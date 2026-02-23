Como cada año, los premios «Wildlife Photographer of the Year» del Museo Nacional de Historia de Londres buscan la mejor imagen de la naturaleza silvestre del año. Este año, se ha seleccionado una lista de 24 imágenes para la edición, la 62.a, en donde se postularon más de 60.000 fotógrafos. En esta edición, cada uno de los espectadores puede ser el jurado en este enlace oficial. La votación estará abierta hasta el 18 de marzo de 2026.

En un comunicado de prensa el Dr Douglas Gurr, director del Museo Nacional de Historia de Londres, manifestó: «No importa en qué parte del mundo te encuentres, es hora de unirte al jurado y votar para seleccionar el conjunto de fotografías que se exhibirá en nuestra exposición insignia, aquí en el museo. La selección de imágenes de este año es realmente excepcional, y estamos ansiosos por ver cuál será elegida como la favorita del público».

Wildlife Photographer of the Year:

1. «Along for the Ride» de Chris Gug, Estados Unidos

Along For de Ride. Foto: Chris Gug, Wildlife Photographer of the Year

Chris Gug, el fotógrafo, se encontró esta escena mientras buceaba de noche en el estrecho de Lembeh, en el norte de Sulawesi, Indonesia. En la oscuridad del mar, un cangrejo nadador juvenil se sube a una medusa para que lo lleve. Sin embargo, la relación entre estos dos seres vivos no se entiende con claridad.

El cangrejo podría estar aprovechando el viaje para ahorrar energía o podría estar utilizando los tentáculos de la medusa como protección contra los depredadores o podría utilizar a la medusa como una plataforma para espiar pequeños peces y comérselos. Cualquiera que sea la respuesta, para Chris Gug, la escena le dejó más preguntas que respuestas: «¿El cangrejo se come a la medusa? ¿Roba su alimento? ¿Las afiladas patas del cangrejo dañan la delicada campana de la medusa?»

2. «Flying Rodent» de Josef Stefan, Austria

Flying Rodent. Foto: Josef Stefan, Wildlife Photographer of the Year

La fascinación de Josef Stefan, el fotógrafo, por los linces llevaba un tiempo. Por lo que se sintió encantado cuando surgió la oportunidad de pasar dos semanas observándolos desde un escondite en Torre de Juan Abad, Ciudad Real, España. En el contexto de la foto, un joven lince lanza juguetonamente un roedor al aire antes de matarlo y devorarlo. Entre los linces jóvenes, es muy común jugar con sus presas antes de matarla.

Por eso, este lince la lanzó repetidamente y la atrapó de nuevo. Para Stefan, parecía como si el roedor pudiese volar. Todo el juego duró unos 20 minutos antes de que el lince se aburriera. Por lo que se lo llevó detrás de un arbusto y se lo comió.

3. «Bond in Motion» de Lalith Ekanayake, Sri Lanka

Bond in Motion. Foto: Lalith Ekanayake, Wildlife Photographer of the Year

La intensa mirada de un macaco de cola de león y su cría destaca mientras avanzan por un sendero en Valparai, en los Ghats Occidentales de la India. Ekanayake, que exploraba la ciudad, se sorprendió al encontrarse cara a cara con ellos: la madre corrió hacia él con ambos pares de ojos fijos al frente, llenos de curiosidad. Esta especie es una de las más amenazadas del mundo, pues la actividad humana ha ido erosionando su hábitat hasta reducirla a pequeñas poblaciones fragmentadas. Para Lalith, la fotografía inmortaliza la resiliencia de estos macacos en un mundo donde su futuro sigue siendo incierto.

4. «A Fragile Future» de Lance van de Vyver, Sudáfrica

A Fragile Future. Foto: Lance van de Vyver, Wildlife Photographer of the Year

Una cría de pangolín se acurruca en el calor de una manta en un centro de rescate en Sudáfrica. Lamentablemente, los pangolín están entre los animales más traficados del mundo y, en este caso, la madre fue víctima de la caza furtiva y soportó condiciones deplorables. Sin embargo, fue rescatada y su bebé nació. No obstante, la madre murió poco después. Esta imagen muestra tanto la resiliencia de la vida como el persistente problema del comercio ilegal de vida silvestre.

