12 destinos para viajar cada mes de 2026

Viajar durante 2026 implica entender el calendario como un mapa emocional donde cada mes propone un clima diferente y una manera específica de habitar el mundo, una idea que se refuerza cuando un 34% de los viajeros colombianos elige sus destinos motivados por eventos culturales y un 65% se siente atraído por fenómenos naturales únicos, lo que confirma que la experiencia del viaje se mide en sensaciones acumuladas.

Pensando en cómo se vive y se siente cada mes alrededor del mundo, analizamos los datos de Booking para elaborar esta guía de 12 destinos, donde los colombianos se inclinan por ciertas preferencias, como por ejemplo, el clima, la vida local y las experiencias naturales, lo que pone en el mapa al siempre divertido Cariba colombiano, la Europa Central y los emocionantes Norte de África, Japón y Norteamérica.

El resultado es un itinerario variado que lo llevará a destinos únicos en 2026. Sin más preámbulos revise la lista y nos cuenta cuál es el destino que desea visitar:

1. Enero en Cartagena, Colombia

El año comienza con luz, color y brisa caribeña en Cartagena, una ciudad que invita a caminar sus calles empedradas, balcones floridos y una escena gastronómica donde conviven tradición y creatividad. Enero regala días soleados para recorrer el Centro Histórico, sentir el arte callejero de Getsemaní y escaparse a las islas cercanas.

Aquí se puede quedar en el hotel Casona del Porvenir, con una experiencia boutique serena en una casa colonial. Un vuelo desde Bogotá o Medellín suele costar entre $300.000 y $500.000 pesos colombianos, con variaciones según la demanda.

2. Febrero en Río de Janeiro, Brasil

Río de Janeiro es sinónimo de playas, montañas verdes y noches de fiesta con samba. Febrero permite disfrutar Copacabana, Ipanema y el Pan de Azúcar con una energía contagiosa.

Quédese en el Miramar By Windsor Copacabana, donde tiene vistas al Atlántico. Un tiquete aéreo desde Colombia ronda entre $1.800.000 y $2.300.000 pesos colombianos.

3. Marzo en Kioto, Japón destinos para viajar

Marzo transforma Kioto con los primeros cerezos, templos silenciosos y parques contemplativos. Arashiyama y Fushimi Inari se recorren lentamente para contemplar su arquitectura y la cultura que conecta con la esencia japonesa.

Aquí se puede quedar en el ORI Kyoto, que ofrece una estadía flexible y contemporánea. El vuelo desde Bogotá suele ubicarse entre $5.500.000 y $6.500.000 pesos colombianos, una cifra estimada que depende de escalas.

4. Abril en Ámsterdam, Países Bajos

En abril, Ámsterdam florece entre canales luminosos, bicicletas y parques llenos de vida. Museos, mercados y terrazas definen la vida urbana, además de un partido de la Champions League.

Pruebe quedarse en el Hotel 717, que destaca por su elegancia discreta. Viajar desde Colombia cuesta aproximadamente entre $4.200.000 y $5.200.000 pesos colombianos.

5. Mayo en Marrakech, Marruecos

Perdieron la Copa de África, pero no sus ganas de mostrar este territorio de clima caliente con jardines y la mítica plaza Jemaa el fna, donde puede vivir la historia antigua de Marruecos. Reserve su estadía en la Maison Dar Saada, uno de los hoteles históricos de la ciudad. Un vuelo desde Bogotá suele encontrarse entre $4.800.000 y $5.800.000 pesos colombianos, con escalas en Europa.

6. Junio en Reikiavik, Islandia

Reikiavik en junio se abre a días interminables ideales para explorar cascadas, géiseres y campos de lava. El Hotel Lotus propone descanso funcional a precios muy accesibles. Entre tanto, el costo aéreo desde Colombia se mueve entre $5.200.000 y $6.200.000 pesos colombianos, una estimación sujeta a disponibilidad.

7. Julio en Gordes Provenza, Francia

Gordes está enmarcado en mercados, colinas y atardeceres dorados. Todo esto lo podrá ver desde el balcón de su habitación en el Le Clos de Gordes, que ofrece un espacio elegante, casi para quedase en una noche de bodas. El vuelo desde Bogotá o Medellín suele costar entre $4.300.000 y $5.300.000 pesos colombianos.

8. Agosto en Edimburgo, Escocia

Agosto convierte a Edimburgo en un epicentro cultural lleno de festivales. Castillos, pubs y colinas definen el paisaje. Quédese en el Prestonfield House ofrece calma histórica y reciba un whisky de esta tierra escocesa. Entre tanto, un tiquete aéreo desde Colombia se ubica alrededor de $4.500.000 a $5.500.000 pesos colombianos.

9. Septiembre en Múnich, Alemania

Septiembre llena Múnich de tradición, encuentros y celebraciones, más allá de su famosa fiesta cervecera. Quédese en el BEYOND by Geisel, donde se conecta diseño y ubicación central. Volar desde Colombia cuesta aproximadamente entre $4.200.000 y $5.200.000 pesos colombianos.

10. Octubre en Stowe Vermont, Estados Unidos

Stowe en octubre cuenta con tonos cálidos ideales para caminatas y rutas escénicas y aunque se le conoce como la Capital del Esquí del Este, en otoño es un destino perfecto para trekking y montañismo.

El mejor lugar para quedarse por precio y comodidad es el The Stowe Village Inn, una casa títpica de madera con todos los lugares y comodidad que necesita después de retar el destino en una montaña. Un vuelo desde Bogotá ronda entre $2.500.000 y $3.300.000 pesos colombianos, dependiendo de conexiones internas.

11. Noviembre en Tokio, Japón

Tokio en noviembre mezcla parques rojizos, barrios futuristas y templos tranquilos. Quédese en el Keio Plaza Hotel Tokyo Premier Grand, que ofrece vistas y amplitud en cada habitación. El precio aéreo estimado desde Colombia va de $5.200.000 a $6.200.000 pesos colombianos.

12. Diciembre en Viena, Austria

Diciembre cierra el año en Viena entre mercados navideños, música clásica y arquitectura imperial. El hotel The Leo Grand combina historia y lujo contemporáneo, ideal para quedarse y escuchar villancicos europeos. Un vuelo desde Colombia suele costar entre $4.500.000 y $5.500.000 pesos colombianos, con variaciones propias de la temporada alta.