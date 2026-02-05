La Rebeca, el restaurante más divertido de Bogotá

En la Carrera 3d #56A-27, donde las calles de Chapinero Alto parecen diagonales confusas, funciona un restaurante llamado La Rebeca, una propuesta que rompe con los esquemas del barrio porque se parece a la casa de unos amigos con una sala amplia que invita a quedarse por la tarde mientras de la cocina salen platos que sorprenden por sus combinaciones.

La protagonista del lugar es Rebeca, una mujer que abre los secretos de su sazón en una cocina abierta para todo tipo de gustos: para quienes disfrutan del picante que hace llorar, para quienes buscan opciones vegetarianas y para quienes, cuando el día pinta bien, sienten que merecen comer algo que transforme el paladar.

En la carta aparecen platos como el butter chicken, preparado con yogur al estilo indio con especias y tomates junto a una crema aromatizada y una porción de arroz basmati con uvas pasas y semillas. A su lado puede aparecer una posta o un lomo saltado inspirado en la gastronomía peruana. La propuesta no responde a una geografía única y esa mezcla termina definiendo la identidad del restaurante.

Lo que une la experiencia gastronómica es el cuidado en cada ingrediente y en cada preparación. Se percibe un trabajo que recuerda la cocina de casa, donde cada plato tiene un gesto personal, como el de una cocinera que pasa el día probando combinaciones hasta encontrar un sabor que funciona en la mesa.

Noches de música en vivo

La Rebeca complementa la experiencia con música en vivo. En una noche puede haber una presentación de jazz y en otra una parranda vallenata acústica. También aparecen ritmos tropicales y son cubano que invitan a levantarse de la mesa y ocupar el espacio con el cuerpo. La música modifica el ambiente del restaurante y transforma la comida en un encuentro que se alarga.

Para acompañar estas noches, la carta incluye cocteles como la brisa de eucalipto, un sour a base de ginebra, sirope con hojas de eucalipto, frambuesas maceradas y un componente cítrico. También hay preparaciones con ron aromatizado con especias chai, mojitos, gin tonics de lima, palomas con tequila y mezcales con siropes frutales.

Nuestros recomendados en La Rebeca

Con 200 mil pesos es posible armar una comida para dos personas que recorre bien la carta. La mesa puede empezar con la Tom Yum Soup, una sopa con camarones y hongos que prepara el paladar para los sabores que siguen.

Luego conviene pedir el lomo saltado con papas y arroz, un plato que aporta sensación de comida completa. Para acompañar, el curry thai rojo de hongos ofrece una textura cremosa y especias que cambian el ritmo de la mesa. Compartir ambos platos permite alternar bocados y descubrir matices distintos en cada preparación.

De postre, la pavlova de lychees y corozo llega con una textura que limpia el paladar después de las salsas. Para beber, una limonada de coco y una soda de lychee y jengibre acompañan sin elevar la cuenta. La suma de estos platos no supera los $180.000 pesos, lo que deja margen para un café o un cambio de postre según el antojo.

La Rebeca termina siendo un lugar donde la comida, la música y la conversación ocupan el mismo nivel de importancia, y donde la experiencia no se agota en el plato sino en el tiempo que se pasa alrededor de la mesa.