5. «Hold Me Tightly» de Dvir Barkay, Estados Unidos

Hold Me Tightly. Foto: Dvir Barkay, Wildlife Photographer of the Year

En La Selva Biological Station, Costa Rica, Dvir Barkay, el fotógrafo, observó a una perezosa acunando a su cría en sus brazos para protegerla de la lluvia. Los aguaceros son comunes en la zona. Por lo que una tarde, mientras caía la lluvia, la madre perezosa acomodó a su cría entre sus brazos para que no se mojara demasiado. Esta imagen muestra al bebé con los brazos envueltos alrededor de sus pies, dormido en el abrazo de su madre.

6. «The Final Portrait» de Nima Sarikhani, Reino Unido

The Final Portrait. Foto: Nima Sarikhani, Wildlife Photographer of the Year

En la costa del archipiélago de Svalbard, la fotógrafa Nima Sarikhani logró capturar el momento en el que un cachorro de oso polar mira a la cámara mientras acompañaba a su madre en un viaje de caza sin éxito. Sin embargo, esta foto tiene una triste historia detrás, poco después de que se hizo la imagen, el oso polar y su madre se acercaron demasiado a un área de cabañas y las personas los obligaron a alejarse.

No mucho después, la madre fue encontrada muerta en el agua cerca de la orilla por lesiones internas graves. Su cachorro estaba a su lado y la policía le disparó. Lo mató porque parecía estar agresivo. Es probable que esta sea la última imagen del cachorro.

7. «Dark Knight» de Prasenjeet Yadav, India

Dark Knight. Foto: Prasenjeet Yadav, Wildlife Photographer of the Year

En lo profundo de la Reserva de Tigres de Similipal, en Odisha, India, deambula T12, un tigre excepcional cuyas franjas oscuras y anchas, producto de una rara condición genética llamada pseudomelanismo, a veces lo hacen parecer completamente negro. Hace una década, cuando en la reserva quedaban menos de siete tigres y él era el único macho conocido, su supervivencia parecía improbable; sin embargo, contra todo pronóstico, logró engendrar nuevas generaciones. Tras meses de seguir sus rastros e instalar cámaras trampa ocultas, Prasenjeet capturó esta imagen, una mirada íntima al “caballero oscuro” de Similipal, convertido hoy en un poderoso símbolo de resistencia y esperanza.

8. «Into the Furnace» de Mogens Trolle, Dinamarca

Into the Furnace. Foto: Mogens Trolle, Wildlife Photographer of the Year

En el Parque Nacional Kaeng Krachan, en Tailandia, Mogens Trolle fotografió un oso malayo mientras se resguardaba de la lluvia dentro de un horno mientras una mariposa se posaba sobre su hocico. Durante los últimos años, los osos malayos, en búsqueda de comida fácil, han comenzado a visitar los campamentos del parque.

En la imagen se ve un letrero que dice «Evolución». La autora afirma que, en efecto, está imagen representa una clase de evolución: en donde los animales salvajes tienen que tener una respuesta oportunista ante la alteración de su hábitat natural.

9. «Dancing in the Headlights» de Will Nicholls, Reino Unido

Dancing in the Headlights. Foto: Will Nicholls, Wildlife Photographer of the Year

En el Jasper National Park, en Canadá, la silueta de una pareja de cachorros de oso se yergue y juega a pelear en medio de una carretera. Aunque los osos son una presencia frecuente en el parque, las crías suelen mantenerse resguardadas por sus madres, lejos de cualquier amenaza. Iluminados por el resplandor de los faros de un automóvil y enmarcados por la oscuridad del bosque, el momento resulta tan encantador como arriesgado. Para Will, la escena adquirió un aire casi teatral.

10. «Portrait of Extinction» de Adam Oswell, Australia

Portrait of Extinction. Foto: Adam Oswell, Wildlife Photographer of the Year

Una gran pila de trampas confiscadas se exhibe detrás de los guardabosques de la Autoridad de Vida Silvestre de Uganda. El conjunto reúne todas las trampas incautadas durante un año en el Murchison Falls National Park, en Uganda, y fue construido en el transcurso de una semana por guardabosques y voluntarios con el fin de visibilizar la magnitud de la crisis de las trampas en África. Estas son un método económico y eficaz para capturar fauna silvestre; algunas comunidades las emplean por necesidades de ingresos y seguridad alimentaria, mientras que también son utilizadas por redes organizadas de caza furtiva.

11. «Swirling Superpod» de Cecile Gabillon, Francia

Swirling Superpod. Foto: Cecile Gabillon, Wildlife Photographer of the Year

En el océano Pacífico, cerca de Costa Rica, mientras Cecile Gabillon practicaba apnea se encontró con un espectacular «supergrupo» de delfines giradores que conducían a peces linterna hacia la superficie del océano. Gabillon manifiesta que estar rodeada por estos delfines fue uno de los encuentros más asombrosos de su vida. Lamentablemente, la contaminación y la sobrepesca están haciendo que estos enormes grupos sean cada vez más peculiares.

