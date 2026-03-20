Colivings en Bogotá: la tendencia que está cambiando cómo, dónde y con quién se vive

Lo que funcionaba para alguien que compró apartamento en los noventa no funciona para alguien que trabaja de manera remota desde 2020. Las dinámicas laborales post-pandemia han impulsado el desplazamiento constante, mientras que la crisis financiera ha convertido la compra de vivienda en una meta cada vez más lejana para muchos profesionales jóvenes. En ese contexto, el coliving apareció como una alternativa que responde a varias necesidades simultáneamente.

Para profesionales que cambian de ciudad cada seis meses, para extranjeros que llegan a Bogotá por proyectos temporales, o simplemente para quienes no quieren lidiar con fiadores y contratos rígidos, el coliving ofrece contratos flexibles, espacios amoblados listos para habitar, servicios incluidos y, quizás lo más valioso, comunidades integradas. No es solo un lugar para dormir, sino una forma distinta de entender la vivienda urbana en un momento donde la flexibilidad vale más que la propiedad.

Según Everything Coliving, la industria ha evolucionado de ser una alternativa de nicho a ser reconocida globalmente. Con un mercado valorado en 16.3 mil millones de dólares en 2026 y proyecciones de alcanzar 35 mil millones para 2030, el coliving representa uno de los segmentos de más rápido crecimiento en el sector inmobiliario residencial, y Bogotá no ha sido ajena a este fenómeno.

Si el término no le es familiar o quiere saber dónde encontrarlos en la ciudad, aquí le presentamos tres proyectos que operan bajo esta modalidad en la capital.

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Plura Coliving

Plura Coliving es el proyecto más grande de la ciudad, con nueve sedes ubicadas en barrios como San Felipe, Nogal, Santa Bárbara y Arezzo, entre otros. A diferencia del modelo tradicional de arrendamiento, aquí no se requiere fiador ni codeudor, y el precio mensual incluye todo: apartamento amoblado, administración, servicios públicos completos (agua, gas, luz), wifi ilimitado, acceso a espacios de coworking, seguridad 24 horas y eventos comunitarios.

Las amenidades varían según el edificio, pero generalmente cuentan con gimnasio, terraza, spa, salas de juntas, cine, café, bar, zona de BBQ y restaurantes. También ofrecen zona de lavandería y son pet friendly, un detalle que marca la diferencia para quienes viajan con mascotas. Sin embargo, lo que realmente distingue a Plura es su enfoque en la creación de comunidad. Más allá de ofrecer un espacio para vivir, organizan un calendario de experiencias diferentes cada semana: música en vivo, clases de fitness, talleres de arte, noches de cine, chefs invitados y más.

El proceso para mudarse es simple: solo se necesita número de identificación, agendar un tour presencial o virtual, firmar un contrato por los meses acordados y pagar un depósito por muebles y enseres. Los precios varían según el tiempo de estadía (uno, tres, seis o doce meses) y la tipología del apartamento.

Tabula Rasa

Tabula Rasa toma un camino diferente. En lugar de edificios de propiedad horizontal, este proyecto opera en cuatro casas antiguas y amplias ubicadas en la localidad de Teusaquillo, repartidas en los barrios La Soledad, Palermo y Parkway.

En cada sede viven máximo ocho personas, creando una dinámica más íntima y cercana a la de una casa compartida tradicional, pero con la estructura de un coliving. Quienes viven aquí son generalmente estudiantes y jóvenes profesionales atraídos por las artes, el deporte, el cine, las actividades al aire libre y la cultura colombiana. No se piden recomendaciones personales, referencias bancarias ni certificados laborales, lo que elimina las barreras burocráticas del arriendo tradicional. El contrato es por mínimo dos meses y se puede extender el tiempo que la persona desee, siempre y cuando se pague una garantía inicial.

El pago mensual cubre todos los servicios: gas, agua, electricidad e internet de fibra óptica, además de servicio de limpieza dos veces por semana e implementos de aseo en baños y cocina. Las casas también ofrecen extras como zona de BBQ, video proyector en la sala y hamaca en el patio para descansar. Aunque a diferencia de otros proyectos, no se aceptan mascotas pues ya hay animales que viven en la casa.

La comunidad es parte fundamental de su propuesta: «Buscamos personas que compartan nuestra idea de comunidad, fomenten el respeto por la diferencia y cultiven una familia lejos de casa», explican en su sitio web. Para reservar una habitación, se debe contactar directamente con ellos y hacer el depósito en calidad de garantía.

Oxo Living

Oxo Living es una unidad de negocio de Oxo Hotel que ofrece apartamentos amoblados con servicio hotelero, diseñados tanto para estadías cortas como prolongadas. Su primer proyecto en Bogotá es Udara Polo, un edificio ubicado en el barrio Polo Club que combina arriendos tradicionales, Airbnbs y apartamentos bajo el modelo de Oxo Living en un solo lugar.

Aquí se pueden encontrar dos opciones principales. Por un lado, short-term rentals. Estas son unidades disponibles por días o semanas con alta rotación y flexibilidad, pensadas para quienes necesitan un espacio temporal. Por otro lado, opciones de larga estadía que incluyen senior living (vivienda adaptada para adultos mayores con hospitalidad profesional), coliving (espacios que mezclan áreas privadas con zonas sociales y servicios integrados, pensados para jóvenes profesionales y nómadas digitales) y multifamily (edificios residenciales bajo una operación profesional centralizada que priorizan estabilidad en la renta).

Los apartamentos van desde monoambientes y apartasuites hasta dúplex, todos completamente amoblados y equipados.

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