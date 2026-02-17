Es difícil encontrar un restaurante en Bogotá donde la tranquilidad sea lo primero que transmita. Sin embargo en Restaurante Río ocurre esto con cierta facilidad gracias a la densa vegetación que hay en sus paredes y divisiones. No por nada advierten que es un restaurante, jardín y bar, porque sin duda el sol está filtrado con grandes hojas que casi parecen estar traídas del mismísimo Amazonas.

Esta sensación sin duda ayuda a que la experiencia gastronómica se enriquezca y los sentidos estén más abiertos para disfrutar de una cocina también natural y orgánica, toda pensada para demostrar que un menú también puede dialogar con la tierra y la sostenibilidad.

Entre tanto, su salón principal está estratégicamente distribuido para que cada mesa tenga privacidad, bien sea para una cita romántica o una conversación importante entre socios. Y es que las plantas, la madera y el aire libre dan esa sensación de refugio, que lo hacen descansar, aunque sea por un momento de la selva de concreto.

Un menú muy colombiano en Restaurante Río

Sí, sabemos que hay muchos restaurantes que exaltan el producto colombiano. Sin embargo, Restaurante Río evita caer en el lugar común y eso lo agradecemos de todo corazón, porque cada preparación parece pensada desde el origen del ingrediente, desde la geografía que lo produce y desde el respeto por su carácter.

Aquí los chefs Daniel Muñoz y David Arango no se pusieron a inventar lo que ya existe, simplemente permiten a los ingredientes ser protagonistas de su propia historia. Por ejemplo, así sucede con el tartar de tomate rostizado con stracciatella y albahaca, porque ofrece frescura y profundidad en un solo lugar. Y lo mejor, para algunos, es que lo deja con la sensación de querer más. Por otro lado, están las papas nativas con queso de cabra que, sin duda, es uno de nuestros lácteos favoritos y que exaltan la riqueza agrícola de los Andes.

Entre tanto, los platos principales se perciben como una conversación amplia entre diferentes influencias culinarias que encuentran un punto de equilibrio en la frescura de los ingredientes. Y si no nos cree y le parece exagerado, pida las costillas St. Louis con salsa de guayaba, que logran una armonía entre dulzor tropical y carácter ahumado.

También puede pedir el sándwich vietnamita Mekong, que introduce un viaje inesperado de hierbas fragantes y carnes maduradas. Puede irse también por el tiradito de pescado blanco con maracuyá y aceite picante ofrece un contraste vibrante que despierta el paladar y confirma la versatilidad de la propuesta.

Usted puede elegir que estas proteínas potentes se acompañen de papas nativas y ensaladas, que sirven como contrapuntos de sabor para que la experiencia en boca sea redonda en sabores y texturas. Todo esto parte de una lógica donde el conjunto tiene tanta importancia como cada plato individual.

La coctelería es bien botánica

La coctelería y la selección de vinos acompañan con coherencia la identidad del lugar. Las bebidas se integran a la experiencia con naturalidad y refuerzan la sensación de estar en un espacio donde cada detalle ha sido pensado para prolongar el disfrute. Las copas, el jardín y la comida construyen una atmósfera de relajación absoluta.

El servicio se mueve con una mezcla de cercanía y conocimiento que aporta confianza. Las recomendaciones llegan con precisión y la atención se percibe genuina, como si cada mesa fuera recibida por alguien que conoce bien la historia de lo que se sirve y disfruta compartirla.

Finalmente, la experiencia culmina por todo lo alto con un postre con su justa dosis azucarada. Es así como Restaurante Río propone una cocina consciente en medio de la ciudad, unas mesas rodeada de vegetación y sabores locales que en las manos correctas saben sorprendentemente bien.