12. «Uniqueness» de Daniela Anger, Australia

Uniqueness. Foto: Daniela Anger, Wildlife Photographer of the Year

Una nutria leucística se alimenta de un bagre en Mato Grosso do Sul, Brasil. Mientras Daniela Anger estaba en vacaciones en el Pantanal sur, quería ver a las nutrias. Y pudo hacerlo luego de muchos recorridos en bote. Esta nutria presenta leucismo, una falta de melanina que da como resultado un pelaje pálido o blanco. Esta condición hacía que la nutria fuera única, pero a la vez vulnerable, ya que no contaba con su camuflaje habitual.

13. «Marvellous Spatuletail» de Dustin Chen, Reino Unido

Marvellous Spatuletail. Foto: Dustin Chen, Wildlife Photographer of the Year

Tras dos semanas observando aves en Huembo Lodge, en Pomacochas, Perú, Dustin Chen registró a un colibrí cola de espátula macho mientras exhibía su larga cola al alimentarse de flores. Esta especie utiliza su llamativa cola para atraer a las hembras y es considerada por Chen como una de las aves más fascinantes del mundo. Actualmente, el colibrí cola de espátula está restringido a una pequeña zona en los Andes del norte de Perú.

14. «A Leap Into Adulthood» de Peter Lindel, Alemania

A Leap into Adulthood. Foto: Peter Lindel, Wildlife Photographer of the Year

Entre abril y julio de 2023, Peter Lindel observó y fotografió a una pareja de cernícalos comunes desde la sala de su casa en Dortmund, Alemania, siguiendo el proceso desde el cortejo hasta el momento en que las crías abandonaron el nido. En la imagen se ve a tres jóvenes cernícalos preparándose para saltar hacia una viga ubicada a solo 80 centímetros, como si calcularan la distancia antes de atreverse. Les tomó casi una semana reunir el valor para dar el salto y, tras lograrlo, exploraron los alrededores de la vivienda durante otra semana antes de marcharse.

15. «Ready to Pounce» de Joseph Ferraro, Estados Unidos

Ready to Pounce. Foto: Joseph Ferraro, Wildlife Photographer of the Year

En la puerta principal de la casa de el fotógrafo Joseph Ferraro en Ferndale, Michigan, Estados Unidos, sacó la imagen de una ninfa de chinche emboscadora mientras permanecía inmóvil en una flor, esperando que alguna presa se acerque lo suficiente. Las chinches emboscadoras utilizan sus poderosas patas delanteras para sujetar a la víctima y luego emplean sus piezas bucales para inyectar un veneno paralizante.

16. «Couple´s Camouflage» de Artur Tomaszek, Polonia

Couple´s Camouflage. Foto: Artur Tomaszek. Wildlife Photographer of the Year

Un diminuto macho se posa sobre el abdomen de una hembra de araña corteza de cabeza ancha, perfectamente camuflada, esperando a que ella mude y esté lista para aparearse. Esto sucedió en el Área de no caza en Khao Phra Thaeo, en Phuket, Tailandia. Están tan bien camufladas contra la corteza que a Artur Tomaszek le resultó difícil verlas durante el día.

Primero tuvo que localizarlas en su telaraña por la noche. Luego regresó durante el día y buscó en las ramas cercanas para obtener la fotografía. Las hembras de esta especie suelen ser al menos tres o cuatro veces más grandes que los machos. A menudo “viajan” sobre hembras subadultas durante un tiempo, listos para aparearse en cuanto ellas mudan y alcanzan la madurez.

17. «A Fleeting Momento» de Lior Berman, Costa Rica

A Fleeting Momento. Foto: Lior Berman, Wildlife Photographer of the Year

En la selva tropical de Costa Rica, un escurridizo cuco terrestre de vientre rufo atrapa una cigarra en las profundidades. Esta ave, como se ve en la imagen, tiene la atención puesta en una cigarra. Este depredador sigiloso rara vez se deja ver y mucho menos se deja ser fotografiado. Prospera en el caos de la maleza y todo depende de decisiones en una fracción de segundo y de un tiempo perfecto.

