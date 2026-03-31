En un mundo cada vez más digital, muchas personas están buscando nuevas formas de desconectarse de las pantallas. En ese contexto, los juegos de mesa han vuelto a ganar popularidad, convirtiéndose en una excusa perfecta para reunirse entre amigos y pasar momentos divertidos. Esta es una selección de juegos pensados para poner a prueba tu agilidad, velocidad y concentración.

Taco Gato Cabra Queso Pizza

Taco Gato Cabra Queso Pizza. Foto: obtenida de Buscalibre

«Taco, Gato, Cabra, Queso, Pizza» son cinco palabras que debes aprenderte de memoria y estar muy atento. Mientras los jugadores van nombrando las palabras en ese orden y mostrando sus cartas, deben estar muy pendientes de la imagen que salga, si la palabra coincide con la imagen, los integrantes deben poner una mano en el centro lo más rápido que puedan. El último que ponga la mano se lleva todo el mazo y comienza la siguiente partida. Sin embargo, hay unas cartas sorpresas: Gorila, Naval y Castor. Cuando aparecen, los jugadores deben hacer un gesto específico; él último que los haga se lleva las cartas. El juego es de atención, agilidad y rapidez. Gana el que primero se termine sus cartas.

Piles

Piles. Foto: obtenida de Amazon

Cada jugador tiene seis pilas de cuatro cartas boca abajo frente a sí. En el centro de la mesa se colocan cuatro cartas boca arriba, visibles para todos, los cuales se pueden intercambiar por una de las pilas de cada jugador. Todos los participantes juegan al mismo tiempo sin un turno determinado y pueden revisar sus pilas para encontrar las cuatro cartas iguales en cada mazo. Sin embargo, solo se puede observar una pila a la vez. El objetivo es reunir cuatro cartas iguales en cada mazo lo más rápido posible.

Fantasma Blitz

Fantasma Blitz. Foto: obtenida de Amazon

Fantasma es un juego de atención y observación. Tienes cinco objetos con distintos colores (el color es muy importante): el fantasma blanco, un libro azul, una botella verde, un sillón rojo y un ratón gris. En cada turno se coloca una carta en el centro. A partir de esa carta, pueden ocurrir dos situaciones:

Si ninguno de los objetos aparece con su color correcto, los jugadores deben identificar qué objeto y qué color no están presentes en la carta, y agarrar ese objeto correspondiente.

Si en la imagen aparece un objeto con su color correcto (por ejemplo, el sillón rojo), los jugadores deben agarrar ese mismo objeto.

Una vez encontrado el objeto, el primero que agarre la pieza es el que se lleva la carta y gana el que tenga más cartas.

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Rafly

Rafly. Foto: obtenida de Panamericana

Rafly es un juego de atención y rapidez. Existen varias formas de jugar este juego, sin embrago, estas son las más famosas. Se reparten las cartas equitativamente a todos los jugadores, dejando una en el centro de la mesa. Cada carta contiene varias figuras. Los jugadores deben buscar una figura de su carta que coincida con una de la carta del centro. Cuando la identifiquen, deben decirla en voz alta y colocar su carta sobre la del centro. Gana el primer jugador que se quede sin cartas.

La segunda forma se juega repartiendo una carta a cada jugador y el resto del mazo se deja en el centro. Los jugadores deben encontrar una figura que coincida entre su carta y la carta del centro. El primero en decirla en voz alta se lleva la carta del centro. Gana quien tenga más cartas al final.

UNO FLIP

Uno Flip. Foto: obtenida de Panamericana.

UNO Flip es un juego de atención, estrategia y rapidez. Cada jugador recibe siete cartas y el resto se coloca en el centro. Los jugadores deben poner una carta que coincida en color o número con la carta visible. Si no pueden jugar, deben robar una carta del mazo. Muy al estilo del uno tradicional.

Este juego tiene dos caras: clara y oscura. Cuando aparece una carta “Flip”, todos los jugadores deben voltear sus cartas y continuar la partida desde el otro lado, donde hay nuevas cartas y penalizaciones más fuertes. El objetivo es quedarse sin cartas; gana quien lo logre primero.