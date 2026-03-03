Logo de la revista Diners
Foto: cortesía del instagram de @famigliapizzeria
marzo 3, 2026
Gastronomía Dónde Comer

El restaurante Famiglia Pizzería innova al crear un nuevo espacio para los «amigos de la pizza»

Famiglia Pizzería celebró la segunda edición de “Amici and Pizza”, un encuentro liderado por Mauricio Peña que reúne a apasionados de la pizza artesanal. El evento contó con la participación del chef italiano Luca Cornacchia y reafirmó su apuesta por la formación, la comunidad y el intercambio cultural.
POR:
Revista Diners

El restaurante Famiglia Pizzeria celebró la segunda edición del evento “Amici and Pizza”. El evento es encabezado por el pizzaiolo Mauricio Peña, creador de Famiglia Pizzería y uno de los referentes en el desarrollo de la pizza artesanal en Colombia. Con una propuesta centrada en la masa madre y una sólida formación en panadería, Peña ha contribuido a redefinir la escena pizzera del país, convirtiendo su cocina en un espacio de formación, diálogo y excelencia tanto para expertos como para apasionados del oficio.

La primera edición de “Amici and Pizza” dio origen a este formato colaborativo, cuando Famiglia abrió sus puertas para reunir a invitados especiales y conocedores del tema en un encuentro íntimo dedicado a compartir recetas, técnicas y procesos artesanales.

la iniciativa “Amici and Pizza” surge como un espacio para que pizzeros, profesionales del sector y amigos de la pizzería disfruten y convivan en un ambiente informal, auténtico y familiar. La reunión da pie a conversar y aprender de otros apasionados por la pizza, la gastronomía y la cultura.

El restaurante Famiglia Pizzería innova al crear un nuevo espacio para los "amigos de la pizza"
Restaurante Famiglia Pizzeria. Foto: Cortesía del instagram @famigliapizzeria

(Le puede interesar: Río, el restaurante en Bogotá para relajarse en medio de una “selva”)

La idea nació de una pregunta sencilla, casi cotidiana: ¿por qué no compartir pizza con amigos? Pero no solo con amigos, sino con esos clientes fieles que ya son parte de la casa. ¿Por qué no sentarse juntos, abrir una botella de vino o brindar con un Aperol, y convertir la mesa en un punto de encuentro?

Así fue tomando forma un espacio donde las marcas también encuentran afinidad y donde la pizza se convierte en excusa para algo más grande: celebrar a quienes hacen parte del camino. La intención es reunir, una, dos o tres veces al año, a ese círculo cercano que ha acompañado el proyecto, y rendir homenaje a su trabajo en un ambiente íntimo y festivo. Y también está el deseo de abrir la puerta hacia afuera: invitar a quienes no están en Colombia, o a quienes se fueron hace años, para que regresen y compartan su experiencia.

«En la primera edición, por ejemplo, el invitado era un colombiano, que llevaba 17 años viviendo en Boston y no había vuelto a Colombia en todo ese tiempo. Traerlo de regreso, presentarlo, permitir que la gente lo conociera y escuchara su historia, fue parte de ese espíritu: hacer de la pizza un puente que conecta trayectorias, ciudades y amistades.” Comentó Mauricio Peña.

En el marco del evento “Amici and Pizza”, el restaurante celebró la segunda edición en donde el chef y líder Peña trajo desde Italia al chef Luca Cornacchia, reconocido por su trabajo en pizza contemporánea y destacado en guías especializadas como 50 Top Pizza de Italia, quien, como invitado especial, conversó con los asistentes para transmitir su amor y pasión por la pizza.

(Le puede interesar: Estancia Chica Bogotá, el papá de los cortes de carne en la capital)

Los chefs Peña y Cornacchia se conocieron cuando en un viaje a Italia, el chef colombiano estaba buscando un restaurante que estuviese en algún ranking. Ahí conoció el restaurante de Cornacchia, Fermenta. Entró con su equipo de trabajo buscando probar algo realmente memorable. Luego de probar la pizza, Peña decidió entrar a la cocina y conocer al chef que había preparado “la mejor pizza que se ha comido en su vida”.

Peña decidió traer el talento de Cornacchia a Bogotá y organizó unos espacios de aprendizaje y cultura. “Amici and Pizza” no es solo un espacio para hablar, sino que invitan al aprendizaje continuo a través de talleres y masterclass en un ambiente de camaradería.

El restaurante Famiglia Pizzería logró convertirse en un espacio cercano, en donde los meseros y cocineros tratan a los clientes como miembros de su familia. Este lugar también es conocido como “el restaurante del barrio”, en donde impulsan un ambiente cálido y cercano, rompiendo las barreras entre meseros y clientes.

