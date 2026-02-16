Qué grato es encontrar en Bogotá, exactamente en el barrio Chicó, un restaurante de tradición, que sin dejar de innovar, mantiene el fuego encendido para los cortes de carne más sorprendentes que se pueden encontrar en Bogotá. Así es Estancia Chica Bogotá, un lugar con fachada discreta y una puerta de madera que conduce a un salón suspendido en el tiempo, donde el olor al carbón ardiendo antecede cualquier saludo y marca el ritmo de lo que llegará a la mesa.

Y es que no por nada la parrilla tiene su lugar protagonista en este restaurante, es la protagonista del lugar. Se ve desde la entrada, instalada casi como un altar que se roba las miradas y una que otra plegaria. El humo asciende con parsimonia y envuelve el espacio en un perfume que anticipa cortes jugosos, sellados con precisión y tratados con el respeto que exige la buena carne. La técnica dialoga con la tradición argentina y encuentra en Bogotá un territorio fértil para consolidarse sin aspavientos.

Estancia Chica Bogotá, no es tan chica

El salón conserva una sobriedad que habla de permanencia. Las mesas de madera, las sillas firmes, la iluminación cálida y la disposición del espacio sugieren que este es un restaurante pensado para grandes grupos, almuerzos familiares y cenas que se convierten en un recuerdo memorable. Y es que cada detalle del lugar comunica sus años de permanencia y la madurez de un negocio que a nivel mundial busca cambiar para sorprender. En Estancia Chica Bogotá es todo lo contrario, se mantiene para ofrecer una experiencia honesta.

Las entradas abren el apetito con mesura, como sucede con la morcilla, que llega con el equilibrio justo entre textura y sazón. Las ensaladas aportan frescura y cada preparación cumple la tarea de conducir al comensal hacia el centro de la propuesta, que se encuentra en los cortes a la parrilla.

La entraña aparece en la mesa con una cocción precisa que respeta su carácter y permite que el sabor se exprese libremente. El bife de chorizo se deshace con facilidad y confirma el dominio del fuego. Entre tanto, la bondiola ofrece una experiencia más untuosa y profunda que se queda un buen tiempo en el paladar. Los acompañamientos se mantienen en una línea clásica que privilegia el equilibrio y la sencillez bien ejecutada.

En los detalles está la estancia

No deje de pedir la crema de espárragos alcanza una textura sedosa que invita a prolongar el momento. El puré que acompaña algunos platos cumple su función con dignidad y consistencia. Nada pretende deslumbrar con artificios. Todo parece obedecer a una lógica donde el protagonismo pertenece a la carne y el resto cumple un papel armónico.

La selección de vinos acompaña la experiencia con coherencia. Los tintos robustos encuentran en los cortes a la parrilla un aliado natural y elevan la comida hacia una dimensión más compleja. Las copas circulan con calma entre las mesas mientras el murmullo de las conversaciones se mezcla con el crepitar del carbón.

El servicio se mueve con familiaridad y conocimiento. Quienes atienden conocen la carta con detalle y orientan al visitante con recomendaciones que siempre aciertan al gusto del comensal.

Al final, cuando llega el momento del postre y la comida se aproxima a su cierre, queda la impresión de haber atravesado un lugar que no persigue tendencias ni busca reinventarse con cada temporada, porque Estancia Chica Bogotá conserva la identidad de una parrilla que ha entendido que la permanencia también puede ser una forma de excelencia. Salir de allí implica regresar a casa con el recuerdo persistente del humo, del sabor profundo de la carne y de una mesa que se queda grabada en el recuerdo.