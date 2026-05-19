Cine colombiano en Cannes 2026: los nombres y proyectos que llegan al festival este año

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Del 13 al 24 de mayo se celebra la edición 79 del Festival de Cannes, y Colombia vuelve a hacer presencia. No con una película en competencia oficial por la Palma de Oro (ese espacio este año lo ocupan cuatro cineastas españoles: Pedro Almodóvar con Amarga Navidad, Rodrigo Sorogoyen con El ser querido y Los Javis con La bola negra) pero sí con una participación sólida en cortometrajes y espacios de mercado.

La presencia colombiana en Cannes 2026 se concentra en tres frentes: un cortometraje en competencia oficial, un showcase de cine de género en el Marché du Film y dos colecciones de cortometrajes presentadas por Bogoshorts en espacios de industria. A continuación le contamos cuáles son esos proyectos y los cineastas detrás de cada uno.

(Para leer más: ‘Top Gun’, ‘Amarga Navidad’ y más: guía de estrenos de cine mayo 2026)

‘Pelotón Tureno’: Colombia en competencia oficial de cortometraje

Foto: FICCI

Con Pelotón Tureno, que se estrenará en la Competencia Oficial de Cortometraje Cannes 2026, Theo Montoya regresa al circuito de festivales después del éxito de Anhell69, su primer largometraje que recorrió 60 festivales internacionales y ganó 24 premios en festivales como Venecia, Gijón y Leipzig.

Que un cineasta regrese a un festival con un cortometraje después de un largometraje exitoso no es retroceso. Los cortometrajes son terreno ideal de experimentación, y para un director como Montoya, cuyo trabajo se mueve entre lo documental y la ficción, el formato corto favorece la exploración sin las presiones comerciales de un largometraje.

Anhell69, que se puede ver en streaming en RTVCPlay, se estrenó en la Semana de la Crítica en el Festival de Venecia en septiembre de 2022 y cuenta la historia de un grupo de jóvenes queer de Medellín que viven entre la euforia de la vida nocturna y el desencanto de una generación que creció entre la violencia y la muerte. La película también se llevó el prestigioso premio Verona Film Club a la película más innovadora de la sección.

Cartagena Fantastic: cine de género colombiano en el Marché du Film

En el Marché du Film de Cannes se estará haciendo una muestra de las obras A destiempo de Laura Antonia Zambrano, Subconsciente de Alejandra Rocas, Visor de Carlos Armando Castillo, Aldaba de Jesús Rodríguez «Chiva», Ánima de marea de Laury T. Herrera, Tras los espejos de Rodo Arrascue y No nacidos de Liannys Badillo Acosta, este último una producción protagonizada y realizada por talento cartagenero, rodada en distintos escenarios de la ciudad.

Este showcase nace de Cartagena Fantastic, una nueva iniciativa de FICCI, Mórbido y AG Studios que reúne referentes del cine latinoamericano en géneros como terror, thriller, ciencia ficción. Géneros que no ganan premios en festivales de prestigio, pero sí tienen algo que otros no: audiencias ávidas.

BOGOSHORTS: dos colecciones de cortometrajes en Cannes

Gracias al acuerdo de colaboración con el Short Film Corner | Rendez-vous Industry, parte de Cinema de Demain, Bogoshort presentará dos colecciones de cortometrajes especialmente seleccionadas: Winners Colombia y Latin American Talents.

La primera colección reúne a los ganadores colombianos de la edición 23 de Bogoshorts. Mientras que, la segunda es una muestra de nuevos talentos latinoamericanos con proyección internacional. Ambas colecciones podrán ser vistas en el espacio del Short Film Corner dentro del Marché du Film y en Cinando para programadores de festivales, productores, críticos y representantes institucionales.

Los cortos de la colección Winners Colombia son:

Luz de luna (2025), dirigido y producido por Claudia Alejandra Rivera Guarnizo.

Agachar el rostro (2025), dirigido por Camilo Medina Noy y coproducido por Ana Paula Riaño.

Un aparato para detectar fantasmas (2025), dirigido por Mauricio Maldonado y producido por Jenny David.

Malas posturas (2025), dirigido por Juan Pablo Castro y producido por Iván Garzón Mayorga.

Mi viche todo el día (2025), dirigido por Juan Camilo Moreno y producido por Leandro Hernández y Jhonan Cardona.

Y los de la programación Latin American Talents:

Petra y el sol (2025), cortometraje chileno codirigido por Stefania Malacchini y Malu Furche.

Lodo (2026), cortometraje uruguayo en stop motion dirigido por Joseph Specker Nys.

Cicatriz de fe (2026), dirigido por Araceli Montserrat Castañeda Chávez.

Carne (2026), corto mexicano dirigido por Adolfo Margulis.

La ley de las acciones (2026), cortometraje colombiano dirigido por Carlos Hernández Peñuela y protagonizado por Andrés Parra.

Colombia y Cannes: una larga historia

Que Colombia tenga presencia recurrente en Cannes ya no es sorpresa, pero tampoco debería normalizarse como si fuera algo fácil. En 2025, la película colombiana Un poeta, dirigida por Simón Mesa Soto, recibió el Premio Especial del Jurado en la sección Un Certain Regard, el segundo galardón más importante dentro de esta categoría. Mesa Soto ya había pasado antes por Cannes: en 2014 ganó la Palma de Oro con su cortometraje Leidi, y en 2021 presentó Amparo en la Semana de la Crítica.

Ahora, Cannes 2026 no será el año en que Colombia gane la Palma de Oro, pero sí es otro año en que el cine colombiano demuestre que tiene algo que decir y que el mundo está dispuesto a escuchar. Un cortometraje en competencia oficial, showcases de cine de género, colecciones de cortometrajes en espacios de industria. No son películas que llenarán salas, pero sí construyen redes, abren puertas y ponen a cineastas colombianos en conversación con programadores, productores y distribuidores internacionales.

(Seguir leyendo: Experiencias cinematográficas: 8 planes para ver cine de una manera distinta en Bogotá)