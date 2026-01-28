Nueva York tiene una relación particular con los grandes acontecimientos globales porque suele interpretarlos y devolverlos convertidos en experiencia urbana a gran escala. Así lo vemos con la Navidad, el Super Bowl y ahora con el Mundial de la FIFA 2026 en el que el Rockefeller Center tendrá una cancha de fútbol.

Y es que no es coincidencia que el mayor templo icónico de Nueva York se vista de verde, porque se trata de una alianza entre la FIFA, las ciudades de Nueva York y Nueva Jersey, Telemundo y el mismo Rockefeller Center para crear el Fan Village de la Copa Mundial, más imponente de los últimos tiempos.

¿Cuándo se podrá visitar este fan village en Nueva York?

Del 4 al 19 de julio de 2026, en pleno verano neoyorquino, podrá visitar este espacio futbolero, adecuado para grandes caminatas y celebraciones al aire libre.

Y aunque es bien sabido que los fan village hacen parte de una alternativa para vivir el mundial, Nueva York promete que será diferente, porque se trata de una celebración en grande, pensada para acoger a cientos de fanáticos que llegan de todas partes del mundo.

“El mayor evento deportivo del mundo llega a nuestra ciudad y no hay mejor lugar para celebrarlo que Rockefeller Center. La Copa Mundial reunirá a aficionados de todos los rincones del planeta y Nueva York está lista para recibirlos con los brazos abiertos. Junto con Rockefeller Center, Telemundo y nuestros socios de Nueva York y Nueva Jersey, convertiremos a Manhattan en la mejor fiesta mundialista, porque cuando el mundo juega los neoyorquinos celebran”, afirmó el Alcalde de la ciudad, Eric Adams.

El Rockefeller Center transformado

El eje de esta intervención será The Pitch, la reconversión de la icónica pista de hielo del Rockefeller Center en una cancha de fútbol que funcionará como epicentro para la transmisión de los partidos en vivo. Este cambio de uso tiene un peso cultural evidente porque desplaza uno de los rituales clásicos de la ciudad hacia un lenguaje futbolero que dialoga con el presente global y con la diversidad de públicos que habitan Nueva York.

Alrededor de este espacio, los Channel Gardens se transformarán en el Champions’ Garden, un recorrido dedicado a las 8 naciones que han levantado el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA y a las figuras que marcaron esos hitos históricos, una curaduría pensada para conectar el espectáculo inmediato del torneo con su larga tradición narrativa. A esto se suman distintas Fan Zones distribuidas por la plaza, concebidas como un festival interactivo donde se cruzan deporte, cultura, comunidad y experiencias de marca, reforzando la idea de que el Mundial también se vive fuera de la cancha.

Telemundo y la experiencia mediática

La presencia de Telemundo añade una cobertura directamente al Rockefeller Center mediante transmisiones en vivo y activaciones culturales que buscan capturar la energía del torneo. La cadena transmitirá los 104 partidos del Mundial, disponibles también en español a través de Peacock, integrando el espacio público con una narrativa audiovisual que amplifica el alcance del evento.

Para Claudia Chagui, EVP de Marketing y Creatividad en Telemundo, esta alianza permite llevar la pasión de la Copa Mundial a NBC Universal en Rockefeller Center, mientras que EB Kelly, directora de Rockefeller Center y directora general senior de Tishman Speyer, subrayó el carácter del complejo como punto de encuentro natural para una comunidad global que se reunirá alrededor del fútbol durante esas semanas.

Nueva York como anfitriona global

Finalmente, Hope Knight, presidenta, CEO y comisionada de Empire State Development, destacó que la Copa Mundial de la FIFA representa una oportunidad para mostrar la diversidad, la energía y la ambición global de Nueva York, además de impulsar el crecimiento económico y turístico en todo el Estado.

“No existe mejor escenario para esa conexión global que Nueva York, que refleja la diversidad, energía y ambición del mundo. Ser sede de la Copa Mundial no es solo un honor, es una oportunidad para destacar el espíritu global de la ciudad y generar nuevo crecimiento económico y turístico en todo el Estado”.

De esta forma el Fan Village del Rockefeller Center se proyecta como una postal contemporánea del Mundial 2026, donde el fútbol se integra al paisaje urbano y la ciudad reafirma su vocación de escenario global.