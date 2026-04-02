Las tendencias de decoración no son solo decisiones estéticas. Son respuestas emocionales al momento que estamos viviendo. Durante la pandemia, el cottagecore explotó porque la gente buscaba naturaleza y simplicidad. Ahora, en un momento geopolítico cada vez más turbulento, la tendencia que está ganando terreno se llama Burrowcore, y su atractivo radica precisamente en crear espacios que ofrecen paz y sensación de protección.

Piense en chimeneas, estanterías de madera llenas de libros, sillones orejeros, cortinas pesadas, papeles tapiz florales y un pastel recién horneado sobre la mesa. El Burrowcore crea interiores que se sienten como si viviera dentro de las páginas de Winnie the Pooh, más específicamente dentro de la madriguera de un animal. Si quedó en blanco, le contamos de qué va y cómo adoptarla en sus espacios.

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¿Qué es ‘Burrowcore’?

Burrowcore es el arte de vivir como si estuviera dentro de un cuento de hadas infantil. Quienes crecieron leyendo historias de animales antropomórficos que viven en madrigueras reconocerán la atmósfera al instante: espacios cálidos, repletos de detalles, donde cada objeto parece tener una historia y nada está ahí por accidente estético.

El efecto es especialmente atractivo cuando la madriguera se imagina como aparece en los cuentos clásicos: fuego en la chimenea, frascos de todo tipo, paredes colgadas con retratos y escenas pastorales, alfombras suaves bajo los pies y un pastel recién horneado sobre la mesa.

Es nostálgico sin ser infantil, acogedor sin ser kitsch, y detallado sin caer en el desorden visual. Ahora, el gran atractivo de la madriguera (burrow) radica en el escapismo. Es una forma de organizar el espacio pero también es construir un refugio cálido bajo tierra.

‘Burrowcore’ vs. ‘Cottagecore’

A primera vista, burrowcore y cottagecore parecen primos cercanos. Ambos valoran lo artesanal y rechazan el minimalismo moderno. Pero hay diferencias importantes.

Burrowcore tiene la calidez como base, pero se construye hacia adentro en lugar de hacia afuera. Su paleta viene de la naturaleza: verdes musgo, rojos baya, caléndulas, sombras índigo, dorado de lámpara de aceite. El color no está restringido ni diluido, sino esparcido orgánicamente.

Por ejemplo, en una cocina cottagecore, los neutros dominan y las flores son acentos. Mientras que en una cocina burrowcore, las flores establecen el tono. Según Pam Selkirk Design, el cottagecore a menudo se siente arreglado, y el burrowcore se siente habitado. Los objetos se conservan por memoria en lugar de simetría, pero nada permanece sin intención.Todo lo que está a la vista se ha ganado su lugar. La habitación se siente menos estilizada y más protegida, moldeada por vivir en lugar de escenificar.

¿Cómo decorar al estilo ‘Burrowcore’?

Colette Hallows, una de las primeras voces en definir Burrowcore en redes sociales, explicó a House & Garden que «nada tiene que combinar, y no hay necesidad de gastar una fortuna en decoración. Las piezas pueden ser de tiendas de segunda mano en lugar de pedirse en línea. Si algo se siente un poco fuera de lugar, simplemente se convierte en parte del encanto cotidiano. No hay necesidad de poner todo en orden, porque burrowcore se aleja de la idea de pulcritud perfecta y en su lugar cuenta una historia: la historia de una vida. Ese es su corazón».

En términos prácticos, esto significa:

Acumule con intención.

Priorice la textura sobre la coordinación.

Use color sin miedo.

Compre de segunda mano.

El Burrowcore no es para todos. Requiere sentirse cómodo entre el desorden y vivir rodeado de objetos que tienen historias en lugar de etiquetas de diseñador. Pero para quienes anhelan un hogar que se sienta como refugio, es el camino más que ideal.

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