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la Momposina
Foto: Álbum La Verdolaga/ relanzamiento 2018
mayo 19, 2026
Cultura Archivo Diners

20 preguntas que respondió Totó la Momposina en 1997

Diners le realiza un homenaje a Totó la Momposina, quien con su música ha servido de inspiración para artistas nacionales e internacionales. Esto es lo que piensa de la música, Colombia, el arte y su niñez.
POR:
Revista Diners

La cantaora Totó la Momposina, cuyo nombre de nacimiento es Sonia Bazanta Vides, falleció este martes 19 de mayo de 2026 a los 85 años en México, según confirmó su manager. Según publicó El Tiempo, el próximo 27 de mayo, su cuerpo será trasladado a Bogotá para recordar su legado musical.

Para recordar la memoria de la artista que ha marcado la historia de la música colombiana y latinoamericana, recuperamos la siguiente entrevista publicada en la edición impresa de la revista Diners en agosto de 1997.

¿Qué música escuchaban en su casa durante su niñez?

Escuchaba música tradicional (chandé) cantada por mi mamá, y tocaba en el tambor de mi padre. Me gustaban Pacho Rada, los gaiteros de San Jacinto, Luis Pitre, Antonio María Peñalosa, Abel Antonio Villa, Luis Enrique Martínez y Colacho Mendoza; y la música bailable.

¿Qué músico ha sido su gran influencia o inspiración?

De mi abuelo, el músico-poeta Virgilio Bazanta, quien infundió en mí la idea de cómo debe ser un músico. Él decía: “Los aplausos no se ganan tocando, sino en los ensayos”.

¿Qué es lo que más le gusta hacer además de cantar?

Me gusta investigar la música, cocinar para mis hijos y mis amigos, y estudiar la verdad espiritual del hombre y su esencia.

Si le piden una recomendación para comprar un disco ¿cuál recomendaría?

Música colombiana vieja (años 1950-1960) y también la de Joe Arroyo, los Hermanos Zuleta, los Hermanos López, Juan Piña, así como la cubana, Aragón y Celina González.

¿Le gusta en especial algún instrumento?

Todos me gustan, pues están concebidos para el servicio del arte musical.

¿Qué compositor o compositora nacional le parece importante?

Villamil, Lucho Bermúdez, Pacho Galán, Ester Forero y otros menos conocidos, como Estefanía Caicedo, Marcelino Pretelt, Miguelina Epalsa.

¿En qué piensa mientras canta en un escenario?

Me traslado al pueblito de donde viene esta música y trato de transmitir esa alegría, esos sentimientos de humildad, orgullo y belleza casi puros y espontáneos de los trovadores.

¿La música es para usted un oficio?

Un oficio se aprende, pero la música es un arte que nace con el ser. Forma parte de mí, nació conmigo, es parte de mi evolución aquí en la Tierra.

¿Canta mientras se baña?

No. El baño es para la contemplación de sí mismo.

¿Qué penitencia le pondría a un enemigo?

No tengo enemigos, y en todo caso las penitencias le pertenecen a Dios.

¿Algo la obsesiona?

La música tradicional-popular del país.

¿Qué piensa hacer mañana?

En el futuro, una Escuela de Arte Popular Colombiano.

¿En qué sitio viviría mejor o quisiera vivir?

En Colombia, en una casa a la orilla del mar.

¿Le afecta artísticamente la situación de Colombia?

Siempre estoy realizando mi labor artística, en Colombia o en el extranjero pero siempre cantando bien, dejando en alto mi arte y mi país.

¿Qué poder le atribuye a la música?

Conquistar corazones y curar las aflicciones de la vida.

¿Qué le gustaría cantar que nunca haya cantado?

Para el público música tradicional y para mis amigos, boleros, romances guajiros, canciones de cuna y africanas.

¿Nombre una pieza musical muy especial para usted?

No tengo preferencia por ninguna, solo me gusta la buena música.

Un músico con quien quisiera cantar vivo o muerto.

Me gustaría cantar con Frank Fernández, el pianista cubano.

 

 
 
 
 
 
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Hoy en el conversatorio de @lamagdalenafest . Se habló sobre mi historia con la música ancestral y el río Magdalena.

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Alguna pieza que haya cantado y no quiere volver a cantar más.

Nunca he cantado nada que no me guste.

Algún sonido natural que le encante en especial.

El sonido de las aves en las mañanas en el campo, y el sonido del mar.

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