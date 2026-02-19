Hay fechas que funcionan como bisagras culturales: marcan el cierre de un ciclo y la apertura de otro, no solo en el calendario sino en la forma en que millones de personas organizan sus expectativas para los meses que vienen. El Año Nuevo Chino es una de esas fechas.

Con más de 2.000 años de historia, esta celebración se extiende por 15 días entre finales de enero y mediados de febrero y moviliza a comunidades chinas en todo el mundo. En 2026, el protagonista será el Caballo de Fuego, una combinación poco común que solo se repite cada 60 años y que, según la tradición, trae consigo energía intensa, acción rápida y cambios significativos.

Si bien el zodiaco chino se asemeja al occidental en tanto que ambos se basan en periodos de nacimiento y cuentan con 12 símbolos, el sistema oriental deriva de reflexiones ancestrales registradas en textos históricos y no parte de la astrología como se entiende en Occidente.

Según National Geographic, desde al menos el siglo II a.C., cada año nuevo recibe el nombre de uno de los 12 animales del zodíaco chino, que se repiten en un ciclo constante. Aquí le contamos qué significa el Año del Caballo de Fuego y cómo se celebra esta fecha en China y en comunidades chinas alrededor del mundo.

¿Qué significa el Caballo de Fuego según la cultura china?

Foto: Lugon Stock – Shutterstock

Aunque solo han pasado 12 años desde el último Año del Caballo (que fue en 2014 y correspondió al Caballo de Madera), han transcurrido 60 años desde el último Año del Caballo de Fuego. Esta diferencia tiene una explicación técnica: además de recorrer un ciclo de 12 animales, el calendario lunar chino también alterna entre los cinco elementos tradicionales chinos: tierra, madera, fuego, metal y agua. Mientras que el animal cambia cada año, el elemento solo cambia cada dos años.

Por eso, 2024 fue el Año del Dragón de Madera y 2025 el de la Serpiente de Madera. En 2026 llega el Caballo de Fuego, antes de que 2027 marque el Año de la Cabra de Fuego. Esta combinación de 12 animales y cinco elementos significa que cada pareja distinta de animal y elemento solo se da una vez cada 60 años, lo que convierte al Año del Caballo de Fuego en un acontecimiento poco común.

¿Qué esperar del 2026 con el Caballo de Fuego?

Foto: iceman007 – Shutterstock

El fuego es el elemento más volátil de los cinco elementos tradicionales chinos. Cuando se combina con el caballo, la interpretación cultural sugiere que 2026 será un año de acontecimientos rápidos que exigirán tomar decisiones audaces. Un panorama completamente opuesto al del Año de la Serpiente de Madera de 2025, que se consideró un momento para avanzar con cautela.

Por otro lado, los años del Caballo de Fuego, también llamados años Bing-Wu en chino, tienen una reputación particular en la tradición histórica china. Xiaohuan Zhao, profesor de sinología de la Universidad de Sídney, explica que estos años históricamente «alteran el orden existente» de las sociedades.

El último Año del Caballo de Fuego fue 1966, un año marcado por el inicio de la Revolución Cultural China, la catástrofe minera de Aberfan en Gales que dejó 144 muertos, y la escalada de la guerra de Vietnam. Aunque estas correlaciones son parte de la interpretación cultural y no tienen una base científica comprobable, las sociedades se han encargado de construir narrativas alrededor de estos ciclos temporales.

¿Cómo se celebra el Año Nuevo Chino?

Foto: Cyo Bo – Shangai

En China, la celebración del Año Nuevo Lunar se extiende desde el 10 de febrero con la salida de la segunda luna después del invierno boreal, y se celebra durante los siguientes 15 días hasta la siguiente luna llena y cada jornada corresponde a una actividad tradicional diferente. La víspera del Año Nuevo Lunar se celebra una gran cena de reunión familiar, considerada el evento social más importante del año. Otra tradición es la entrega de dinero en sobres de color rojo, llamados hong bao, a niños y adultos sin pareja. Una práctica que en los últimos años ha migrado hacia lo digital a través de aplicaciones.

Los fuegos artificiales también forman parte central de la celebración. Esta costumbre proviene de la antigua práctica de encender tallos de bambú para alejar a los malos espíritus, incluido el «Nian», una criatura mitológica mitad dragón, mitad león que según la leyenda sale de su escondite en el Año Nuevo Lunar para atacar a las personas. Esta misma leyenda explica por qué se visten de rojo.

La celebración termina con el Festival de las Linternas, celebrado de noche con desfiles y exhibiciones de linternas decoradas. El principal evento de esta jornada es la Danza del Dragón: dragones hechos de papel, seda y bambú sostenidos sobre las cabezas de los bailarines.

El Año Nuevo Chino en el mundo

Foto: Irina Mikhailichenko – Shutterstock

Aunque el epicentro de las celebraciones está en China, Hong Kong, Taiwán, Singapur, Malasia y Vietnam también celebran el Año Nuevo Lunar con festividades públicas de gran escala. Además, en ciudades con comunidades chinas importantes como San Francisco, Vancouver, Londres, Sídney y Lima, los desfiles y festivales atraen tanto a descendientes de inmigrantes chinos como al público general interesado en la cultura asiática.

Esté en China o no, sea creyente de la astrología o simplemente un observador de las culturas del mundo, el Año Nuevo Chino marca un punto de partida en el calendario y representa la preservación de tradiciones milenarias en un mundo cada vez más digital. ¿Usted ya lo celebró?

