.

4. Valle del Jerte, España

Foto: Wirestock Creators – Shutterstock

Entre finales de marzo y principios de abril, el valle se cubre con más de dos millones de cerezos en flor. La Fiesta del Cerezo en Flor, declarada de Interés Turístico Nacional, celebra la temporada de florecimiento con rutas de senderismo, degustaciones gastronómicas y actividades en pueblos como Cabezuela del Valle y Jerte.

En esta zona se cultivan cerezos del tipo Prunus avium para la producción de cerezas picotas, un fruto con denominación de origen protegida. Si le gusta caminar, le encantarán las rutas a pie, porque podrá recorrer campos blancos con las montañas de la Sierra de Gredos de fondo.

5. Vancouver, Canadá

Foto: Remo Peer – Shutterstock

Vancouver cuenta con más de 40. 000 cerezos distribuidos por parques, calles residenciales y espacios públicos. Algunos de los puntos clave son Queen Elizabeth Park, Stanley Park y las calles del barrio de Kitsilano.

Además, durante todo el mes de abril se celebra el Vancouver Cherry Blossom Festival, que transforma la ciudad en un jardín urbano con más de 50 variedades diferentes de cerezos en flor. La organización del festival publica cada año un mapa interactivo que señala dónde están los árboles más espectaculares según su etapa de floración. Una herramienta muy útil para planificar sus caminatas.