18. «Above and Below» de Charles Davis, Australia

Below and Below. Foto: Charles Davis, Wildlife Photographer of the Year

En Miena, Tamania, Charles Davis instaló una cámara trampa en la rama de la imagen y, luego de un mes, una cría de zarigüeya de cola tupida imita a su madre mientras trepa por la rama durante una salida en busca de alimento. Esta cría y su madre visitaban el lugar con frecuencia. En la imagen, se puede ver como la cría se mostró un poco más juguetona, imitando a su madre sobre la rama.

19. «Beauty Against the Beast» de Alexandre Brisson, Suiza

Beauty Against the Beast. Foto: Alexandre Brisson, Wildlife Photographer of the Year

Un grupo de flamencos destaca frente a un marcado telón de fondo industrial de líneas eléctricas. En Walvis Bay, Namibia, tras un viaje de 10 horas en coche, Alexandre Brisson llegó a este santuario al atardecer. El fotógrafo aguardó hasta el momento adecuado para captarlos volando, hasta que despegaron dos de ellos. La imagen muestra cómo incluso los espacios destinados a proteger la vida silvestre llevan las marcas de la expansión humana.

20. «Beak-to-Beak» de Ponlawat Thaipinnarong, Tailandia

Beak-to-Beak. Foto Ponlawat Thaipinnarong, Wildlife Photographer of the Year

En los arrozales del Área de no caza de Huai Chorakhe Mak, en Buri Ram, Tailandia, Thaipinnarong observó a una pareja de grullas sarus junto a sus crías, permaneciendo inmóvil durante horas para no perturbarlas. Al atardecer, después de alimentarlas, los adultos descansaban en el nido. En la imagen, uno de los progenitores limpia con cuidado a su polluelo de apenas una semana de vida y, en un gesto íntimo, establece un delicado contacto pico con pico, moviendo suavemente su pico alrededor del de la cría.

21. «Never- ending Struggle» de Kohei Nagira, Japón

Never- ending Struggle. Foto: Kohei Nagira, Wildlife Photographer of the Year

En otoño, los ciervos sica machos combaten por las hembras entrelazando sus astas. En la península de Notsuke, en Hokkaido, Japón, Kohei Nagira observó a un ejemplar que, tras ganar una de estas disputas, quedó con las astas de su rival muerto. Según un pescador local, el vencedor arrastró el cuerpo durante varios días hasta que finalmente logró desprenderle la cabeza, que continuó cargando consigo. A pesar de vivir solo, el ciervo siguió alimentándose de hierba y ramas y consiguió sobrevivir al invierno.

22. «Solar Waves» de Francesco Russo, Reino Unido e Italia

Solar Waves. Foto: Francesco Russo, Wildlife Photographer of the Year

Filas de paneles solares se extienden por el paisaje como ondulaciones en la superficie del agua. Esta imagen fue sacada en la aldea de Cambridge, en Gloucestershire, Inglaterra. Los paneles tuvieron que organizarse cuidadosamente alrededor de las divisiones entre los pastos. El resultado es un patrón que recuerda las formas de los cuerpos de agua. Esta imagen forma parte de un proyecto que documenta la relación entre naturaleza e industria a lo largo del río Severn, que fluye cerca de este parque solar. Muestra con claridad los efectos de las actividades humanas sobre el medio ambiente.

23. «Family Rest» de Christopher Paetkau, Canadá

Family Rest. Foto: Christopher Paetkau, Wildlife Photographer of the Year

Los osos polares descansan después de su largo viaje hacia el norte a lo largo de la costa de la bahía de Hudson, en Canadá. La madre y sus tres cría deciden pausar su camino bajo el calor del verano. La disminución del hielo marino, por los cambios climáticos, dificulta que los osos polares cacen y encuentren alimento para sobrevivir en verano. Es una historia de resistencia y un momento fugaz de esperanza.

24. «Precious Cargo» de Thomas Hunt, Reino Unido

Precious Cargo. Foto: Thomas Hunt, Wildlife Photographer of the Year

En la habitación de la hermana del fotógrafo Thomas Hunt en Southampton, Inglaterra, se encontró una araña de patas largas, también conocidas como «daddy long-legs», llevando en la boca una bola de sus huevos. Thomas Hunt decidió acercarse y notó que tenía esa singular esfera de huevos. Decidió trasladarla al garaje, un lugar seguro para tener a sus crías. La araña madre cuida sus huevos durante tres o cuatro semanas hasta que eclosionan y se convierten en diminutas arañas transparentes. Luego las protege en su telaraña por un corto tiempo, hasta que se van.